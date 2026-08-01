Budapest belassul: ezzel spórol energiát a főváros

Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi médiában jelentette be a lépést.

Budapest vezető politikusa a Facebookon jelentette be, hogy a kialakult energiakrízisben a főváros igyekszik a lehető legtöbbet megtenni a spórolás érdekében. Karácsony elmondta, hogy a komolyabb ellátási zavarok elkerülése érdekében minden helyen meg kell találni az energiatakarékosság módját, ennek egyik lépése pedig a fővárosi metró- és a villamosvonalak menetrendjének átalakítása lehet.

A főpolgármester kijelentette, hogy úgy alakítják át a menetrendet, hogy az mellőzze az intenzív gyorsításokat. Elmondása szerint ez

néhány perccel lassítja a menetidőt, ugyanakkor napi szinten 15 MWh energiamegtakarítást lehet elérni.

Egyes vonalakon a trolibuszokat is lecserélik, és munkanapokon korszerű, jó hatásfokú klímával rendelkező dízel autóbuszok közlekednek majd.

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