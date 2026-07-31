Újabb NKA-s milliárdokat utaltak vissza a Hankó-botrány érintettjei

A tárca korábban arra kérte az előző kormányzat alatt kulturális támogatásban részesülőket, hogy amennyiben úgy érzik, a források odaítélése nem állt biztos alapokon, inkább utalják vissza a kapott összegeket. A felhívás nyomán hirtelen megugrott a tranzakciók száma, így mára a részben vagy egészben visszautalt támogatások értéke átlépte a 3,3 milliárd forintot. A visszatérített összegek között számos több tízmillió forintos tétel is szerepel.

A folyamat hátterében az az átvilágítás áll, amelyet az előző miniszter saját kereteként működő ideiglenes kollégiumánál indítottak el. A vizsgálat során már eddig is számos visszaélésre derült fény a támogatási pénzek kezelésével kapcsolatban.

A miniszter rámutatott, hogy a tiszta viszonyok megteremtése elengedhetetlen a szféra működéséhez. "A kultúrának nem a politika, hanem az emberek szolgálatában kell állnia, függetlensége pedig nem alku tárgya" – hangsúlyozta Tarr Zoltán, utalva arra, hogy a közpénzek átlátható, objektív és független elosztása a magyar emberek alapvető érdeke.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images