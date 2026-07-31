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Végleges a 2026/2027-es tanév rendje: mutatjuk a szünetek, az érettségik és a felvételik dátumát
Gazdaság

Végleges a 2026/2027-es tanév rendje: mutatjuk a szünetek, az érettségik és a felvételik dátumát

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Megjelent a Magyar Közlönyben a 2026/2027-es tanév hivatalos rendje, így véglegessé vált, mikor kezdődik és meddig tart a következő tanítási év, mikorra esnek az iskolai szünetek, valamint mikor rendezik meg az érettségi és a középiskolai felvételi vizsgákat.

Meddig tart a 2026/2027-es tanév?

A 2026/2027-es tanév összesen 180 tanítási napból áll.

Az első tanítási nap 2026. szeptember 1-je, kedd, az utolsó pedig 2027. június 18-a, péntek lesz.

A tanítási év első féléve 2027. január 22-ig tart, az iskoláknak pedig január 29-ig kell értesíteniük a diákokat és a szülőket a félévi tanulmányi eredményekről.

A végzős középiskolások számára az utolsó tanítási nap 2027. április 30-a, péntek lesz. A kétéves, részszakmára felkészítő szakiskolák végzősei 2027. május 28-án fejezik be a tanulást. A gimnáziumok és szakgimnáziumok 9–11. évfolyamán május 3. és 7. között az igazgató döntése alapján digitális munkarend is elrendelhető.

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Mikor lesz az őszi szünet?

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. október 22-e, csütörtök lesz. A tanítás november 2-án, hétfőn folytatódik, vagyis a diákok számára október 23-tól november 1-jéig tart majd a szünet.

Mikor lesz a téli szünet?

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. december 18-a, péntek. Az iskolákban 2027. január 4-én, hétfőn kezdődik újra a tanítás, így a téli pihenő december 19-től január 3-ig tart.

Mikor lesz a tavaszi szünet?

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2027. március 24-e, szerda lesz. A szünet utáni első tanítási nap április 5-e, hétfő, vagyis a tanulóknak március 25-től április 4-ig nem kell iskolába menniük.

Az intézmények bizonyos feltételekkel eltérhetnek a meghatározott időpontoktól, illetve további szünetet is elrendelhetnek, ha a kieső tanítási napokat például szombati tanítással pótolják. A tanév első és utolsó napjára ugyanakkor nem rendelhető el szünet vagy tanítás nélküli munkanap.

Ekkor lesz a középiskolai felvételi

A központi írásbeli felvételi vizsgára 2026. december 1-jéig kell jelentkezni. Az általános felvételi eljárás 2027. január 23-án kezdődik, a központi írásbeli vizsgákat pedig ugyanezen a napon, délelőtt 10 órától tartják meg a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokba, valamint a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára.

A pótló írásbeli vizsga 2027. február 3-án 14 órakor lesz. Az intézmények február 12-ig értesítik a tanulókat az írásbeli eredményéről, a jelentkezési lapokat pedig február 22-ig kell továbbítani.

A középiskolák március 1. és 19. között tarthatják meg a szóbeli vizsgákat. A felvételről vagy az elutasításról szóló értesítéseket május 7-ig küldik meg a jelentkezőknek, a középiskolai beiratkozás pedig június 24-én és 25-én lesz.

Az általános iskola első évfolyamára a tanköteles gyermekeket 2027. április 22-én és 23-án kell beíratni.

Mikor lesznek az érettségik?

A 2026-os őszi írásbeli érettségi vizsgák október 12-én kezdődnek magyar nyelv és irodalommal. A matematika írásbelit október 13-án, a történelmet október 14-én, az angol nyelvet október 15-én, a német nyelvet pedig október 19-én tartják. Az írásbeli vizsgaidőszak október 22-ig tart.

Az emelt szintű őszi szóbeli vizsgák november 5. és 9., a középszintű szóbelik november 16. és 20. között lesznek.

A 2027-es tavaszi érettségi időszak főbb írásbeli időpontjai:

  • magyar nyelv és irodalom: május 3., 9 óra;
  • matematika: május 4., 9 óra;
  • történelem: május 5., 9 óra;
  • angol nyelv: május 6., 9 óra;
  • középszintű digitális kultúra: május 7., 9 óra;
  • német nyelv: május 10., 8 óra.

Az emelt szintű szóbeli érettségiket 2027. június 2. és 9., a középszintű szóbeliket június 14. és 30. között rendezik meg.

Témahetek és országos mérések

A Magyar Diáksport Napját 2026. szeptember 25-én rendezik meg, a "Diákok hangja" témanapra pedig szeptember 14. és október 22. között, az iskola által kiválasztott napon kerülhet sor.

A PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét 2027. március 1. és 5., a Digitális Témahét április 5. és 9., a Fenntarthatósági Témahét pedig április 19. és 23. között lesz.

Az országos kompetenciaméréseket a negyedik, hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamon 2027. március 22. és május 28. között tartják meg. A tanulók fizikai állapotát és edzettségét vizsgáló NETFIT-mérésekre 2027. január 8. és május 5. között kerül sor.

Másképp alakul a tanév a szakképzésben

A szakképző intézményekben szintén 2026. szeptember 1-jén kezdődik a tanítás, a tanév azonban már 2027. június 15-én véget ér. A szakképzésben 177 tanítási nappal számolnak, az utolsó évfolyamon pedig április 30-a lesz az utolsó tanítási nap.

Az őszi, a téli és a tavaszi szünet időpontja a szakképző intézményekben is megegyezik a köznevelési intézmények számára meghatározott dátumokkal. A szakmai vizsgák május–júniusi vizsgaidőszaka 2027. május 3-án kezdődik.

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