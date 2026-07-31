Tisza-kormány: hamarosan kiderülhet, mikortól áll le Paks

- A tegnapi nap legfontosabb bejelentése, hogy 24-72 órán belül leállhat a Paksi Atomerőmű a Duna alacsony vízszintje miatt.
- Nem zéró az esélye annak, hogy a lakosság energiafogyasztását is korlátozni kell majd.
- Magyar Péter: még időben újraindíthatják a Dunamenti Erőmű meghibásodott blokkját.
- Drasztiks lépésre készül Karácsony a paksi leállás miatt - sötétségbe borul Budapest.
- Kapitány István elmondta, hogy a paksi leállás nem jelent veszélyhelyzetet.
- A vízhiány miatt rendkívüli kéréssel fordult a miniszter a magyarokhoz.
- Dolgozik a a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottság.
- Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: teljesen átalakítják a tankerületi rendszert.
- Meglepetés: a várt alatti a növekedés a magyar gazdaságban
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán
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