Alapélelmiszer lehet, amit korábban sokan nem engedhettek meg maguknak

Az európai vaj nagykereskedelmi ára idén közel 27 százalékkal csökkent, miután a korábbi tejzsírhiányt túlkínálat váltotta fel az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és Új-Zélandon egyaránt. A magyar boltokban egy kilogramm vaj átlagára mintegy 5 ezer forintról 4500 forint környékére mérséklődött, akciókkal pedig akár 1800 forintos kilónkénti áron is kapható a termék.

A vaj nem igazán tartozik az olcsó alapélelmiszerek közé, bár az elmúlt hónapokban érezhetően csökkent az ára. A KSH adatai szerint egy 100-125 grammos kiszerelésű vaj valamivel több mint 410-420 forintba kerül, míg a csúcson, 2022-ben 800 forintot is kellett érte fizetni.

Az idén jelentősen csökkent az európai vaj nagykereskedelmi ára. Míg 2025 végén még 100 kilogramm vajért 542 eurót kellett fizetni a nagykereskedelemben, mára ez 396 euró (143 ezer forint). Ez nagyjából 27 százalékos árcsökkenést jelent kilenc hónap alatt, és 46 százalékkal alacsonyabb a 2025 nyári, rendkívül magas árszintnél. Az év eleji gyors áresést tavasszal egy kisebb korrekció követte, majd nyárra az árak alacsonyabb szinten stabilizálódtak.

Az árcsökkenés fő oka, hogy a korábbi tejzsírhiány helyét túlkínálat vette át.

Miközben 2025-ben a szűkös kínálat és az erős kereslet rekordmagasságba emelte a vaj árát, 2026-ra az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és Új-Zélandon is nőtt a tejtermelés, így több vaj és más tejtermék került a piacra. Az Európai Unióban az év első negyedévében 4,6 százalékkal nőtt a tejbeszállítás, a vajkészletek pedig közel 9 százalékkal bővültek. Bár az export is emelkedett, ez nem tudta felszívni a többletkínálatot. A világpiacon közben a kereslet nem tartott lépést a növekvő kínálattal, ezért az exportőrök erősebb árversenybe kezdtek, ami tovább nyomta lefelé a vaj nagykereskedelmi árát.

Ez nem csak a KSH, hanem az Online Árfigyelő adataiból is látszik. Egy kilogramm vaj a hat nagy kiskereskedelmi láncban több mint 5 ezer forintba került még tavaly év végén, most pedig körülbelül 4500 forint az átlagár. A laktózmentes termékek kicsivel többe kerülnek, ezek is a 4800 forintot közelítik egy kilogrammra vetítve.

Persze az olcsóbb alternatíváknak és az akcióknak köszönhetően 1800 forintos kilónkénti áron is vehetünk vajat, főleg a diszkontokban.

Mi történt az elmúlt 10 évben?

Az európai vaj nagykereskedelmi ára az elmúlt közel tíz évben több nagy hullámban változott. Az első jelentős drágulás 2017-ben következett be, amikor a csökkenő tejtermelés és az erős tejzsírkereslet miatt kialakult az úgynevezett „vajbuborék”. A következő két évben a piac fokozatosan megnyugodott, mert nőtt a kínálat, így az árak is mérséklődtek. A koronavírus-járvány idején, 2020-ban a vendéglátás leállása miatt visszaesett a kereslet, ezért a vaj ára is csökkent, majd 2021-ben ismét emelkedni kezdett, elsősorban az ázsiai kereslet erősödése és a szűk exportkínálat miatt.

A következő nagy áremelkedést 2022-ben az energiaválság, a dráguló takarmány, az infláció és az orosz–ukrán háború okozta költségnövekedés idézte elő, így a vaj ára rekordközeli szintre emelkedett.

A piac azonban 2023-ban korrigált: a kereslet gyengült, a termelők alkalmazkodtak a magas árakhoz, ezért az uniós átlagos nagykereskedelmi ár mintegy 27 százalékkal csökkent. A fordulat azonban nem tartott sokáig, mert 2024-ben és 2025 első felében ismét tejzsírhiány alakult ki, ami újabb jelentős drágulást okozott, és 2025 nyarára történelmi csúcsra emelte a vaj árát, azóta pedig korrekciót látunk.

A vaj árának alakulását a következő időszakban elsősorban a tejtermelés, a nemzetközi kereslet és az időjárás határozhatja meg. Ha az Európai Unióban, az Egyesült Államokban vagy Új-Zélandon gyengébb lesz a tejtermelés, esetleg időjárási vagy állategészségügyi problémák jelentkeznek, az ismét emelheti az árakat. Ha viszont a kínálat tovább bővül, miközben a világpiaci kereslet visszafogott marad, akkor a vaj ára várhatóan még hosszabb ideig a jelenlegi, a 2025-ös csúcsnál jóval alacsonyabb szinten marad.

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