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Tisza-kormány: leáll Paks, nagyszabású sorcsere zajlik a Külügyminisztériumban
Gazdaság

Tisza-kormány: leáll Paks, nagyszabású sorcsere zajlik a Külügyminisztériumban

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Magyar Péter délelőtt bejelentette, hogy hétfőn teljesen leáll a Paksi Atomerőmű – délután már arról adott hírt, hogy ez kedden vagy szerdán következhet be. A Dunamenti Erőmű blokkját viszont sikerülhet időben újraindítani. A miniszterelnök azt is megüzente a cégeknek, hogy mindenki jobban jár, ha önként korlátozzák az áramfogyasztását, amit a vállalatok meg is hallottak: sorra jelentik be az intézkedéseket a fogyasztásuk visszafogása érdekében. Eközben 25 nagykövet felmentését hirdették ki a pénteki Magyar Közlönyben, új képviselője lesz Magyarországnak Washingtonban és Moszkvában is. Az energetikai krízishelyzettel kapcsolatos kormányzati bejelentésekről és közéleti fejleményeket folyamatosan tudósítjuk.
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Felmentések sora a Külügyminisztériumban: visszahívják a washingtoni, moszkvai és londoni nagyköveteket is

Összesen 25 nagykövet külképviselet-vezetői megbízatásának megszüntetését hirdették ki a pénteki Magyar Közlönyben. A legnagyobb külpolitikai súlyú érintett állomáshelyek között van Washington, ahonnan Takács Szabolcs Ferenc, Moszkva, ahonnan Konkoly Norbert Attila, London, ahonnan Kumin Ferenc, valamint Kijev, ahonnan Heizer Antal távozik. Váltás lesz továbbá a belgrádi, a pozsonyi és a prágai nagykövetségen, illetve Magyarország NATO-, ENSZ-, EBESZ- és WTO-képviseleteinek élén is.

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Felmentések sora a Külügyminisztériumban: visszahívják a washingtoni, moszkvai és londoni nagyköveteket is
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Végleges a 2026/2027-es tanév rendje: mutatjuk a szünetek, az érettségik és a felvételik dátumát

Megjelent a Magyar Közlönyben a 2026/2027-es tanév hivatalos rendjéről szóló minisztériumi rendelet, így véglegessé vált, mikor kezdődik és meddig tart a következő tanítási év, mikorra esnek az iskolai szünetek, valamint mikor rendezik meg az érettségi és a középiskolai felvételi vizsgákat.

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Végleges a 2026/2027-es tanév rendje: mutatjuk a szünetek, az érettségik és a felvételik dátumát
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A Magyar Közútnál is korlátozások jönnek

Vitézy Dávid bejelentette, hogy energiatakarékossági intézkedéseket vezetnek be az országos közutakon.

A Magyar Közút a következő napokban lekapcsolja a közúti hidak hétvégi díszkivilágítását, a változtatható jelzésképű táblákat pedig csak baleset vagy más közlekedésbiztonsági ok esetén működteti.

A társaság telephelyein 17 óra után – a szerverhelyiségek kivételével – nem használhatnak klímaberendezést, és korlátozzák az elektromos szolgálati autók használatát is.

Vitézy hangsúlyozta, hogy a takarékossági intézkedések nem veszélyeztethetik a közlekedés biztonságát: az útüzemeltetés, a szükséges beavatkozások és a balesetelhárítás továbbra is zavartalanul működik az állami kezelésű utakon. Hozzátette, hogy a vasúti teherszállítás területén is vizsgálják a lehetséges lépéseket, ezekről a Védelmi Tanács hoz döntést.

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Magyar Péter: kedden vagy szerdán teljesen leáll Paks

Magyar Péter miniszterelnök az eredetileg tervezett 3 óra helyett várhatóan délután 4 órakor sajtótájékoztatót tart a Paksi Atomerőmű leállításáról. Az erőmű jelenleg nagyjából 50%-os kapacitással üzemel, azonban a Duna alacsony vízállása miatt további korlátozásokra kényszerülnek.

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Sorra hozzák a cégek és az önkormányzatok a takarékossági intézkedéseket

Egyre több cég és önkormányzat jelenti be, hogy megszorító intézkedéseket vezetnek be a következő napok, vagy akár hetek várható energiakrízise miatt.

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Sorra hozzák a cégek és az önkormányzatok a takarékossági intézkedéseket
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Már csak négy hűtővíz-szivattyú működik Pakson

A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőmű négy blokkjából már csak kettő termel áramot, ezért a normál üzemben működő nyolc hűtővíz-szivattyúból jelenleg csak négy üzemel. A vízkivételi mű már az alacsony vízállásra kidolgozott négylépcsős eljárás harmadik fokozata szerint működik.

Egy-egy szivattyú másodpercenként 12 köbméter vizet képes kiemelni a Dunából, miközben a leállított blokkok biztonságos hűtéséhez percenként mindössze 5 köbméter víz szükséges. Extrém alacsony vízállás esetére további szivattyúk és tartalék berendezések is rendelkezésre állnak, így az erőmű szerint a leállított blokkok hűtése minden körülmények között biztosítható.

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Megjelentek a részletek: így kellett átszervezni az EU-források lehívásához szükséges tervet

A kormány szerint az átdolgozott helyreállítási tervvel 3553 milliárd forintnyi uniós forrás válhat még idén elérhetővé Magyarország számára. A szűk végrehajtási határidő miatt több beruházást más finanszírozás alá helyeztek át, miközben egy új állami vasúti társaságon keresztül 640 milliárd forintot, az egészségügyi és energetikai fejezetek átalakításával pedig további jelentős összegeket próbálnak megóvni a végleges elvesztéstől.

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Megjelentek a részletek: így kellett átszervezni az EU-források lehívásához szükséges tervet
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Az Országházban is visszafogják az áramfogyasztást

A Tisza Párt frakciója energiatakarékossági okokból kezdeményezi a hétfői és keddi parlamenti ülések elhalasztását, emellett a jövő hét elejétől sötétségbe borulnak a kormányzati és egyéb állami épületek is. A takarékossági intézkedések részletei Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből ismerhetők meg.

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Az Országházban is visszafogják az áramfogyasztást
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Megszólalt az MVM: elkerülhetetlen Paks leállítása

Közleményt tett közzé az MVM, amelyben arról tájékoztatnak, hogy a Paksi Atomerőmű jelenleg a névleges teljesítményének közel felén (960 MW) üzemel a Duna vízállásának alacsony szintje miatt.

A folytatódó hőség és szárazság következtében csökkenő vízszint miatt

a következő napokban szükség lesz az atomerőmű további termelés-visszafogására, a termelés időleges teljes leállítására.

Magyarország áramellátása stabil és ennek biztosítása továbbra is a legfőbb cél.

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Lesznek pályázatok a lakossági víztakarékosság ösztönzésére

Az egy köbméteres víztárolókat említi Magyar Péter. De Magyar Péter szeretné elkerülni, hogy a lakosságról túl sokat beszéljünk, mert nem ők azok akiknek elsődlegesen felajánlásokat kell tennie.

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Milyene eszközökkel tudja ösztönözni önmérsékletre az ipari fogyasztókat a kormány?

A kormánynak van egy listája a cégek fogyasztásáról és annak napon belüli elosztásáról. Figyelembe veszik, hogy melyik üzemet mennyire nehéz leállítani. Ezek a cégeknek van vészhelyzeti tartaléka is. Most még a számok és jogszabályok áttekintése van folyamatban. Szükség esetén le lehet őket egy gombnyomással kapcsolni, de elsősorban az egyeztetésben hisznek.

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Továbbra is várja a kormány a cégek lekapcsolási terveit

Amit a vállalatok akarnak spórolni, azt szorozzák meg kettővel - ez Magyar Péter kérése.

Mindenki azon dolgozik, hogy rendelkezésre álljon a szükséges árammennyiség.

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A vízhiányról beszél a miniszterelnök

Szentendrén 1500 háztartás maradt ivóvíz nélkül. A honvédség segít a vízellátásban. A probléma, hogy a lakosság nem kapcsolta ki az öntözőberendezéseket, valamint a medence feltöltésére szolgáló eszközöket.

Magyar Péter arra kéri az embereket, hogy hanyagolják a locsolást és a medencék feltöltését a következő napokban.

A csőtörések elkerülhetetlenek, öreg a rendszer. Igyekeznek kijavítani a problémákat.

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A dezinformáció és a pánikkeltés ellen beszél a miniszterelnök

Felhívja a figyelmet, hogy a dezinformáció nagyon káros. Akik hamis információt terjesztenek, azok is pontosan tudják, hogy a vízállás rekordalacsony. A kormánynak nincs beleszólása abba, hogy mikor áll le Paks, és ez így van rendben. Ez csak és kizárólag szakmai kérdés.

Azt kéri a miniszterelnök, hogy pártpolitikai hovatartozástól függetlenül senki ne drukkoljon a hazája ellen, ne keltsen pánikot. Aki ilyet tesz, annak a jogi felelősséget is vállalnia kell.

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A tűzesetről beszél Hernádi

Szeptember 22-ére készülhet el az üzem. Az újraindítás egy bonyolult és veszélyes folyamat. A tiszaújvárosi baleset is egy ilyen fázisnál történt.

Az ellátásbiztonság érdekében az importáraknak a világpiacit kell követni, máskülönben üzemanyag-turizmus alakul ki, és erre most nincs kapacitás.

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A dízelpiac kifeszített, a Duna alacsony vízállása nagy bajt jelent

A dízellel van probléma, nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon. Az iráni háborúval a világ dízelellátásának 25%-a esett ki. Az orosz piac kiesésével 12-13% esett ki. Ez hajtja fel a dízelárakat. Az árszabályozás kivezetése óta a dízel világpiaci ára 160 forinttal ment fel.

A MOL dolga, hogy a piacot ellássa. 356 millió liter dízel szükséges az országnak, 230 milliót állítanak elő a dunai finomítóban és 90 milliót importálnak külföldről. Abban bíznak, hogy további dízelmennyiséget is be tudnak hozni, de ha ez nem lenne, akkor hiány alakulhat ki. Ezért az importáraknak a világpiaci árakat kell követniük.

A másik probléma a logisztika és ebben a Duna alacsony vízállása akadály, mert a legolcsóbb vízi szállítási mód nem használható.

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Nem tudjuk, hogy az adriai vezeték elbírja-e a két finomítót

Hernádi kifejti, hogy az orosz olajról való leválás komoly kihívás, de a MOL teljesíti a feladatát. Azonban nem tudják, hogy az adriai vezeték elbírja-e a két finomító kapacitását. A méréseket a horvát fél nem mutatta még meg.

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Hernádi: Magyarországon van elég üzemanyag

A MOL elnök-vezérigazgatója azzal kezdi beszédét, hogy van elég üzemanyag, de nehéz időket élünk.

A Duna alacsony vízállása a MOL számára is kihívás. 2018 után a MOL a szivattyúkat áthelyezte, hogy alacsonyabb vízállás mellett is biztosított legyen a vízellátás. A MOL az állam segítségét kérte egy mobilszivattyú-állomás kiépítéséhez. Ezt a segítséget megkapták és megkapják. Hernádi köszönetét fejezi ki az állam felé. Így extrém körülmények között is tud működni a finomító.

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Magyar Péter: szeptember 20 környékén teljes kapacitással indulhat a Mol finomítója

A Mol százhalombattai finomítója várhatóan szeptember 20. környékén indul el teljes kapacitással – jelentette be Magyar Péter a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. A finomítóban nem léptek fel a Duna alacsony vízállása miatti működési nehézségek, amelyek Paksnál tapasztalhatók, mivel az olajtársaság a szükséges fejlesztéseket korábban már elvégezte.

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Magyar Péter: szeptember 20 környékén teljes kapacitással indulhat a Mol finomítója
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A MOL 65 megawattal csökkenti az áramfogyasztását

Elsősorban petrolkémiai és logisztikai egységekben fogja vissza a termelését a MOL. Magyar Péter megüzente: minden cég jobban jár, ha önként csökkenti az áramfogyasztását.

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A százhalombattai finomítónál nem okoz gondot a Duna alacsony vízállása

A szükséges munkákat 2018 utáni rekord alacsony vízszint után elvégezték, ez azonban Paks esetében elmaradt, mivel az MVM nem szánta rá a szükséges 10+10 milliárd forintnyi összeget.

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Holnaptól megjavulhat a Dunamenti Erőmű

Az alkatrész megérkezett, várhatóan a mai nap folyamán sikerül beszerelni és holnaptól újra teljes kapacitással üzemelhet, ami még hamarabbi újraindulást jelent a csütörtökön prognosztizált vasárnapihoz képest.

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Hétfőig lekapcsolják a teljes paksi atomerőművet

A miniszterelnök azzal kezdi, hogy innen rögtön Paksra megy tovább. Megismétli, hogy az alacsony vízállás miatt további termelést kell csökkenteni, és várhatóan hétfőig teljesen le kell kapcsolni az erőművet.

Akkor lehet visszakapcsolni a kapacitásokat, ha -134 cm-re emelkedik vissza a vízszint, de ez jelen ismeretek szerint még hetekig nem fog bekövetkezni.

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Újabb NKE-s milliárdokat utaltak vissza Hankó-botrány érintettjei

Már a 3,3 milliárd forintot is meghaladja az az összeg, amelyet a kulturális támogatások kedvezményezettjei önként visszafizettek az államnak, miután kétségessé vált a juttatások jogszerűsége az úgynevezett Hankó-botrány kapcsán – számolt be minderről Facebook-bejegyzésében Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

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Újabb NKE-s milliárdokat utaltak vissza Hankó-botrány érintettjei
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Ledőlt egy dominó: víz nélkül maradt több ezer ember Szentendrén

Szentendrén a rendkívüli hőség és a kiugró vízfogyasztás miatt összeomlott a vízellátás: reggelre több ezer ember maradt ivóvíz nélkül a rendszer túlterhelése miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a honvédség tartálykocsikkal és zacskózott ivóvízzel segíti a helyzet kezelését. A térségben már másodfokú vízkorlátozás van érvényben a történelmi mélységű dunai vízállás és az aszály miatt, a víztermelő kapacitás mintegy 30 százalékkal esett vissza. A vízmű további szigorításokat helyezett kilátásba, ha a fogyasztás nem csökken érdemben.

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Ledőlt egy dominó: víz nélkül maradt több ezer ember Szentendrén
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Jó hírt közölt Magyar Péter Paksról

Zökkenőmentes a hazai energiaellátás, miközben a Paksi Atomerőmű a megszokott kapacitása alatt üzemel, a hálózati terhelés pedig a fogyasztói tudatosságnak köszönhetően a tervezettnél kedvezőbben alakult – derült ki Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből.

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Jó hírt közölt Magyar Péter Paksról
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Tovább szigorítja vízfelhasználását a gödi Samsung

A tartós hőség, a csapadékhiány és a Duna alacsony vízállása miatt

a Samsung SDI gödi akkumulátorgyára a korábbi 30 helyett 40 százalékkal csökkenti ivóvíz-felhasználását a helyzet javulásáig.

Közben az országos energiakapacitás szűkülése miatt a kormány azt is előkészíti, hogy a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban kötelező leállást rendeljen el a nagyfogyasztóknál, ami átmenetileg a gödi gyár termelését is érintheti.

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Tisza-kormány: hamarosan kiderülhet, mikortól áll le Paks

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

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