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Újabb NKE-s milliárdokat utaltak vissza Hankó-botrány érintettjei
Gazdaság

Újabb NKE-s milliárdokat utaltak vissza Hankó-botrány érintettjei

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Már a 3,3 milliárd forintot is meghaladja az az összeg, amelyet a kulturális támogatások kedvezményezettjei önként visszafizettek az államnak, miután kétségessé vált a juttatások jogszerűsége az úgynevezett Hankó-botrány kapcsán – számolt be minderről Facebook-bejegyzésében Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

A tárca korábban arra kérte az előző kormányzat alatt kulturális támogatásban részesülőket, hogy amennyiben úgy érzik, a források odaítélése nem állt biztos alapokon, inkább utalják vissza a kapott összegeket. A felhívás nyomán hirtelen megugrott a tranzakciók száma, így mára a részben vagy egészben visszautalt támogatások értéke átlépte a 3,3 milliárd forintot. A visszatérített összegek között számos több tízmillió forintos tétel is szerepel.

A folyamat hátterében az az átvilágítás áll, amelyet az előző miniszter saját kereteként működő ideiglenes kollégiumánál indítottak el. A vizsgálat során már eddig is számos visszaélésre derült fény a támogatási pénzek kezelésével kapcsolatban.

A miniszter rámutatott, hogy a tiszta viszonyok megteremtése elengedhetetlen a szféra működéséhez. "A kultúrának nem a politika, hanem az emberek szolgálatában kell állnia, függetlensége pedig nem alku tárgya" – hangsúlyozta Tarr Zoltán, utalva arra, hogy a közpénzek átlátható, objektív és független elosztása a magyar emberek alapvető érdeke.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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