Energiakrízis: éjszaka érkezett a fontos hír a Paksi Atomerőműről

A felelős energiagazdálkodás érdekében ajánlást adott ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ); a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) szintén arra kéri tagjait, hogy vizsgálják meg az átmeneti energiamegtakarítás lehetőségeit.

A MSZÉSZ szombaton arról tájékoztatta az MTI-t, hogy átfogó szakmai ajánláscsomagot állított össze tagszállodái számára. A kezdeményezés célja a szállodai szektor energiafogyasztásának racionalizálása és a fenntartható működés támogatása, a megszokott vendégkomfort és a vonatkozó előírások teljes betartása mellett - közölték.

Az intézkedési csomag főbb elemei között szerepel a hűtés és árnyékolás optimalizálása. Tudatos árnyékoláshasználat mellett a vendégszobákban 25 fokos, a közösségi terekben 26 fokos központi hőmérséklet-szabályozást javasolnak, a nem használt terekben és az irodákban pedig a hűtési időszakok ésszerűsítését indítványozzák.

A szövetség szerint jelentős megtakarítást eredményezhet a medencék vízhőmérsékletének minimális, 1-2 fokos korrekciója, a nagy energiaigényű szaunák és gőzkabinok üzemidejének célzott, 10- 17 óra közötti időzítése, valamint a melegvíz-készítési ciklusok átütemezése.

A javaslatok között szerepel a hatékonyabb üzemeltetés a konyhán és a mosodában, valamint a külső és dekorációs világítás minimalizálása a biztonság megtartása mellett.

A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) szintén arra kéri tagjait, hogy a szolgáltatások megfelelő színvonalának megőrzése mellett vizsgálják meg az átmeneti energia-megtakarítás lehetőségeit.

A szervezet javasolja, hogy a medencék vízforgató berendezéseinek üzemidejét mérsékeljék, a fűtött vizű medencék esetében a fűtést átmenetileg állítsák le, a szaunaszolgáltatást függesszék fel, a világítást és a dekorációs fényelemek működését a biztonságos üzemeltetéshez szükséges minimumra csökkentsék, a légkondicionáló berendezéseket pedig csak a feltétlenül szükséges mértékben üzemeltessék.

Megfontolásra ajánlja a szövetség, hogy az elektromos áramot igénylő beruházási, felújítási munkálatokat átmenetileg függesszék fel, a mosodai tevékenységet mérsékeljék, a szárító- és vasalógépek használatát lehetőség szerint mellőzzék, és minden jelentős villamosenergia-igényű folyamatot a még elégséges működési szintre csökkentsenek, különös tekintettel a 17-22 óra közötti időszakra. Ivóvizet öntözésre, felülettisztításra és gépjárműmosásra ne használjanak, valamint az átmenetileg nélkülözhető medenceszolgáltatásokat helyezzék üzemen kívül - olvasható a FATOSZ tájékoztatásában.

(MTI)