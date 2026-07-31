Tisza-kormány: leáll Paks, nagyszabású sorcsere zajlik a Külügyminisztériumban

Vitézy Dávid bejelentette, hogy energiatakarékossági intézkedéseket vezetnek be az országos közutakon.

A Magyar Közút a következő napokban lekapcsolja a közúti hidak hétvégi díszkivilágítását, a változtatható jelzésképű táblákat pedig csak baleset vagy más közlekedésbiztonsági ok esetén működteti.

A társaság telephelyein 17 óra után – a szerverhelyiségek kivételével – nem használhatnak klímaberendezést, és korlátozzák az elektromos szolgálati autók használatát is.

Vitézy hangsúlyozta, hogy a takarékossági intézkedések nem veszélyeztethetik a közlekedés biztonságát: az útüzemeltetés, a szükséges beavatkozások és a balesetelhárítás továbbra is zavartalanul működik az állami kezelésű utakon. Hozzátette, hogy a vasúti teherszállítás területén is vizsgálják a lehetséges lépéseket, ezekről a Védelmi Tanács hoz döntést.