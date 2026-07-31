Több mint 3 millió embernek nincs állása Európa szívében

A szövetségi munkaügyi hivatal pénteken közzétett adatai alapján a szezonálisan kiigazított munkanélküli-létszám hatezer fővel, 2,99 millióra emelkedett júliusban, miközben a Reuters által megkérdezett elemzők csupán ötezer fős növekedésre számítottak.
A szezonálisan kiigazított munkanélküliségi ráta az előző havi 6,3 százalékról 6,4 százalékra emelkedett.
A nyers, kiigazítás nélküli munkanélküli-létszám júliusban átlépte a hárommilliós lélektani határt. "A munkanélküliség és az alulfoglalkoztatottság érezhetően emelkedik júliusban, ami elsősorban szezonális tényezőknek tudható be" – fogalmazott Daniel Terzenbach, a munkaügyi hivatal vezetője, hozzátéve, hogy a munkaerőpiacon az elmúlt hónapokban tapasztalt gyenge tendencia folytatódik.
A kedvezőtlen képet tovább rontja, hogy az infláció júliusban 2,8 százalékra gyorsult az egy hónappal korábbi 2,4 százalékról, amit elsősorban az iráni konfliktus miatt megugró energiaárak hajtottak fel. Bár a német bruttó hazai termék (GDP) a második negyedévben a vártnál jobban bővült, az Irán és az Egyesült Államok közötti feszültség kiéleződése, valamint a tartósan magas árszint a beruházásokat és a lakossági fogyasztást egyaránt visszafoghatja.
A munkaerő-kereslet továbbra is gyenge lábakon áll. Júliusban összesen 653 ezer álláshely szerepelt a munkaügyi hivatal nyilvántartásában, ami ugyan 25 ezerrel meghaladja az egy évvel korábbi értéket, ám ez még nem utal a munkaerőpiac érdemi fellendülésére.
Forrás: Reuters
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