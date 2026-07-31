Több megyében is leáll a JÉGER-rendszer: egy meglepő területen is nagy a megosztottság a kérdésben

Ötezer gazdálkodó szavazata döntött a jégkármérséklésről
A jégkármérséklő rendszer (JÉGER) az idei rendkívüli aszály miatt egyre nagyobb figyelmet kapott a nyilvánosságban. Ahogy arról az Agrárszektor Alapvetés podcast júniusi adásában is szó volt, a közösségi médiában
hónapok óta nagy figyelmet kapnak a jégkármérsékléssel és az időjárás-befolyásolással kapcsolatos összeesküvés-elméletek.
A JÉGER-t övező figyelem hátterében az egyre inkább súlyosbodó szárazság áll. A HungaroMet elemzése szerint május eleje óta az ország túlnyomó részén 70–140 milliméteres a csapadékhiány a sokéves átlaghoz képest. Mindezt tetézi a mostani hőhullám, amelynek során elérhetjük a 40 fokos csúcshőmérsékletet, és amely miatt a nemzetközi kutatások szerint még hatalmas erdőtüzek is fenyegetik az országot.
Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter csütörtöki videójában elmondta, hogy az idei rendkívüli aszály miatt komoly szakmai és lakossági vita alakult ki a jégkármérséklő rendszer működéséről, a helyzet tisztázására pedig a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara reprezentatív felmérést végzett ötezer gazdálkodó bevonásával.
A kiértékelt felmérés adatai alapján jelentős eltérések mutatkoznak a. A Dunántúl több térségében ugyanis továbbra is bíznak a jégkármérséklésben.
- Vas megyében a megkérdezettek 65,5 százaléka,
- Somogyban 55,7 százaléka,
- Baranyában 52 százaléka,
- Zalában pedig 50,5 százaléka támogatta a rendszer további üzemeltetését.
Ahol a generátorok tovább működnek, ott szigorodnak a szabályok. Eddig már 50-60 százalékos jégeső-valószínűség esetén működésbe léphettek a generátorok, a jövőben viszont legalább 80 százalékos valószínűséget kell mutatniuk az előrejelzéseknek a generátorok elindításhoz. A miniszter hangsúlyozta, hogy
a JÉGER átalakítása nem tudományos döntés arról, hogy okoz-e valójában aszályt a rendszer.
A hatásokat egy független tudományos testület vizsgálja majd ki.
A Google-keresésekben is kilőtt a JÉGER
Ha megnézzük, hogyan alakult a „jéger" keresőszó iránti érdeklődés Magyarországon az elmúlt 90 napban, egyből látszik, hogy a kifejezés iránti érdeklődés a Google-ben is folyamatosan élénkült, ahogy az aszály egyre intenzívebb lett az országban. A téma felfutása július 17. környékén indul meg, majd a hónap utolsó hetében egyre meredekebbé vált, míg a bejelentés napjaiban érte el a vizsgált időszak legmagasabb szintjét. A görbe utolsó szakasza szaggatott, ezek az adatok tehát még alakulnak.
Az elmúlt öt év során messze nem volt még akkora érdeklődés a jégkármérséklő rendszer iránt, mint most. A 2021 nyarától napjainkig tartó idősoron jól látszik, hogy a "jéger" iránti keresések időszakosan produkáltak csak kisebb kiugrást,
a grafikon jobb szélén álló csúcs így nemcsak az idei nyáron belül, hanem a teljes ötéves időszakban is egyedülálló.
A következő grafikonon a "jéger" keresőszó iránti 90 napos érdeklődést bontottuk le megyékre nézve. Ez alapján egyértelműen látszik, hogy
Csongrád-Csanád megyében volt a legnagyobb arányú a keresési érdeklődés a jéger iránt,
amelyet Békés, Pest, Bács-Kiskun és Komárom-Esztergom megyék követ.
A térképről leolvasható, hogy a Dunántúl nyugati fele világosabb árnyalatú, tehát itt arányaiban kisebb volt az érdeklődés. Ez összhangban állhat az agrárkamara által közzétett térképpel is, amelyek azt mutatták, hogy a JÉGER elutasítottsága éppen a déli, keleti megyékben a legmagasabb. Itt volt az érdeklődés is a legerősebb.
Végül a JÉGER-t a nyár másik két nagy témájával, az aszállyal és a hőséggel is összevetettük. A hőség iránti keresési érdeklődés a teljes 30 napos időszakban a három kifejezés közül a legmagasabb volt. Az aszály és a JÉGER ehhez képest sokáig alig mozdult,
az utóbbi napokban viszont mindhárom kifejezés iránt egyszerre élénkült meg az érdeklődés, a grafikon jobb szélén pedigzáró a jéger az aszályt is megelőzte.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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