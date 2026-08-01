Hajmeresztő pletykák terjednek a Duna vízállásával kapcsolatban - Reagált a kormány

A minisztérium szerint az elmúlt napokban több olyan valótlan állítás látott napvilágot, amely alkalmas a lakosság megtévesztésére. Az egyik ilyen tévhit szerint a Duna felső szakaszán még bőven van víz, miközben a magyarországi szakaszon szinte kiszárad a folyó, és negatív rekordokat dönt meg a vízállás – ami egyes vélemények szerint arra utalna, hogy a hazai vízgazdálkodásban a kormány hibázott. Egy másik gyakran hangoztatott tévedés szerint a felvízi országok visszatartják a Duna vizét, és emiatt alakult ki a hazai vízhiány.
A minisztérium azt írja: a valóság az, hogy a Duna nemzetközi vízfolyás, így egyetlen állam sem rendelkezhet önkényesen a vízkészletével. A folyó vízhasználatát többszintű szabályozás határozza meg, amelyet nemzetközi egyezmények, európai uniós jogszabályok, kétoldalú megállapodások és nemzeti vízgazdálkodási előírások foglalnak keretbe. A Duna aktuális természetes vízhozamát úgynevezett zsinórüzemben engedik tovább, vagyis a beérkező vízmennyiséget lényegében változatlan formában juttatják el az alvízi szakaszokra.
A jelenlegi természetes vízhozam azonban minden korábban mért értéknél alacsonyabb.
Bár a vízlépcsők rövid távon képesek a vízhozam időbeli kiegyenlítésére vagy átmeneti tározására, a Duna teljes vízkészletét tartósan nem tudják visszatartani. Hosszabb távon a beérkező természetes vízhozamot tovább kell engedniük, miközben a létesítmények üzemeltetésének is meg kell felelnie a vonatkozó nemzetközi és hazai jogszabályoknak.
A rendkívül alacsony vízállások elsődleges oka tehát a vízgyűjtő területen kialakuló csapadékhiány és az ebből fakadó alacsony természetes vízhozam, nem pedig a vízlépcsők feltételezett vízvisszatartó hatása.
Ausztriában 12 duzzasztó működik, ami ugyan lehetővé teszi a rövid távú vízgazdálkodási korrekciókat, de alapjaiban nem képes kezelni a klímaváltozás okozta sokkokat - írják. Magyarországon a Dunán nem üzemel olyan vízlépcső, amely lehetőséget adna a nagyvízi időszakokban a vízkészlet-felhalmozásra, valamint az azt követő szabályozott vízpótlásra. Ennek következtében a hazai Duna-szakasz vízjárása közvetlenül követi a rendkívül alacsony természetes vízhozam alakulását, ami a jelenleg is tapasztalható, rekordalacsony vízállások kialakulásához vezet.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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