Végleges a 2026/2027-es tanév rendje: mutatjuk a szünetek, az érettségik és a felvételik dátumát

Megjelent a Magyar Közlönyben a 2026/2027-es tanév hivatalos rendje, így véglegessé vált, mikor kezdődik és meddig tart a következő tanítási év, mikorra esnek az iskolai szünetek, valamint mikor rendezik meg az érettségi és a középiskolai felvételi vizsgákat.

Meddig tart a 2026/2027-es tanév?

A 2026/2027-es tanév összesen 180 tanítási napból áll.

Az első tanítási nap 2026. szeptember 1-je, kedd, az utolsó pedig 2027. június 18-a, péntek lesz.

A tanítási év első féléve 2027. január 22-ig tart, az iskoláknak pedig január 29-ig kell értesíteniük a diákokat és a szülőket a félévi tanulmányi eredményekről.

A végzős középiskolások számára az utolsó tanítási nap 2027. április 30-a, péntek lesz. A kétéves, részszakmára felkészítő szakiskolák végzősei 2027. május 28-án fejezik be a tanulást. A gimnáziumok és szakgimnáziumok 9–11. évfolyamán május 3. és 7. között az igazgató döntése alapján digitális munkarend is elrendelhető.

Mikor lesz az őszi szünet?

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. október 22-e, csütörtök lesz. A tanítás november 2-án, hétfőn folytatódik, vagyis a diákok számára október 23-tól november 1-jéig tart majd a szünet.

Mikor lesz a téli szünet?

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. december 18-a, péntek. Az iskolákban 2027. január 4-én, hétfőn kezdődik újra a tanítás, így a téli pihenő december 19-től január 3-ig tart.

Mikor lesz a tavaszi szünet?

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2027. március 24-e, szerda lesz. A szünet utáni első tanítási nap április 5-e, hétfő, vagyis a tanulóknak március 25-től április 4-ig nem kell iskolába menniük.

Az intézmények bizonyos feltételekkel eltérhetnek a meghatározott időpontoktól, illetve további szünetet is elrendelhetnek, ha a kieső tanítási napokat például szombati tanítással pótolják. A tanév első és utolsó napjára ugyanakkor nem rendelhető el szünet vagy tanítás nélküli munkanap.

Ekkor lesz a középiskolai felvételi

A központi írásbeli felvételi vizsgára 2026. december 1-jéig kell jelentkezni. Az általános felvételi eljárás 2027. január 23-án kezdődik, a központi írásbeli vizsgákat pedig ugyanezen a napon, délelőtt 10 órától tartják meg a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokba, valamint a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára.

A pótló írásbeli vizsga 2027. február 3-án 14 órakor lesz. Az intézmények február 12-ig értesítik a tanulókat az írásbeli eredményéről, a jelentkezési lapokat pedig február 22-ig kell továbbítani.

A középiskolák március 1. és 19. között tarthatják meg a szóbeli vizsgákat. A felvételről vagy az elutasításról szóló értesítéseket május 7-ig küldik meg a jelentkezőknek, a középiskolai beiratkozás pedig június 24-én és 25-én lesz.

Az általános iskola első évfolyamára a tanköteles gyermekeket 2027. április 22-én és 23-án kell beíratni.

Mikor lesznek az érettségik?

A 2026-os őszi írásbeli érettségi vizsgák október 12-én kezdődnek magyar nyelv és irodalommal. A matematika írásbelit október 13-án, a történelmet október 14-én, az angol nyelvet október 15-én, a német nyelvet pedig október 19-én tartják. Az írásbeli vizsgaidőszak október 22-ig tart.

Az emelt szintű őszi szóbeli vizsgák november 5. és 9., a középszintű szóbelik november 16. és 20. között lesznek.

A 2027-es tavaszi érettségi időszak főbb írásbeli időpontjai:

magyar nyelv és irodalom: május 3., 9 óra;

matematika: május 4., 9 óra;

történelem: május 5., 9 óra;

angol nyelv: május 6., 9 óra;

középszintű digitális kultúra: május 7., 9 óra;

német nyelv: május 10., 8 óra.

Az emelt szintű szóbeli érettségiket 2027. június 2. és 9., a középszintű szóbeliket június 14. és 30. között rendezik meg.

Témahetek és országos mérések

A Magyar Diáksport Napját 2026. szeptember 25-én rendezik meg, a "Diákok hangja" témanapra pedig szeptember 14. és október 22. között, az iskola által kiválasztott napon kerülhet sor.

A PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét 2027. március 1. és 5., a Digitális Témahét április 5. és 9., a Fenntarthatósági Témahét pedig április 19. és 23. között lesz.

Az országos kompetenciaméréseket a negyedik, hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamon 2027. március 22. és május 28. között tartják meg. A tanulók fizikai állapotát és edzettségét vizsgáló NETFIT-mérésekre 2027. január 8. és május 5. között kerül sor.

Másképp alakul a tanév a szakképzésben

A szakképző intézményekben szintén 2026. szeptember 1-jén kezdődik a tanítás, a tanév azonban már 2027. június 15-én véget ér. A szakképzésben 177 tanítási nappal számolnak, az utolsó évfolyamon pedig április 30-a lesz az utolsó tanítási nap.

Az őszi, a téli és a tavaszi szünet időpontja a szakképző intézményekben is megegyezik a köznevelési intézmények számára meghatározott dátumokkal. A szakmai vizsgák május–júniusi vizsgaidőszaka 2027. május 3-án kezdődik.

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