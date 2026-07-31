Tisza-kormány: hétfőig lekapcsolják teljes Paksot

A MOL elnök-vezérigazgatója azzal kezdi beszédét, hogy van elég üzemanyag, de nehéz időket élünk.

A Duna alacsony vízállása a MOL számára is kihívás. 2018 után a MOL a szivattyúkat áthelyezte, hogy alacsonyabb vízállás mellett is biztosított legyen a vízellátás. A MOL az állam segítségét kérte egy mobilszivattyú-állomás kiépítéséhez. Ezt a segítséget megkapták és megkapják. Hernádi köszönetét fejezi ki az állam felé. Így extrém körülmények között is tud működni a finomító.