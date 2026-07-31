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Tisza-kormány: hétfőig lekapcsolják teljes Paksot
Gazdaság

Tisza-kormány: hétfőig lekapcsolják teljes Paksot

Portfolio
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A mai napon két nagy jelentőségű sajtótájékoztató is lesz, ahol további kritikus információkat tudunk meg a Paksi Atomerőmű leállásáról és a szükséges intézkedésekől. A Dunamenti Erőmű blokkját viszont sikerülhet időben újraindítani. Magyar Péter megüzente a cégeknek, hogy mindenki jobban jár, ha önként korlátozza az áramfogyasztását. A kritikus időszak hétfőtől kezdődik.
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Nem tudjuk, hogy az adriai vezeték elbírja-e a két finomítót

Hernádi kifejti, hogy az orosz olajról való leválás komoly kihívás, de a MOL teljesíti a feladatát. Azonban nem tudják, hogy az adriai vezeték elbírja-e a két finomító kapacitását. A méréseket a horvát fél nem mutatta még meg.

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Hernádi: Magyarországon van elég üzemanyag

A MOL elnök-vezérigazgatója azzal kezdi beszédét, hogy van elég üzemanyag, de nehéz időket élünk.

A Duna alacsony vízállása a MOL számára is kihívás. 2018 után a MOL a szivattyúkat áthelyezte, hogy alacsonyabb vízállás mellett is biztosított legyen a vízellátás. A MOL az állam segítségét kérte egy mobilszivattyú-állomás kiépítéséhez. Ezt a segítséget megkapták és megkapják. Hernádi köszönetét fejezi ki az állam felé. Így extrém körülmények között is tud működni a finomító.

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Magyar Péter: szeptember 20 környékén teljes kapacitással indulhat a Mol finomítója

A Mol százhalombattai finomítója várhatóan szeptember 20. környékén indul el teljes kapacitással – jelentette be Magyar Péter a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. A finomítóban nem léptek fel a Duna alacsony vízállása miatti működési nehézségek, amelyek Paksnál tapasztalhatók, mivel az olajtársaság a szükséges fejlesztéseket korábban már elvégezte.

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Magyar Péter: szeptember 20 környékén teljes kapacitással indulhat a Mol finomítója
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A MOL 65 megawattal csökkenti az áramfogyasztását

Elsősorban petrolkémiai és logisztikai egységekben fogja vissza a termelését a MOL. Magyar Péter megüzente. Mindenk jobban jár, ha önként csökkenti az áramfogyasztását.

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A százhalombattai finomítónál nem okoz gondot a Duna alacsony vízellátása

A szükséges munkákat 2018 után elvégezték.

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Holnaptól megjavulhat a Dunamenti Ermővű

Az alkatrész megérkezett, várhatóan ma beszereil és holnaptól újra teljes kapacitással üzemelhet.

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Hétfőig lekapcsolják teljes Paksot

A miniszterelnök azzal kezdi, hogy innen rögtön Paksra megy tovább. Megismétli, hogy az alacsony vízállás miatt további termelést kell csökkenteni és várjatóan hétfőig teljesen le kell kapcsolni az erőművet.

Akkor lehet visszakapcsolni a kapacitásokat, ha -134 cm-re emlkedik vissza a vízszint, de ez még hetekig nem fog bekövetkezni.

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Újabb NKE-s milliárdokat utaltak vissza Hankó-botrány érintettjei

Már a 3,3 milliárd forintot is meghaladja az az összeg, amelyet a kulturális támogatások kedvezményezettjei önként visszafizettek az államnak, miután kétségessé vált a juttatások jogszerűsége az úgynevezett Hankó-botrány kapcsán – számolt be minderről Facebook-bejegyzésében Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

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Újabb NKE-s milliárdokat utaltak vissza Hankó-botrány érintettjei
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Ledőlt egy dominó: víz nélkül maradt több ezer ember Szentendrén

Szentendrén a rendkívüli hőség és a kiugró vízfogyasztás miatt összeomlott a vízellátás: reggelre több ezer ember maradt ivóvíz nélkül a rendszer túlterhelése miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a honvédség tartálykocsikkal és zacskózott ivóvízzel segíti a helyzet kezelését. A térségben már másodfokú vízkorlátozás van érvényben a történelmi mélységű dunai vízállás és az aszály miatt, a víztermelő kapacitás mintegy 30 százalékkal esett vissza. A vízmű további szigorításokat helyezett kilátásba, ha a fogyasztás nem csökken érdemben.

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Ledőlt egy dominó: víz nélkül maradt több ezer ember Szentendrén
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Jó hírt közölt Magyar Péter Paksról

Zökkenőmentes a hazai energiaellátás, miközben a Paksi Atomerőmű a megszokott kapacitása alatt üzemel, a hálózati terhelés pedig a fogyasztói tudatosságnak köszönhetően a tervezettnél kedvezőbben alakult – derült ki Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből.

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Jó hírt közölt Magyar Péter Paksról
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Tovább szigorítja vízfelhasználását a gödi Samsung

A tartós hőség, a csapadékhiány és a Duna alacsony vízállása miatt

a Samsung SDI gödi akkumulátorgyára a korábbi 30 helyett 40 százalékkal csökkenti ivóvíz-felhasználását a helyzet javulásáig.

Közben az országos energiakapacitás szűkülése miatt a kormány azt is előkészíti, hogy a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban kötelező leállást rendeljen el a nagyfogyasztóknál, ami átmenetileg a gödi gyár termelését is érintheti.

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Tisza-kormány: hamarosan kiderülhet, mikortól áll le Paks

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

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