A legjobb klímapolitika, ha minél kevesebb gyerek születik?

A klímaváltozásról szóló vitákban régóta magától értetődő feltételezésnek számít, hogy a kisebb népesség kisebb környezeti terhelést jelent. E logika alapján a gyermekvállalás visszafogása is időről időre megjelenik mint lehetséges klímavédelmi eszköz. Cikkemben arra mutatok rá, hogy a népességfogyás és az elöregedés nemhogy nem könnyíti meg a zöld átmenetet, hanem éppen azokat a gazdasági, technológiai és társadalmi feltételeket gyengíti, amelyek nélkül a klímasemlegesség sem érhető el.

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Kevesen tudják, hogy a karbonlábnyom fogalmát a BP olajvállalat tette ismertté. A 2004-ben indított, az Ogilvy reklámügynökség által jegyzett kampány az egyéni „karbonlábnyom-kalkulátorral” azt sugallta, hogy a klímaváltozásért elsősorban a hétköznapi ember a felelős. Miközben a globális ipari kibocsátás nagyjából 70 százaléka mindössze száz fosszilis nagyvállalat – jórészt állami vállalatok – tevékenységéhez köthető. Az egyén persze e termékek végfelhasználójaként maga is része ennek a láncnak, de a lánc szerkezetét – hogy mivel fűtünk, mivel közlekedünk, miből van az áram – nem az egyéni döntések, hanem az energiarendszer határozza meg.

A gyermekvállalás kibocsátási tételként való elszámolása ennek az individualizáló logikának a kiterjesztése. 2017-ben bejárta a világsajtót egy svéd kutatás (Wynes–Nicholas), amely szerint a klímavédelem leghatékonyabb egyéni eszköze nem az autó vagy a repülés elhagyása, hanem az, ha eggyel kevesebb gyereket vállalunk: ez évi 58,6 tonna szén-dioxid-megtakarítást ér, szemben az autómentes élet 2,4 tonnájával. A médiaüzenet egyszerű volt: a legjobb klímapolitika a gyermektelenség.

A környezetvédelem születésellenessége Malthusig, illetve modern követőiig – Paul Ehrlich, a Római Klub – nyúlik vissza. Malthus a 18. század végén írt, Ehrlich könyve pedig 1968-ban jelent meg, a globális népességrobbanás csúcsán. Számukra a kérdés kizárólag az volt, hogyan fékezhető meg a növekedés – arra a lehetőségre, hogy a népesség egyszer magától fogyásnak indulhat, egyikük sem gondolt. Így a környezetvédelemben egy olyan paradigma rögzült, amely hallgatólagosan mindig a túlnépesedést feltételezte, és amelyben a kevesebb ember automatikusan jó hír. Ma ezt a paradigmát alkalmazzuk az elöregedő és fogyó népességű társadalmakra is – vagyis egy olyan demográfiai helyzetre, amelyre sohasem volt kalibrálva.

Az IPAT-formula

A túlnépesedési paradigma emblematikus terméke a híres IPAT-formula, amelyet Paul Ehrlich és John Holdren alkotott meg az 1970-es évek elején. E szerint a környezeti terhelés (Impact) három tényező szorzata: a népesség (Population), a jólét (Affluence) és a technológia (Technology). A képlet (I=PAT) vonzereje az egyszerűségéből fakad: ha a népesség az egyenlet egyik szorzója, akkor kevesebb ember – minden mást változatlannak véve – kisebb terhelést jelent.

A formula az általános környezetterhelésről szól; itt a klímaválságra szűkítem, ahol a terhelés jól mérhető a szén-dioxid-kibocsátással. A formula és variánsai ma is jelen vannak a szakpolitikai gondolkodásban. A Magyar Közgazdasági Társaság Demográfiai Szakosztályának egyik kerekasztal-beszélgetésén Pogátsa Zoltán közgazdász a globális szén-dioxid-kibocsátást négy tényező szorzataként (Kaya-identitás) elemezte, következetesen a ceteris paribus logikáján haladva.

Nem vitatom az ökológiai és a klímaválság tényét és súlyát.

A tézisem az, hogy a népességfogyás önmagában rossz: a fogyó és öregedő társadalom egyre kevésbé képes csökkenteni a karbonlábnyomát.

A környezeti és demográfiai válság nem kioltja, hanem felerősíti egymást. Ezt a túlnépesedési paradigma három hibáján keresztül mutatom meg.

Az első hiba: a homogén emberiség képe. Az emberi tevékenységből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2024-ben rekordmagas, mintegy 54 milliárd tonna szén-dioxid-egyenérték volt. Ennek legnagyobb tétele a fosszilis eredetű szén-dioxid: úgy 38 milliárd tonna, ami egy főre vetítve nagyjából 4,8 tonna – miközben a másfél fokos céllal összeegyeztethető fejenkénti kibocsátás 2030-ra nagyjából 2 tonnát engedélyez.

A fejenkénti átlag azonban óriási különbségeket takar: klimatikus és demográfiai szempontból az emberiség nagyon különböző régiókból áll. Az egyik véglet Fekete-Afrika: magas (úgy 4 gyerek/nő) termékenységi ráta és minimális (~0,7 tonna/fő) kibocsátás, a másik véglet a fejlett világ, ahol alacsony a termékenység (~1,5 gyerek/nő) és magas a kibocsátás (EU: 5,6; USA: 14,5; az Öböl menti országokban 20-40 tonna közötti). Magyarország köztes helyzetben van: az egy főre jutó kibocsátása 4,5 tonna körüli, ami a világátlaghoz közeli, a népessége viszont gyorsan csökken.

Ha a szén-dioxid-kibocsátásnak régiónként ennyire eltérő az oka, akkor nincs egységes recept: nem mondhatjuk, hogy mindenütt csökkenjen a szén-dioxid-kibocsátás, így Afrikában is, illetve hogy mindenütt szülessen kevesebb gyerek, így Európában is. A helyes válasz csak régióspecifikus lehet: ahol a népességrobbanás a fő gond, ott azt kell kezelni; ahol a magas kibocsátás, ott azt; ahol pedig a népességösszeomlás, ott azt.

A második hiba: a ceteris paribus csapdája. A népesség nem független tolókapcsoló, amelyet lejjebb lehet csavarni úgy, hogy a szorzat többi tényezője változatlan marad. Az IPAT-egyenlet semmit sem mond arról, hogy két azonos méretű népesség alkalmazkodóképessége között óriási különbség lehet attól függően, hogy milyen a korösszetétele. Egy fiatal társadalom a fogyasztásában és a technológiájában egyaránt rugalmasabban alkalmazkodik, mint egy elöregedett. Nézzük meg, mit tesz a népességfogyás az egyenlet tényezőivel.

Kezdjük a népességgel (P): a népességcsökkenés tipikusan nem tervezett beavatkozás eredménye, hanem a tartósan alacsony termékenységé. Ez a mechanizmus önmagát erősíti: a kevesebb gyerek egy generációval később kevesebb szülőképes korú nőt jelent, akik még kevesebb gyereket szülnek. A folyamat ezért gyorsul, amelynek elválaszthatatlan ikertestvére az elöregedés. A csökkenő és elöregedő népesség demográfiai és gazdasági válságba sodródik, ami átterjed az egyenlet másik két tényezőjére is.

Az IPAT-formula A tényezője az emberek jólétét – az egy főre jutó fogyasztást, az életszínvonalat – jelöli, ami nem azonos a jóléti kiadásokkal. Egy elöregedő társadalomban e két tényező szétválik. A felosztó-kirovó rendszerekben a mindenkori aktív korosztály tartja el az időseket; ha az előbbi nemzedékről nemzedékre zsugorodik, az utóbbi pedig bővül, akkor már a megszokott jólét szinten tartásához is egyre nagyobb jóléti kiadások szükségesek.

Ennek forrásait pedig a társadalom máshonnan vonja el, jelesül a beruházásoktól, a kutatás-fejlesztéstől, az oktatástól, vagyis pontosan azoktól a területektől, amelyekből a technológiai fejlődés (T) is táplálkozna. És az elöregedés nemcsak a forrásokat szívja el, hanem a fejlesztőket és az új technológiára nyitott embereket is: az innováció főleg az aktív korosztályra jellemző. Az elöregedés és a hatékonyságnövelés versenye hosszú távon megnyerhetetlen. Japán a világ egyik legrobotizáltabb országa, gazdasági növekedése mégis évtizedek óta akadozik, államadóssága pedig – jórészt az idősödés terhei miatt – a GDP többszöröse. Ha ezt a versenyt még egy ilyen gazdag ország sem nyeri meg, mi lesz a jóval szegényebb Magyarországgal? A Nyugat előbb gazdagodott meg, aztán öregedett el (rich before old); Kína – és jó eséllyel Kelet-Európa, benne Magyarország – viszont előbb öregszik meg, mint hogy meggazdagodna (old before rich).

A bevándorlás csapdája

Ebben a helyzetben a zsugorodó aktív korosztályra egyre nagyobb teher hárul, ami épp a fiatalokat ösztönzi kivándorlásra. Ez tovább rontja a függőségi arányt. Az elöregedő és fogyó országok előbb-utóbb bevándorlással kénytelenek pótolni a népességet. Itt azonban a túlnépesedési álláspont önellentmondásba kerül. Aki ökológiai alapon érvel a kisebb népesség mellett, az a hiányzó népességet nem pótolhatja migrációval – hiszen így a lélekszám és vele a kibocsátás is változatlan marad. Aki viszont támogatja a népességpótló bevándorlást, azzal hallgatólagosan elismeri, hogy stabil népességre szükség van – és ezzel a fogyás melletti ökológiai érve összeomlik.

A bevándoroltatást ráadásul jobban és rosszabbul is lehet csinálni. Míg az angolszász országok a bevándorló munkavégző képességére teszik a hangsúlyt, az európai gyakorlat fő kritériuma a bevándorló nehéz helyzete. Ez morálisan méltányolható, de az így érkezők többsége alacsony képzettségű, így ez a bevándorlás nem javítja, hanem tovább rontja az eltartási arányt. Ráadásul az emberiség lélekszáma az előrejelzések szerint tízmilliárd fő körül tetőzik, majd az évszázad harmadik harmadától a népességfogyás globálissá válik. Világszerte apad tehát a vándorlásra kész, képzett munkaerő, amelyért egyre élesebb verseny indul, és ezt a versenyt a tőkeerős Nyugat nyeri. Európa keleti felének és benne Magyarországnak, főleg a képzetlen bevándorlók jutnak.

A népességfogyásnak nincs stabilizálódó szintje

A harmadik hiba: a magától stabilizálódó kisebb népesség illúziója. A túlnépesedési paradigma úgy beszél a „stabil vagy lassan csökkenő" kisebb népességről, mint reális opcióról. A hazai vitákban rendre fel is bukkan példaként egy stabilizálódó, nyolcmilliós Magyarország képe. Csakhogy ilyen állapot magától sehol nem alakul ki:

a fogyás nem torpan meg egy tetszőleges szinten, hanem gyorsuló ütemben halad tovább.

A nyolcmilliós Magyarország nagyjából akkor stabilizálódhatna, ha minden évben százezer gyermek születne, és a várható élettartam 80 év lenne. 2025-ben 72 ezer gyermek született, a várható élettartam 77 év volt – és a születésszám csökkenő pályán van: tíz év alatt húszezerrel esett. Valójában csak két út létezik: vagy nincs érdemi népesedéspolitika, és a nyolcmillió csupán pillanatnyi állomás a további zuhanásban; vagy óriási pronatalista erőfeszítésekkel megállítjuk a fogyást.

És itt jutunk el a legsúlyosabb ponthoz. A klímasemlegesség nem magától áll be, hanem az évszázad egyik legnagyobb beruházási és munkaprogramját igényli: épületek millióit kell szigetelni, villamosenergia-hálózatot bővíteni, iparágakat átalakítani, új technológiákat kifejleszteni és üzemeltetni. Ehhez mérnök, szakmunkás, kutató és adófizető kell – vagyis pontosan az a fiatal, cselekvőképes munkaerő és az a beruházásra fordítható forrás, amelyet az öregedő társadalom folyamatosan elveszít.

A népességfogyás tehát nem lehet klímapolitika.

A lélekszám csökkenése legfeljebb minimálisan mérsékli a kibocsátást, miközben az elöregedés drasztikusan megnöveli a jóléti kiadásokat, és épp azt a technológiai és társadalmi alkalmazkodóképességet sorvasztja el, amelyen a klímavédelem sikere múlik.

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