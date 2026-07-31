Súlyosbodik a válság: energiakrízis alakult ki Magyarországon, sorra teszik a bejelentéseket a cégek

Augusztusban is tikkasztó meleg lesz? - Lehangoló előrejelzés érkezett
A legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint a következő egy hétben gyakorlatilag nincs esély érdemi lehűlésre, és tíz nap múlva is csak az ország északi részén mutatkozik némi remény a felfrissülésre - írja az Időkép.
Önkéntesen 30 százalékkal csökkenti villamosenergia-felhasználását az SK On hungary
A kialakult magyarországi energiakrízis miatt az SK On Hungary úgy döntött, hogy szombattól önkéntesen, azonnali hatállyal 30 százalékkal csökkenti villamosenergia-felhasználását a napi csúcsidőszakban, 17:00 és 22:00 között komáromi és iváncsai üzemeiben. Az intézkedés egyelőre 10 napig marad érvényben - közölte a társaság.
Ilyen még nem volt: uszályokkal terelik el a Duna egyik ágát a románok
Példátlan döntésre készül a román kormány, amelynek keretében négy uszállyal terelnék a Duna egyik ágát a csernavodai atomerőmű felé. Ilie Bolojan ideiglenes miniszterelnök pénteken rendkívüli kormányülést hívott össze az energiaválság miatt, ugyanis az erőmű egyik blokkját már leállították, és félő, hogy a másik reaktor is erre a sorsra jut. A tervek szerint Konstanca és Călărași megyében készültségi állapotot hirdetnek ki - írja az Antena 3 CNN.
39,4 fok Újpesten: 105 éves budapesti rekord dőlt meg, és még nincs vége a forróságnak
Új budapesti napi melegrekord született pénteken: a HungaroMet újpesti mérőállomásán 39,4 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet. Ez pontosan két fokkal haladja meg a korábbi, 37,4 fokos fővárosi csúcsot, amelyet 1921-ben a Gellérthegyen és Törökvészen mértek.
Egy hét kötelező otthoni munkavégzésről döntött a Yettel Magyarország
Hétfőtől egy hétig, vagyis 2026. augusztus 3-tól 10-ig kötelező otthoni munkavégzést rendelt el a Yettel valamennyi olyan munkavállalójának, akinek a munkaköre ezt lehetővé teszi; az energiatakarékossági intézkedés érinti a teljes ügyfélszolgálatot is. A mobilszolgáltató ezen túl
holnaptól leállítja a törökbálinti irodaház működését,
valamint az intézkedés keretében az érintett időszakban felelős vállalatként ideiglenesen lekapcsolja üzleteiben a digitális TV-kijelzőket. A mobilszolgáltatás biztosításához szükséges feltéltelek zavartalanul működnek ezen időszak alatt is.
A boltok is spórolnak az árammal
Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) tagvállalatai önkéntes intézkedésekkel támogatják a magyar villamosenergia-rendszer stabil és biztonságos működését - közölte a szervezet. Az OKSZ tagvállalatai többek között: 1. zárvatartási időben tovább mérséklik a nem feltétlenül szükséges villamosenergia-felhasználást, így különösen a világítás kikapcsolását, mérséklését; 2. megvizsgálják, hogy a kritikus időszakban a működésük során hol lehetséges még tovább csökkenti az áruházak működtetéséhez szükséges rendszerek villamosenergia felhasználását; 3. felülvizsgálják központi irodai működési rendjeiket és energiafelhasználási gyakorlataikat, így különösen az irodai klíma kikapcsolását a kritikus időszakban, és támogatják az otthoni munkavégzést; 4. megvizsgálnak minden olyan további energiatakarékossági intézkedést, amely nem veszélyezteti a vásárlók kiszolgálását és az üzletmenet folytonosságát, így különösen az áruk hűtését, a nagy teljesítményű berendezések használatát. Az OKSZ hangsúlyozta, hogy a kiskereskedelmi szektor
elsődleges feladata továbbra is a családok és vásárlók folyamatos, biztonságos és zavartalan ellátásának biztosítása, különös tekintettel az élelmiszer termékekre.
Energiahiány: takarékossági intézkedések jönnek a reptéren is
A Budapest Airport a következő 10 napban csökkenti az energiafogyasztását. A repülőtér biztonságos működése, a kritikus infrastruktúra üzemeltetése továbbra is biztosított, de a 2. Terminál hőmérséklete átmenetileg eltérhet a megszokottól – közölték.
Lépett a belügyminisztérium is
Nemzeti Sportügynökség Zrt. pénteken újabb energiamegtakarítási intézkedéseket vezet be az általa üzemeltetett létesítményekben. Pósfai Gábor belügyminiszter a következőket írta:
A napi csúcsidőszakban, 17 és 22 óra között a létesítmények leállítják a légkezelő rendszereket, illetve ahol a természetes átszellőzés nem megoldható, ott ezeket csökkentett teljesítménnyel működtetik. Ugyanebben az időszakban a szaunák sem üzemelnek.
Ki lesznek kapcsolva a nem szükséges elektronikai berendezések, a klímaberendezések pedig maximum 27 fokra lesznek állíthatóak.
Még az űrből is látszik, mekkora a baj Paksnál
Friss műholdképek készültek a Dunáról Paksnál, ahol a rendkívül alacsony vízszint miatt nagyon látványos a változás.
Több megyében is leáll a JÉGER-rendszer: egy meglepő területen is nagy a megosztottság a kérdésben
Egy, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által, ötezer gazdálkodó bevonásával készített reprezentatív felmérés eredményei alapján több vármegyében leállítják az Országos Jégkármérséklő Rendszert (JÉGER). Országos szinten a válaszadók 66,1 százaléka a rendszer szüneteltetése mellett voksolt, míg mindössze 24,5 százalék támogatta a rendszer fenntartását. Megyei szinten kizárólag a nyugati megyékben voltak többségben azok, akik a rendszer további működtetésére voksoltak, a mininisztérium ezért úgy döntött, hogy ahol többség a leállítás mellett foglalt állást, ott egyáltalán nem indítják be a generátorokat, a Dunántúl négy vármegyéjében viszont a korábbinál szigorúbb feltételek mellett tovább üzemelhet a rendszer. A Google Trends adatai alapján megnéztük, mekkora volt az internetes érdeklődés a nyilvánosságban nagy port kavaró JÉGER-rendszer iránt.
Sorra hozzák a cégek és az önkormányzatok a takarékossági intézkedéseket
Egyre több cég és önkormányzat jelenti be, hogy megszorító intézkedéseket vezetnek be a következő napok, vagy akár hetek várható energiakrízise miatt.
Akkora a válság, hogy az Európai Bizottság rendkívüli tanácskozást hívhat össze Paks miatt is
Az Euronews értesülései szerint az Európai Bizottság (EB) hamarosan összehívhatja a Villamosenergia-koordinációs Csoport rendkívüli ülését.
Kritikus a helyzet: teljesen megbénulhat az egyik legfontosabb európai kereskedelmi útvonal
A hőhullám és a tartós szárazság miatt pénteken rekordközeli mélypontra süllyedt a Rajna vízszintje Németországban, a teherhajók azonban egyelőre még közlekednek a folyón - közölte a Reuters.
Jó hír: hiába a fojtogató hőség és aszály, meglepő hírek érkeztek a magyar földekről
Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) honlapján közzétett jelentés szerint több gyümölcs termésmenyisége is nőtt az egy évvel korábbihoz képest.
Így hat a paksi atomerőmű leállása a magyar gazdaságra
A hűtési problémák miatt a paksi atomerőmű teljes leállása biztossá vált, ami több csatornán keresztül érinti a magyar gazdaságot. Az erőmű közvetlen GDP-hozzájárulása mintegy 0,5 százalék, így a termelés kiesésének növekedési hatása önmagában limitált. A kieső kapacitás importból történő pótlása azonban a külső egyensúlyt akár a GDP 1 százalékával is ronthatja, miközben a nagykereskedelmi áramárak drágulása az inflációt is 1 százalékpontot meghaladó mértékben emelheti. A kormányzat már nem a teljes importkiváltásra rendezkedik be, hanem a fogyasztás csökkentésére ösztönzi a gazdasági szereplőket, mivel az ilyen mértékű importfüggőség komoly ellátásbiztonsági kockázatokat hordoz. Ez a mennyiségi alkalmazkodás lehet a legfájdalmasabb a gazdasági teljesítményre nézve.
Magyar Péter: hétfőn teljesen leáll a Paksi Atomerőmű
Magyar Péter bejelentette, hogy hétfőn teljesen leáll a Paksi Atomerőmű. A Dunamenti Erőmű blokkját viszont sikerülhet időben újraindítani. Megüzente a cégeknek, hogy mindenki jobban jár, ha önként korlátozzák az áramfogyasztását. A kritikus időszak hétfőtől kezdődik.
Eljött a pillanat: 14 településen léptek életbe súlyos vízhasználati korlátozások
A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. közleménye szerint a Duna jobb partján kritikus a helyzet.
Itt a bejelentés: az energiaválság miatt lekapcsolják az állami intézmények díszkivilágítását
Magyar Péter miniszterelnök a közösségi médiában tette közzé a legújabb intézkedéseket.
Messze még a vége: pokolian meleg hét vár ránk
A HungaroMet videót tett közzé a Magyarországra váró időszakról, a kép egyáltalán nem rózsás.
Energiahelyzet: levelet küldött a minisztérium a nagyfogyasztóknak
A Portfolio értesülése szerint a Gazdasági és Energetikai Minisztérium levelet írt a nagyfogyasztóknak (50 GWh/év felhasználás). A következő időszak energiafogyasztását szeretnék felmérni, illetve a fogyasztás csökkentését célozzák.
Fokozódik a krízis: egyre gyorsabban apad a Duna Budapestnél
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapján látható adatsorok alapján a Duna továbbra is gyorsan apad.
Tisza-kormány: hétfőig lekapcsolják teljes Paksot
A mai napon két nagy jelentőségű sajtótájékoztató is lesz, ahol további kritikus információkat tudunk meg a Paksi Atomerőmű leállásáról és a szükséges intézkedésekől. A Dunamenti Erőmű blokkját viszont sikerülhet időben újraindítani. Magyar Péter megüzente a cégeknek, hogy mindenki jobban jár, ha önként korlátozza az áramfogyasztását. A kritikus időszak hétfőtől kezdődik.
Figyelmeztetnek a magyar kutatók: sokkal nagyobb veszély leselkedik ránk éjszaka, mint a nappali hőségben
Friss tanulmány jelent meg a Másfélfok oldalán, amely a Magyarországot érintő hőhullámokkal kapcsolatban tett megállapításokat.
Fel kell készülni a legrosszabbra: a brutális hőség miatt hatalmas erdőtüzek fenyegetik Magyarországot
A Copernicus Emergency Management Service nyilvános interaktív térképes oldal adatai szerint Magyarországon erődtüzek tombolhatnak a közeljövőben.
Ledőlt egy dominó: víz nélkül maradt több ezer ember Szentendrén
Szentendrén a rendkívüli hőség és a kiugró vízfogyasztás miatt összeomlott a vízellátás: reggelre több ezer ember maradt ivóvíz nélkül a rendszer túlterhelése miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a honvédség tartálykocsikkal és zacskózott ivóvízzel segíti a helyzet kezelését. A térségben már másodfokú vízkorlátozás van érvényben a történelmi mélységű dunai vízállás és az aszály miatt, a víztermelő kapacitás mintegy 30 százalékkal esett vissza. A vízmű további szigorításokat helyezett kilátásba, ha a fogyasztás nem csökken érdemben.
Gajdos László: tartós vízhiányos időszak jön, Magyarország egy része elsivatagosodhat
Gajdos László, Magyarország élő környezetért felelős minisztere a következő napok várható időjárásával és az ehhez kapcsolódó eseményekről szólalt meg a közösségi médiában.
Jó hírt közölt Magyar Péter Paksról
Zökkenőmentes a hazai energiaellátás, miközben a Paksi Atomerőmű a megszokott kapacitása alatt üzemel, a hálózati terhelés pedig a fogyasztói tudatosságnak köszönhetően a tervezettnél kedvezőbben alakult – derült ki Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből.
Megszólalt a miniszter a tomboló kánikula miatt, azonnali óvintézkedéseket kérnek a magyaroktól
A közösségi médiában posztolt Hegedüs Zsolt egészségügyi miniszter a Magyarországra köszöntő rendkívüli hőséggel kapcsolatban.
Július 31-én is rekordalacsony szinteken a Duna
A vízügyi jelentések szerint tovább süllyedt a Duna vízszintje, szinte az egész országban sosem látott mélységet jeleznek a mutatók:
- Budapest: 20 centiméter (korábbi legkisebb vízállás - LKV: 33 cm)
- Esztergom: - 36 cm (korábbi LKV: - 20 cm)
- Paks: - 123 cm (korábbi LKV: - 97 cm)
- Baja: 6 cm (korábbi LKV: 26 cm)
A következő időszakban a helyzet változására nem is lehet számítani, a vízszint tovább süllyedhet.
Korábban 2030-ra várták, de már idén meglehet az egyik fontos magyar energiapolitikai cél
Az Európai Unióban 2030-ig 178 gigawattra nőhet az akkumulátoros energiatárolók beépített teljesítőképessége, miközben a technológia költségei már alámúlják a gázerőművekét. Magyarország különösen jól áll: a hazai akkumulátoros tárolók teljesítménye már most megközelíti az 1 gigawattot, így az aktuális nemzeti energia- és klímatervben szereplő 2030-as célszámot várhatóan már idén teljesíti az ország. A MAVIR számításai szerint 2031-re akár 3-5 gigawattra is bővülhet a hazai tárolókapacitás, amit a Gazdasági és Energetikai Minisztérium megnégyszereződő szélerőmű-telepítési céljai is indokolnak. Az akkumulátorok terjedésének a közel-keleti konfliktus okozta újabb gázpiaci zavarok és a megújulók rohamos bővülése egyaránt lökést adnak.
Gelencsér András: A földi pokol tornácán – újabb hőkupola Magyarország felett
A brutális hőhullámok és az egyre súlyosabb aszályok már nem a jövőnk, hanem a jelenünk. A globális felmelegedés folyamatát az emberiség már nem képes megállítani, de a túlélésünk kulcsa még a kezünkben van: a természet azonnali és megalkuvás nélküli védelme.
Sosem látott aszály Magyarországon, súlyos energiakrízis alakult ki – Percről percre tudósításunk a hőségről
Cikkünk folyamatosan követi a legfrissebb eseményeket, köztük a hőségre vonatkozó bejelentéseket, az energiakrízissel kapcsolatos kormányzati döntéseket, vagy éppen az időjárási előrejelzéseket.
Címlapkép forrása: Robert Nemeti/Anadolu via Getty Images
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