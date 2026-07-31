  • Megjelenítés
Tisza-kormány: hamarosan kiderülhet, mikortól áll le Paks
Gazdaság

Tisza-kormány: hamarosan kiderülhet, mikortól áll le Paks

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A mai napon két nagy jelentőségű sajtótájékoztató is lesz, ahol további kritikus információkat tudunk meg a Paksi Atomerőmű leállásáról és a szükséges intézkedésekől. A Dunamenti Erőmű blokkját viszont sikerülhet időben újraindítani.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Orosz rakéta tört be a NATO területére, súlyos támadás érte az ukrán hadiipart – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Bejelentést tett a miniszter: több megyében is lekapcsolják a JÉGER-rendszert
Magyar Péter bejelentette: leállhat a teljes paksi atomerőmű
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility