Bejelentette Kapitány István: különleges protokoll lépett életbe

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-oldalán rendkívüli tájékoztatást tett közzé a hőség miatt létrejött energetikai helyzet kapcsán.

Tovább csökkent a Duna vízszintje, ezért az esti és a hajnali órákban újabb leállítást hajtottak végre az erőmű mérnökei Pakson. Várhatóan a teljes leállításra is korábban, akár már a hétvégén sor kerülhet

– írta Kapitány István.

A miniszter hozzátette,

a magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a MAVIR mint a villamosenergia-rendszer irányítója ma reggel tájékoztatott arról, mint a tevékenységért felelős minisztert, hogy életbe lépteti a villamosenergia-rendszer jelentős zavara esetére kialakított protokollt. A protokoll életbe lépett!

Kapitány István felsorolta azokat az intézkedéseket is, amelyeket korábban Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtti videójában ismertetett.

A miniszter köszönetet mondott a magyar lakosságnak, a Paksi Atomerőmű, a MAVIR, az MVM, az Országos Atomenergia Hivatal, a vízügyi szervek, a katasztrófavédelem, a honvédség, az egészségügyi és szociális intézmények dolgozóinak, a vállalatoknak, valamint az önkormányzatoknak, hogy „ebben a rendkívül nehéz helyzetben részt vállalnak Magyarország biztonságának megőrzésében”.

Címlapkép forrása: Kaptány István Facebook-oldala