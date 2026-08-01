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Bejelentette a MÁV: energiatakarékossági korlátozások jönnek
Gazdaság

Bejelentette a MÁV: energiatakarékossági korlátozások jönnek

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A tartós kánikula és az országos villamosenergia-rendszer megnövekedett terhelése miatt a MÁV-csoport átmenetileg csökkenti az általa használt ingatlanok és létesítmények energiafogyasztását - jelentette be a MÁV Csoport.

A menetrend szerinti és biztonságos működés fenntartása érdekében a társaság több energiatakarékossági intézkedést is életbe léptet.

A csúcsidőszakban, 17 és 23 óra között a villanymozdonyok indításakor és gyorsításakor az áramfelvétel nem haladhatja meg a névleges érték 75 százalékát, emellett az elektromos autóbuszok töltését teljes egészében a 23 óra utáni időszakra ütemezik át.

Az intézkedések az épületek és irodák működésének racionalizálására is kiterjednek, így minden nélkülözhető dísz-, homlokzat-, reklám- és térvilágítást lekapcsolnak. Az utasforgalmi területeken a világítást kizárólag ott korlátozzák, ahol az nem veszélyezteti az utasok biztonságát és tájékozódását.

A kritikus esti idősávban a klimatizált helyiségekben magasabbra állítják a hőmérsékletet, vagy lehetőség szerint teljesen kikapcsolják a berendezéseket. Ezenfelül a szociális helyiségek elektromos bojlerjeiben a meleg víz hőmérsékletét legfeljebb 40 Celsius-fokra korlátozzák.

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A vasútüzemi, a forgalom- és utasbiztonsági, valamint a kritikus informatikai és kommunikációs rendszerek a zavartalan közlekedés fenntartása érdekében továbbra is korlátozás nélkül, teljes kapacitással üzemelnek.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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