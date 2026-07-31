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Több mint 3 millió embernek nincs állása Európa szívében
Gazdaság

Több mint 3 millió embernek nincs állása Európa szívében

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A várakozásoknál nagyobb mértékben nőtt a munkanélküliek száma Németországban júliusban. A szezonálisan kiigazított mutató megközelítette, a nyers adat pedig már át is lépte a politikailag kiemelt hárommilliós lélektani határt.

A szövetségi munkaügyi hivatal pénteken közzétett adatai alapján a szezonálisan kiigazított munkanélküli-létszám hatezer fővel, 2,99 millióra emelkedett júliusban, miközben a Reuters által megkérdezett elemzők csupán ötezer fős növekedésre számítottak.

A szezonálisan kiigazított munkanélküliségi ráta az előző havi 6,3 százalékról 6,4 százalékra emelkedett.

A nyers, kiigazítás nélküli munkanélküli-létszám júliusban átlépte a hárommilliós lélektani határt. "A munkanélküliség és az alulfoglalkoztatottság érezhetően emelkedik júliusban, ami elsősorban szezonális tényezőknek tudható be" – fogalmazott Daniel Terzenbach, a munkaügyi hivatal vezetője, hozzátéve, hogy a munkaerőpiacon az elmúlt hónapokban tapasztalt gyenge tendencia folytatódik.

A kedvezőtlen képet tovább rontja, hogy az infláció júliusban 2,8 százalékra gyorsult az egy hónappal korábbi 2,4 százalékról, amit elsősorban az iráni konfliktus miatt megugró energiaárak hajtottak fel. Bár a német bruttó hazai termék (GDP) a második negyedévben a vártnál jobban bővült, az Irán és az Egyesült Államok közötti feszültség kiéleződése, valamint a tartósan magas árszint a beruházásokat és a lakossági fogyasztást egyaránt visszafoghatja.

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A munkaerő-kereslet továbbra is gyenge lábakon áll. Júliusban összesen 653 ezer álláshely szerepelt a munkaügyi hivatal nyilvántartásában, ami ugyan 25 ezerrel meghaladja az egy évvel korábbi értéket, ám ez még nem utal a munkaerőpiac érdemi fellendülésére.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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