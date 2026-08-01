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Balaton-átúszás: 60 országból neveztek, egy 90 éves ember is rajthoz áll
Gazdaság

Balaton-átúszás: 60 országból neveztek, egy 90 éves ember is rajthoz áll

MTI
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A ma reggel 7 órakor rajtoló 44. Lidl Balaton-átúszásra előzetesen közel 11 ezer nevezés érkezett.

Az indulók három távon szerepelhetnek: a hagyományos, Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres úszásra és a SUP-osok számára a Yettel Balaton-áthúzásra, valamint a 8 órakor induló a 2,6 kilométeres féltávú úszásra. Rajtolni 12 óráig lehet.

A szervezők előzetes jelzése szerint nyugodt időjárási körülmények várják majd az úszókat, a hullámok általában gyengék lesznek, de kánikulára és erős napsugárzásra kell készülni.

A levegő hőmérséklete a reggeli órákban az északi parton 26, délután a déli parton már 36 Celsius-fok körül alakul. A víz hőmérséklete reggel 1 méteres mélységben 25 fok körül alakul. Túlnyomóan napos idő lesz, legfeljebb délutántól jelennek meg fátyolfelhők, csapadék nem várható.

A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel – az uszodai körülmények ismerete nem biztos, hogy elég. Kérik, hogy a vízbe szállás előtt mindenki mérlegelje, hogy úszómúltja/úszástudása alapján alkalmas-e arra, hogy átússza Balatont. Az úszófolyosó mentén körülbelül 50 méterenként vitorlások állnak majd, és azok, akik elfáradnak, megkapaszkodhatnak a hajóknál, megpihenhetnek és kaphatnak vizet, szőlőcukrot. Az úszófolyosóban 150 vitorlás teljesít szolgálatot, a versenyzőket további három kórházhajó, vízirendészeti és vízimentős motorcsónakok, 60 kajakos és SUP-os, valamint több mint ezer szervező biztosítja.

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A rendezők közleményéből az is kiderül, hogy

1190 hazai településről és 60 országból neveztek sportemberek, akik közül a legidősebb 90 éves.

A nemek megoszlását tekintve 57 százalék férfi, 43 százalékuk nő, utóbbiak azonban féltávon (56 százalék) és SUP-on (55 százalék) többségben vannak.

A Balaton-átúszást eredetileg július 18-án rendezték volna meg, de a kedvezőtlen időjárás miatt kétszer is elhalasztották.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Krizsán Csaba

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