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Bejelentette Magyar Péter: újra teljes kapacitással üzemel a Dunamenti Erőmű, 360 megawattot nyert az ország
Gazdaság

Bejelentette Magyar Péter: újra teljes kapacitással üzemel a Dunamenti Erőmű, 360 megawattot nyert az ország

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Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán bejelentette, hogy a vártnál hamarabb újraindult a Dunamenti Erőmű működése.

Fontos hír! A gyors javításnak köszönhetően, 3 nap után újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti Erőmű. Ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. Köszönjük a javításban résztvevőknek!

– írta Facebook-oldalán Magyar Péter.

Péntek este a miniszterelnök még azt mondta, várhatóan vasárnap indulhat újra teljes kapacitással az erőmű.

Az erőmű maga is tájékoztatott Facebook-oldalán a G3 blokk újraindulásáról 16:45-kor történt.

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A műszaki ellenőrzések és próbaüzem sikeres lezárását követően augusztus 1-jétől ismét teljes kapacitással üzemel a Dunamenti Erőmű G3 blokkja. A közel 400 MW-os termelőkapacitás ezzel újra rendelkezésre áll a magyar villamosenergia-rendszer számára

– írták.

Megjegyezték, a G3 blokk július 29-i tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt műszaki rendellenesség miatt fel kellett függeszteni.

A Dunamenti Erőmű Százhalombattán található, földgáz tüzelésével állít elő elektromos áramot.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

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