Tisza-kormány: leáll Paks, vízhiány sújtja Szentendrét

A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőmű négy blokkjából már csak kettő termel áramot, ezért a normál üzemben működő nyolc hűtővíz-szivattyúból jelenleg csak négy üzemel. A vízkivételi mű már az alacsony vízállásra kidolgozott négylépcsős eljárás harmadik fokozata szerint működik.

Egy-egy szivattyú másodpercenként 12 köbméter vizet képes kiemelni a Dunából, miközben a leállított blokkok biztonságos hűtéséhez percenként mindössze 5 köbméter víz szükséges. Extrém alacsony vízállás esetére további szivattyúk és tartalék berendezések is rendelkezésre állnak, így az erőmű szerint a leállított blokkok hűtése minden körülmények között biztosítható.