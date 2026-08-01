Energiakrízis: éjszaka érkezett a fontos hír a Paksi Atomerőműről

Magyar Péter rendkívüli bejelentése: teljesen leáll a Paksi Atomerőmű
A Duna vízszintjének további csökkenése miatt hajnali 1:30-kor lekapcsolják az utolsó előtti termelő gépegységet a Paksi Atomerőműben - közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon.
Turisztikai szervezetek az energiafogyasztás racionalizálását javasolják tagjaiknak
A felelős energiagazdálkodás érdekében ajánlást adott ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ); a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) szintén arra kéri tagjait, hogy vizsgálják meg az átmeneti energiamegtakarítás lehetőségeit.
A MSZÉSZ szombaton arról tájékoztatta az MTI-t, hogy átfogó szakmai ajánláscsomagot állított össze tagszállodái számára. A kezdeményezés célja a szállodai szektor energiafogyasztásának racionalizálása és a fenntartható működés támogatása, a megszokott vendégkomfort és a vonatkozó előírások teljes betartása mellett - közölték.
Az intézkedési csomag főbb elemei között szerepel a hűtés és árnyékolás optimalizálása. Tudatos árnyékoláshasználat mellett a vendégszobákban 25 fokos, a közösségi terekben 26 fokos központi hőmérséklet-szabályozást javasolnak, a nem használt terekben és az irodákban pedig a hűtési időszakok ésszerűsítését indítványozzák.
A szövetség szerint jelentős megtakarítást eredményezhet a medencék vízhőmérsékletének minimális, 1-2 fokos korrekciója, a nagy energiaigényű szaunák és gőzkabinok üzemidejének célzott, 10- 17 óra közötti időzítése, valamint a melegvíz-készítési ciklusok átütemezése.
A javaslatok között szerepel a hatékonyabb üzemeltetés a konyhán és a mosodában, valamint a külső és dekorációs világítás minimalizálása a biztonság megtartása mellett.
A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) szintén arra kéri tagjait, hogy a szolgáltatások megfelelő színvonalának megőrzése mellett vizsgálják meg az átmeneti energia-megtakarítás lehetőségeit.
A szervezet javasolja, hogy a medencék vízforgató berendezéseinek üzemidejét mérsékeljék, a fűtött vizű medencék esetében a fűtést átmenetileg állítsák le, a szaunaszolgáltatást függesszék fel, a világítást és a dekorációs fényelemek működését a biztonságos üzemeltetéshez szükséges minimumra csökkentsék, a légkondicionáló berendezéseket pedig csak a feltétlenül szükséges mértékben üzemeltessék.
Megfontolásra ajánlja a szövetség, hogy az elektromos áramot igénylő beruházási, felújítási munkálatokat átmenetileg függesszék fel, a mosodai tevékenységet mérsékeljék, a szárító- és vasalógépek használatát lehetőség szerint mellőzzék, és minden jelentős villamosenergia-igényű folyamatot a még elégséges működési szintre csökkentsenek, különös tekintettel a 17-22 óra közötti időszakra. Ivóvizet öntözésre, felülettisztításra és gépjárműmosásra ne használjanak, valamint az átmenetileg nélkülözhető medenceszolgáltatásokat helyezzék üzemen kívül - olvasható a FATOSZ tájékoztatásában.
(MTI)
Elmarad a rendőrség által tervezett sebességellenőrzési akció a hőség miatt
A rendőrség nem tartja meg a jövő hétre tervezett sebességellenőrzést a rendkívüli időjárásra tekintettel - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság szombaton honlapján.
A közleményben emlékeztetenek, hogy a gyorshajtók kiszűrése érdekében a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) egy hetes akciót szervezett, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az akció keretein belül egész Magyarország területén végeztek volna sebességellenőrzést, augusztus 3. és 9. között.
Tekintettel az országot sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra, az akciót Magyarországon nem tartják meg - írták.
(MTI)
Segítséget ajánlott Magyarországnak Robert Fico
Szlovákia kész segítséget nyújtani Magyarországnak az energiakrízis kezelésében – jelentette be Facebookon Robert Fico szlovák miniszterelnök.
Kritikussá vált a helyzet: már 200 magyar településen van vízkorlátozás
Már több mint 200 településen van érvényben vízkorlátozás Magyarországon – jelenti az RTL híradó.
Korlátozásokat vezet be a Szerencsejáték Zrt.
Az országban kialakult energiaválságra reagálva, valamint a kormányzati energiatakarékossági intézkedésekhez csatlakozva a Szerencsejáték Zrt. vezetése átfogó intézkedéscsomagot vezetett be annak érdekében, hogy érdemben csökkentse energiafelhasználását, miközben továbbra is biztosítja szolgáltatásainak zavartalan működését - olvasható a társaság közleményében.
A nemzeti lottótársaság a kialakult helyzetre reagálva több területen is energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be. A társaság valamennyi olyan munkavállalója számára elrendelte az otthoni munkavégzést, akiknek munkaköre ezt lehetővé teszi. Az intézkedés augusztus 3. és augusztus 5. között érvényes, jelentősen csökkentve az irodaházak energiafelhasználását.
A Szerencsejáték Zrt. emellett országos szinten felülvizsgálta telephelyeinek és értékesítési pontjainak energiafogyasztását, és számos olyan intézkedést vezetett be, amelyek rövid távon is számottevő megtakarítást eredményezhetnek. Ennek keretében optimalizálták a légkondicionáló rendszerek működését, korlátozták a világítás használatát, az értékesítőhelyeken pedig csak a legszükségesebb információkat tartalmazó kijelzők működhetnek, valamint előírták a nem használt elektromos eszközök áramtalanítását. A társaság valamennyi irodaházában, Budapesten és vidéken egyaránt, már a hétvégén megtörtént a klímarendszerek lekapcsolása, kivételt kizárólag azok a területek és helyiségek jelentenek, ahol az üzletfolytonosság ezt indokolja.
Javaslatok az MKIK-tól
Összefoglaló javaslatokat fogalmazott meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) az energiaválság lehetséges enyhítése érdekében - közölte a köztestület szombaton az MTI-vel.
Az MKIK fontosnak tartja egyebek mellett országos energia-vészhelyzeti protokoll bevezetését, a kritikus ágazati sorrend rögzítését és gyors kompenzációs alap létrehozását. Ezek mellett említették a rugalmas fogyasztás piacának fejlesztését, a regionális import- és hálózati együttműködés erősítését, az energiaközösségek jogszabályi támogatását a fogyasztás optimalizálása érdekében, valamint a nagyfogyasztók kötelező adatszolgáltatását.
A köztestület megfontolásra érdemesnek tartja az augusztus 8-i, szombati munkanap áthelyezését egy szeptemberi szombati napra.
A kamara szerint a válságkezelés akkor lehet a legeredményesebb, ha a korlátozásokat szektoronként eltérően, a gazdaság működőképességét megőrizve vezetik be, a vállalati szférával egyeztetve.
A kereskedelmi szektorban a nyitvatartási rend rugalmas alakítását, a klímarendszerek időzítés-alapú használatát, a reklám- és díszvilágítás korlátozását, a kirakatvilágítás mérséklését, valamint a nem létfontosságú berendezések lekapcsolását és az energiahatékonysági akciókat emelte ki az MKIK.
A szolgáltató szektorban az irodai fogyasztás csökkentését, az ügyfélfogadási rend módosítását, az energiatakarékos üzemmód kötelező alkalmazását, a nem létfontosságú IT-terhelések átcsoportosítását és a home office ösztönzését említették, valamint a közszolgáltatások, az állami és önkormányzati intézmények példamutatását.
Az ipari szektorban a műszakrend átszervezését, a megszakítható fogyasztási szerződések kiterjesztését, a nem kritikus gyártási folyamatok átmeneti leállítását, az energiaintenzív technológiák célzott kezelését, a saját tartalékok és a helyi energiatermelés bevonását, valamint újraindítási terv kötelező elkészítését tartják lehetséges megoldásnak.
Az MKIK közleménye szerint a válságkezelésbe szélesebb körben is be kívánnak kapcsolódni a szakmai és érdekképviseleti szervezetek, illetve a civil szervezetek. Az összefogás minél hatékonyabb megvalósítása érdekében a kamara hétfőn egyeztetést kezdeményez az együttműködni kívánó szervezetekkel. Az összefoglaló javaslatokat elküldték Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek is - közölte az MKIK.
Kritikus napok jönnek Magyarországon: bezárhatnak az óvodák és bölcsődék a tarthatatlan hőség miatt
Valamennyi bölcsőde és óvoda számára megfontolásra ajánlja az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a hőségriadó idejére a zárvatartás lehetőségét, erről tájékoztatott Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook-oldalán szombaton.
Korlátozások a Budapest Parkban
Az elmúlt napokban felülvizsgálta az energia- és vízfelhasználását a Budapest Park a backstage-ben, a gazdasági területeken és az irodákban is, és már be is vezették az első intézkedéseket - ez a szervezet Facebook-oldalán olvasható.
Célunk, hogy mindenhol csökkentsük a fogyasztást, ahol ezt megtehetjük anélkül, hogy a vendégeink biztonsága vagy a koncertélmény sérülne.
Korlátozások a Lenny Kravitz koncert alatt
A Papp László Budapest Sportarénát üzemeltető Rampart Arena Kft. a vasárnapi Lenny Kravitz koncert alatt a létesítményben optimalizált üzemmódban működteti a klímaberendezéseket, amellyel a tervek szerint mintegy 2000 kilowattórával, azaz körülbelül 10 százalékkal csökkentik az áramfelhasználást - közölte a cég szombaton az MTI-vel.
Kikapcsolják a hollókői vár kivilágítását
Kikapcsolják vasárnaptól a világörökségi Hollókő vára és a Holló szobor éjszakai kivilágítását, és beszüntetik a harangjáték működését – erről a Nógrád vármegyei falu polgármestere tájékoztatta szombaton az MTI-t.
Szabó Csaba (Fidesz-KDNP) hozzátette: erről az önkormányzat döntött a kialakult energiahelyzet miatt, a döntés határozatlan időre szól.
Magyar Péter bejelentést tett az energiavészhelyzettel kapcsolatosan: nagyfogyasztókat kapcsolhat le a kormány
Megjelent a rendelet, amely lehetővé teszi az ipari nagyfogyasztók lekapcsolását az áramellátásról, ha nem hajtják végre az elvárt fogyasztáscsökkentést – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök.
A Rajnán is rekordalacsony a vízállás
Rekordalacsony a vízállás a Rajnán Kölnnél, Bonn-nál, Düsseldorfnál és Reesnél is. A nagyon alacsony vízszint jelentős fennakadásokat okoz a teherhajózásban Európa egyik legfontosabb folyami kereskedelmi útvonalán.
Hévízen és Keszthelyen a szökőkutak leállításával takarékoskodnak
Hévízen és Keszthelyen leállították vagy időben korlátozzák a szökőkutak működését, lekapcsolták a díszkivilágításokat, illetve a hivatali klímahasználatot is csökkentik.
Naszádos Péter hévízi polgármester szombaton közösségi oldalán arról számolt be, hogy a takarékossági intézkedésekhez csatlakozva lezárják a városháza előtti téren működő szökőkutat, két másiknak pedig csökkentik a működési idejét. A polgármesteri hivatalban mérséklik a klímahasználatot, így az épület tetején lévő a napelemekkel - ha a hálózat fel tudja venni - mások számára is képesek áramot termelni.
Tóth Gergely, Keszthely polgármestere ugyancsak szombaton adott hírt arról a közösségi médiában, hogy leállították a Fő tér és a várkert díszkivilágításának túlnyomó részét, illetve a Helikon Park futókörének megvilágítását. A Balaton-parton és a Fő téren található szökőkutakat takarékosabb üzemmódra állították át, de higiéniai okokból nem eresztik le, hanem időnként keringetik a vizet, így a belvárosban tizedére tudják csökkenteni a látványosság áramfelhasználását.
A Fő téren leállították a párakapu működését, amivel naponta négy köbméter vizet takarítanak meg - tette még hozzá.
(MTI)
Bejelentette Magyar Péter: újra teljes kapacitással üzemel a Dunamenti Erőmű, 360 megawattot nyert az ország
Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán bejelentette, hogy a vártnál hamarabb újraindult a Dunamenti Erőmű működése.
Gajdos László: érezhetően csökkent a vízfogyasztás Szentendrén
Érezhetően csökkent a vízfogyasztás Szentendrén, ezen belül is Pismány városrészben az önkéntes víztakarékosságra felszólító felhívás nyomán, ugyanakkor továbbra is érvényben marad a harmadfokú vízhasználati korlátozás - közölte az élő környezetért felelős miniszter szombaton a Facebook-oldalán.
Gajdos László arról tájékoztatott, hogy a szolgáltatás teljes helyreállítása a hálózat légtelenítése miatt fokozatosan történik. Az érintett városrészekben a mozgó lajtkocsis ellátás mellett kilenc állandó ivóvíz-vételezési pont működik, amelyek készletét folyamatosan ellenőrzik, és szükség szerint pótolják.
A bejegyzésében kitért arra, hogy a rendkívül alacsony dunai vízállás miatt a kutakból jelenleg mintegy 30 százalékkal kevesebb ivóvíz termelhető ki, miközben a megnövekedett - elsősorban locsolási célú - vízigény jelentősen megterheli a rendszert. Ezután vezettek be korlátozásokat és a lakosságot is önkéntes víztakarékosságra kérték - tette hozzá.
(MTI)
A Pannon Egyetem két napra bezár a hőség miatt
Zárva tartanak hétfőn és kedden a Pannon Egyetem épületei, a dolgozókat mentesítik a munkavégzési kötelezettségek alól.
Azt írták: az épületek átmeneti bezárásával az egyetem csökkenti a hűtéshez, a világításhoz, valamint az egyéb berendezések üzemeltetéséhez kapcsolódó energiafelhasználást, és ezzel hozzájárul az energiakrízis hatásainak mérsékléséhez.
(MTI)
A Nemzeti Színház is takarékoskodik
Több olyan intézkedést vezet be a Nemzeti Színház szombattól, amelyek az energia- és vízfelhasználás csökkentését szolgálják.
A tájékoztatás szerint szombaton lekapcsolják az épület díszvilágítását. Az intézkedés érinti a homlokzat, a szoborpark és a kert díszvilágítását is, az esti órákban kizárólag a biztonságos közlekedéshez szükséges világítás marad üzemben.
A takarékossági intézkedések részeként a nyári karbantartási munkálatok során leengedték a színház körüli tó vizét, amelyet egyelőre nem töltenek vissza. Emellett szombattól korlátozzák a színházpark öntözőrendszereinek működési idejét, ezzel is mérsékelve a vízfelhasználást.
(MTI)
Bejelentés a Széchenyi István Egyetemtől
A győri Széchenyi István Egyetem is energiatakarékossági intézkedéseket vezet be, többek közt csökkentett munkaidőben, 9:00 és 14:00 óra között üzemelnek az egyetem épületei, engedélyezik az otthoni munkavégzést és átütemezik a laboratóriumi munkát.
Két kéréssel fordult Magyar Péter az ország lakosságához
Energiatakarékossági kérésekkel fordult Magyar Péter miniszterelnök a magyar lakossághoz Facebookon.
Halasztások a magyar focimeccseken
Három mérkőzés elmarad, háromnak pedig módosult a kezdési időpontja a labdarúgó Merkantil Bank Liga hétvégi második fordulójában.
A magyar szövetség (MLSZ) honlapja alapján nem rendezik meg a szombatra (mára) kiírt Diósgyőri VTK-Szentlőrinc, Mezőkövesd Zsóry FC-FC Ajka, illetve Szeged-Csanád Grosics Akadémia - BVSC-Zugló összecsapásokat, míg az eredetileg szintén 19.00-s kezdéssel meghirdetett Kecskeméti TE-Tiszakécskei LC, illetve Gyirmót FC Győr - HR-Rent Kozármisleny találkozó 17.30 órakor kezdődik majd.
Vasárnap egy összecsapást érint a módosítás: a Csákvár és a Nagykanizsa 19.00 helyett ugyancsak 17.30 órakor csap össze.
Az MLSZ szombaton tette közzé arra vonatkozó szabályozását, miszerint "az energiamegtakarítás érdekében módosítja a bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait."
"A rendelkezés szerint 2026. augusztus 1., szombattól kezdődően – határozatlan ideig – valamennyi NB I-es, NB II-es és NB III-as bajnoki mérkőzés olyan időpontban kezdődik, amely az energiafogyasztást jelentősen mérsékli, különös tekintettel a villanyvilágítás használatának elkerülésére. A legkésőbbi időpont, amikor mérkőzés villanyfény nélkül rendezhető: 17.30 óra" - áll a közleményben.
(MTI)
A 4iG Csoport is reagál az energiaválságra
A 4iG Csoport az energiaellátási helyzet alakulására reagálva már a hét elején megkezdte a fogyasztáscsökkentő intézkedések előkészítését, amelyeket péntektől a vállalatcsoport életbe léptetett - olvasható a társaság közleményében.
A vállalatcsoport munkanapokon, a kritikus fogyasztási időszakban, 17:00 és 7:00 óra között megszünteti a helyszíni munkavégzést legnagyobb irodaépületeiben: a munkavállalók hazatérését követően leállítja a központi hűtést, lekapcsolja a világítást, és áramtalanítja a működéshez nem szükséges berendezéseket.
A One Magyarország teljes országos üzlethálózatában leállítják az ügyfélkiszolgáláshoz nem nélkülözhetetlen, nagy fogyasztású marketingeszközöket, LED-falakat és kijelzőket.
A védelmi ipari portfólióban a fennálló energiaellátási helyzetre tekintettel, a szokásos éves karbantartási időszakkal összehangoltan, ütemezetten csökkentjük a RÁBA Nyrt. győri üzemének és az Arzenál Fegyvergyár Zrt. kiskunfélegyházi gyárának energiafelhasználását. A két üzemben augusztus 10-én kezdődik meg a korábban tervezett, kéthetes éves karbantartási leállás, amely tovább mérsékli a vállalatcsoport ipari villamosenergia-felhasználását.
Hajmeresztő pletykák terjednek a Duna vízállásával kapcsolatban - Reagált a kormány
Közleményt adott ki az Élő Környezetért Felelős Minisztérium, melyben reagálnak a Duna vízállásával kapcsolatos pletykákra.
Bejelentette a MÁV: energiatakarékossági korlátozások jönnek
A tartós kánikula és az országos villamosenergia-rendszer megnövekedett terhelése miatt a MÁV-csoport átmenetileg csökkenti az általa használt ingatlanok és létesítmények energiafogyasztását - jelentette be a MÁV Csoport.
Veszélyes viharok söpörnek végig Európán - Most jön a fordulat, amire egész Magyarország vár?
Az Alpokban kialakuló zivatarok és egy gyenge front hozhat némi felfrissülést a következő napokban, ám a hőségen és a szárazságon érdemben nem változtatnak - írta meg a The Weather on Maps.
Bejelentette Kapitány István: különleges protokoll lépett életbe
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-oldalán rendkívüli tájékoztatást tett közzé a hőség miatt létrejött energetikai helyzet kapcsán.
Budapest belassul: ezzel spórol energiát a főváros
Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi médiában jelentette be a lépést.
Itt a bejelentés: be kell avatkozni, megindultak a munkák a Velencei-tónál
Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a közösségi médiában számolt a kezdődő munkálatokról.
Meghibásodott a klíma, nem fogad betegeket a Balaton-parti város intenzív osztálya
A klímaberendezés meghibásodása miatt a hétvégén nem fogad új betegeket a Keszthelyi Kórház intenzív terápiás osztálya - számolt be az MTI.
Magyar Péter az energiakrízisről: kötelező fogyasztáscsökkenést rendelhetünk el, nagyfogyasztókat kapcsolhatnak le az áramhálózatról
A magyar miniszterelnök a szombat délelőtti órákban tett bejelentést, ebben az energiakrízis miatti lépések szerepeltek.
Kritikus szintre emelkedhet a terhelés, vízhiány fenyeget több magyar települést
A Fejérvíz Zrt. összesen hat településen rendelte el a hőségriadó idejére a vízfogyasztás korlátozását.
Itt a döntés: újabb leállítás Pakson, hamarosan bejelentések jönnek
Magyar Péter miniszterelnök a közösségi médiában tett bejelentést az újabb csökkentésről.
Hőségkrízis: sorra lépnek a nagyvállalatok, sosem látott szinten a Duna
Cikkünk folyamatosan frissül a hőségkrízis és az energiaválság legfrissebb híreivel.
A tegnapi hírfolyamot itt tudja elolvasni:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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