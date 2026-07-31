Trump még meg is vámoltatná Iránt

Donald Trump azt kéri a Kongresszustól, hogy az Irán és Oroszország elleni, kétpárti támogatást élvező szankciós törvénybe építsenek be vámokat is Iránnal szemben. A lépés azonban nemcsak gyakorlatilag értelmetlen lenne, de akár meg is torpedózhatja a jogszabály elfogadását.

Az Egyesült Államok 2025-ben mindössze 1,4 millió dollár értékben importált árut Iránból, és ennek több mint felét műalkotások, valamint régiségek tették ki. Az iráni import volumene ráadásul aligha fog növekedni, különösen azóta, hogy február végén az Egyesült Államok és Izrael háborút indított Irán ellen, amely azóta is tart. Washington évtizedek óta szankciókat alkalmaz Teheránnal szemben, az amerikai pénzügyminisztérium pedig a háború kitörése óta tovább szigorította a gazdasági nyomásgyakorlást.

"Az adminisztráció azon fenyegetése, hogy vámokat vet ki az iráni importra, teljes mértékben szimbolikus"

– mondta Jonathan Doh, a Villanova School of Business nemzetközi üzleti szakértője a CNBC-nek. A szakember hangsúlyozta, hogy a már érvényben lévő amerikai szankciók – amelyek gyakorlatilag minden kereskedelmet tiltanak – jóval hatékonyabbak bármilyen vámnál. Az elsődleges szankciók az amerikai szereplőknek tiltják az Iránnal folytatott kereskedelmet, míg a másodlagos szankciók a külföldi cégeket és magánszemélyeket sújtják, ha üzleti kapcsolatot tartanak fenn Teheránnal.

A szóban forgó törvényjavaslat a júliusban váratlanul elhunyt Lindsey Graham republikánus szenátorról kapta a nevét. A jogszabály gazdasági szankciókat vetne ki Oroszországra és azokra, akik támogatják Moszkva Ukrajna elleni háborúját.

Emellett felhatalmazná Trumpot, hogy célzott vámokat vessen ki az öt legnagyobb orosz energiavásárló ország importjára.

Trump szerdán a Fehér Házban azt állította, hogy az iráni vámok beépítése az, amit Lindsey akart. Graham irodája nem reagált a CNBC megkeresésére.

A törvényjavaslat kedden fontos lépést tett előre, miután egy kétpárti szenátori csoport megállapodott az Oroszországra és Iránra vonatkozó rendelkezések egyetlen csomagba foglalásáról, majd a szenátus 86–12 arányban megszavazott egy eljárási indítványt a jogszabály továbbviteléről. A szavazás figyelemre méltó eredmény egy olyan Kongresszusban, amelyet mély pártpolitikai megosztottság jellemez.

Ez az előrelépés azonban falba ütközhet, ha Trump ragaszkodik az iráni vámok beillesztéséhez. A demokraták élesen bírálják a vámpolitika fokozott alkalmazását, amely az elmúlt hetekben újra felerősödött, miután a legfelsőbb bíróság az év elején ideiglenesen visszafogta azt. A Trump-adminisztráció az utóbbi hetekben tucatnyi országgal szemben vetett ki vagy jelentett be új vámokat, köztük Kanadával, Brazíliával és az Európai Unió 27 tagállamával szemben.

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