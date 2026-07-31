Tisza-kormány: hétfőig lekapcsolják teljes Paksot

Nem tudjuk, hogy az adriai vezeték elbírja-e a két finomítót
Hernádi kifejti, hogy az orosz olajról való leválás komoly kihívás, de a MOL teljesíti a feladatát. Azonban nem tudják, hogy az adriai vezeték elbírja-e a két finomító kapacitását. A méréseket a horvát fél nem mutatta még meg.
Hernádi: Magyarországon van elég üzemanyag
A MOL elnök-vezérigazgatója azzal kezdi beszédét, hogy van elég üzemanyag, de nehéz időket élünk.
A Duna alacsony vízállása a MOL számára is kihívás. 2018 után a MOL a szivattyúkat áthelyezte, hogy alacsonyabb vízállás mellett is biztosított legyen a vízellátás. A MOL az állam segítségét kérte egy mobilszivattyú-állomás kiépítéséhez. Ezt a segítséget megkapták és megkapják. Hernádi köszönetét fejezi ki az állam felé. Így extrém körülmények között is tud működni a finomító.
Magyar Péter: szeptember 20 környékén teljes kapacitással indulhat a Mol finomítója
A Mol százhalombattai finomítója várhatóan szeptember 20. környékén indul el teljes kapacitással – jelentette be Magyar Péter a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. A finomítóban nem léptek fel a Duna alacsony vízállása miatti működési nehézségek, amelyek Paksnál tapasztalhatók, mivel az olajtársaság a szükséges fejlesztéseket korábban már elvégezte.
A MOL 65 megawattal csökkenti az áramfogyasztását
Elsősorban petrolkémiai és logisztikai egységekben fogja vissza a termelését a MOL. Magyar Péter megüzente. Mindenk jobban jár, ha önként csökkenti az áramfogyasztását.
A százhalombattai finomítónál nem okoz gondot a Duna alacsony vízellátása
A szükséges munkákat 2018 után elvégezték.
Holnaptól megjavulhat a Dunamenti Ermővű
Az alkatrész megérkezett, várhatóan ma beszereil és holnaptól újra teljes kapacitással üzemelhet.
Hétfőig lekapcsolják teljes Paksot
A miniszterelnök azzal kezdi, hogy innen rögtön Paksra megy tovább. Megismétli, hogy az alacsony vízállás miatt további termelést kell csökkenteni és várjatóan hétfőig teljesen le kell kapcsolni az erőművet.
Akkor lehet visszakapcsolni a kapacitásokat, ha -134 cm-re emlkedik vissza a vízszint, de ez még hetekig nem fog bekövetkezni.
Újabb NKE-s milliárdokat utaltak vissza Hankó-botrány érintettjei
Már a 3,3 milliárd forintot is meghaladja az az összeg, amelyet a kulturális támogatások kedvezményezettjei önként visszafizettek az államnak, miután kétségessé vált a juttatások jogszerűsége az úgynevezett Hankó-botrány kapcsán – számolt be minderről Facebook-bejegyzésében Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
Ledőlt egy dominó: víz nélkül maradt több ezer ember Szentendrén
Szentendrén a rendkívüli hőség és a kiugró vízfogyasztás miatt összeomlott a vízellátás: reggelre több ezer ember maradt ivóvíz nélkül a rendszer túlterhelése miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a honvédség tartálykocsikkal és zacskózott ivóvízzel segíti a helyzet kezelését. A térségben már másodfokú vízkorlátozás van érvényben a történelmi mélységű dunai vízállás és az aszály miatt, a víztermelő kapacitás mintegy 30 százalékkal esett vissza. A vízmű további szigorításokat helyezett kilátásba, ha a fogyasztás nem csökken érdemben.
Jó hírt közölt Magyar Péter Paksról
Zökkenőmentes a hazai energiaellátás, miközben a Paksi Atomerőmű a megszokott kapacitása alatt üzemel, a hálózati terhelés pedig a fogyasztói tudatosságnak köszönhetően a tervezettnél kedvezőbben alakult – derült ki Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből.
Tovább szigorítja vízfelhasználását a gödi Samsung
A tartós hőség, a csapadékhiány és a Duna alacsony vízállása miatt
a Samsung SDI gödi akkumulátorgyára a korábbi 30 helyett 40 százalékkal csökkenti ivóvíz-felhasználását a helyzet javulásáig.
Közben az országos energiakapacitás szűkülése miatt a kormány azt is előkészíti, hogy a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban kötelező leállást rendeljen el a nagyfogyasztóknál, ami átmenetileg a gödi gyár termelését is érintheti.
Tisza-kormány: hamarosan kiderülhet, mikortól áll le Paks
- A tegnapi nap legfontosabb bejelentése, hogy 24-72 órán belül leállhat a Paksi Atomerőmű a Duna alacsony vízszintje miatt.
- Nem zéró az esélye annak, hogy a lakosság energiafogyasztását is korlátozni kell majd.
- Magyar Péter: még időben újraindíthatják a Dunamenti Erőmű meghibásodott blokkját.
- Drasztiks lépésre készül Karácsony a paksi leállás miatt - sötétségbe borul Budapest.
- Kapitány István elmondta, hogy a paksi leállás nem jelent veszélyhelyzetet.
- A vízhiány miatt rendkívüli kéréssel fordult a miniszter a magyarokhoz.
- Dolgozik a a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottság.
- Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: teljesen átalakítják a tankerületi rendszert.
- Meglepetés: a várt alatti a növekedés a magyar gazdaságban
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán
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