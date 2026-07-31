Súlyosbodik a válság: energiakrízis alakult ki Magyarországon, sosem látott lépésre készülnek Paksnál

Nemzeti Sportügynökség Zrt. pénteken újabb energiamegtakarítási intézkedéseket vezet be az általa üzemeltetett létesítményekben. Pósfai Gábor belügyminiszter a következőket írta:

A napi csúcsidőszakban, 17 és 22 óra között a létesítmények leállítják a légkezelő rendszereket, illetve ahol a természetes átszellőzés nem megoldható, ott ezeket csökkentett teljesítménnyel működtetik. Ugyanebben az időszakban a szaunák sem üzemelnek.

Ki lesznek kapcsolva a nem szükséges elektronikai berendezések, a klímaberendezések pedig maximum 27 fokra lesznek állíthatóak.