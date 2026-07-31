Súlyosbodik a válság: energiakrízis alakult ki Magyarországon, sorra teszik a bejelentéseket a cégek

Hétfőtől egy hétig, vagyis 2026. augusztus 3-tól 10-ig kötelező otthoni munkavégzést rendelt el a Yettel valamennyi olyan munkavállalójának, akinek a munkaköre ezt lehetővé teszi; az energiatakarékossági intézkedés érinti a teljes ügyfélszolgálatot is. A mobilszolgáltató ezen túl

holnaptól leállítja a törökbálinti irodaház működését,

valamint az intézkedés keretében az érintett időszakban felelős vállalatként ideiglenesen lekapcsolja üzleteiben a digitális TV-kijelzőket. A mobilszolgáltatás biztosításához szükséges feltéltelek zavartalanul működnek ezen időszak alatt is.