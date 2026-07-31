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Szakad az olaj, mit csinál a forint?
Gazdaság

Szakad az olaj, mit csinál a forint?

Portfolio
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A tegnapi napon a japán jegybank devizapiaci beavatkozása nyomán a jen több mint 2 százalékot erősödött a dollárral szemben, miközben az euróval szemben is gyengült a dollár. A nap folyamán az energetikai veszélyhelyzettel kapcsolatos hírek, a japán jen mozgása és a bejövő makroadatok állnak a figyelem középpontjában. A forint a reggeli órákban 362 körül áll az euróval és 315 körül a dollárral szemben.
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Nem emelt a japán jegybank

A Bank of Japan (BOJ) pénteken változatlanul, 1 százalékon hagyta az irányadó kamatot, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a maginflációs mutató a következő hónapokban egyértelműen a kétszázalékos célérték fölé emelkedhet.

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Nem emelt a japán jegybank
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Szakad az olaj, mit csinál a forint?

A reggeli órákban a forint 362 körül van az euróval szemben és 315 körül a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A tegnapi nap a japán jegybank beavatkozott a devizapiacon és több, mint 2%-ot erősödött a japán jen a dollárral szemben. Az euróval szemben is több, mint fél százalékot gyengült a dollár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap elsősorban az energetikai veszélyhelyzettel kapcsolatos hírekre, a japán jen mozgására, valamint a bejövő makroadatokra figyelünk.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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