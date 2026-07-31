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Válaszolt a Budapest Airport: nem kell 1100 métert sétálni az utasoknak a taxiért, egyenlő feltételek jönnek létre
Gazdaság

Válaszolt a Budapest Airport: nem kell 1100 métert sétálni az utasoknak a taxiért, egyenlő feltételek jönnek létre

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A Budapest Airport álláspontja szerint a nemrég végrehajtott taxistarifa-emelés kompenzálja a repülőtéri behajtási díjat, így a taxisoknak nem keletkezik többletköltségük a repülőtéri fuvarok után, és továbbra is a megszokott helyen tehetik le az utasokat - írta a HVG.

Az elmúlt napokban komoly vitát gerjesztett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. döntése, amely alapján megszünteti a budapesti taxik ötperces díjmentes behajtási lehetőségét a repülőtér területén lévő parkolókban. Az lépés érinti a Prémium Parkolót is, ahol a 2-es Terminál ki- és bejárata található. A kialakult helyzet miatt a Fővárosi Taxi Egyesület a közösségi médiában hívta fel a figyelmet arra, hogy ez a gyakorlatban minden utas ki- és beszállása alkalmával parkolási díj megfizetésére kötelezné a taxisokat. A bejegyzés szerint a budapesti taxisok nem kívánnak fizetni a parkolásért.

Felmerült lehetőségként, hogy a díjat az utasokra hárítják, azonban ez a jelenlegi szabályozás mellett nem kivitelezhető.

A bejegyzésben előkerül a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) állásfoglalása is, amely szerint a rögzített hatósági ár keretei között az utas nem dönthet a többletköltség megfizetése mellett. Emellett a budapesti taxirendelet nem teszi kötelezővé a szolgáltatók számára a díjköteles útszakaszok vagy területek használatát.

A Fővárosi Taxi Egyesület szerint a repülőtér-üzemeltető döntése miatt a taxisok kénytelenek lennének a díjköteles zónán kívül letenni az utasokat. Ezt azonban el akarják kerülni, mivel meglátásuk szerint az utasélmény és a szolgáltatási minőség jelentős romlásával járna. A szervezet ezért az intézkedés felfüggesztését kérte egy mindkét fél számára elfogadható megoldás kidolgozásáig, de a Budapest Airport elzárkózott ettől. A taxisok most azt javasolják a kormánynak, szólítsa fel a vállalatot a halasztásra, amíg meg nem történnek az átálláshoz szükséges törvényi, rendeleti és technikai módosítások.

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A Budapest Airport kérdésre válaszolva elmondta, hogy szerintük a repülőtér a változtatással augusztustól nemzetközi gyakorlatot vesz át, amely az infrastruktúra-használat költségeinek méltányosságát célozza meg. Az engedéllyel rendelkező járművek számára fenntartott terület használati feltételeinek egységesítését a kapacitások optimalizálásával, a forgalomirányítás javításával és az utasbiztonság növelésével indokolták. A társaság rámutatott arra, hogy eddig kizárólag a fővárosi engedéllyel rendelkező taxik kaptak felmentést a díjfizetés alól, míg minden más szolgáltatónak fizetnie kellett a behajtásért. Az új rendszerrel

az érintett szolgáltatók között egyenlő piaci feltételeket kívánnak teremteni.

A Budapest Airport hangsúlyozta, hogy az egységesítést már korábban előkészítették, de a bevezetéssel megvárták a főváros által engedélyezett, régóta várt taxistarifa-emelést.

A cég szerint így biztosított, hogy a megemelt hatósági ár kompenzálja a repülőtéri behajtási díjat.

Ennek eredményeként a taxisofőröknek a repülőtéri fuvarok nem jelentenek pluszköltséget, ugyanakkor megvalósul a szolgáltatókra vonatkozó szabályozás egységesítése. A vállalat kiemelte, hogy a kedvezmény megszüntetése kifejezetten a budapesti taxikat érinti. A repülőtéri parkolókba történő ingyenes behajtásra továbbra is van lehetőség napi egy alkalommal, öt perces időtartamra.

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Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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