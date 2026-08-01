Harold James: Elvesztették fölényüket a nagyhatalmak

A világpolitika a feje tetejére állt. Úgy tűnik, a régi nagyhatalmak már nem határozzák meg mindenki sorsát. Meggyengültek és hiteltelenné váltak: Oroszország fokozatosan esik szét, Donald Trump elnöksége pedig megtépázta Amerika nemzetközi tekintélyét. A régi hatalmaknak talán még mindig aranyból van a fejük, de immár kiderült, hogy agyaglábakon állnak.

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Az is változik, hogy mit tartunk fontosnak. Emlékezzünk csak vissza arra, hogy a globalizáció fénykorában – a hidegháború vége és a 2001. szeptember 11-i terrortámadások közötti évtizedben – úgy tűnt, az erő többé már nem számít. A kis, nyitott, reformorientált országok, mint Új-Zéland, Chile, Írország, Izrael és a balti államok, voltak a nagy nyertesek. A 2003-as iraki háborúval, és különösen a 2008-as pénzügyi válsággal azonban az országok mérete hirtelen újra fontossá vált. Kína és az Egyesült Államok hatalmas fiskális élénkítési csomagokat tudott bevezetni, és képes volt kezelni a pénzügyi szektorban bekövetkező sokkokat, míg Európát egy egyre mélyülő adósságválság sújtotta.

A 2010-es évek így új lendületet adtak a klasszikus realizmusnak a nemzetközi kapcsolatokban. Thuküdidész híres megállapítását – „az erősek azt teszik, amit megtehetnek, a gyengék pedig elszenvedik, amit kell” – vég nélkül idézték, utalva nemcsak az ókori Görögországra, hanem a 20. századra is, amikor a gazdasági hatalom határozta meg a két világháború kimenetelét. A Szovjetunió és az Egyesült Államok azért győzte le a náci Németországot és a császári Japánt, mert nagyobb léptékben és összehangoltabban tudták mozgósítani erőforrásaikat. A világban a hatalom mérését az acél- és széntermelés, a munkaerő vagy a GDP (amely elsősorban a háborús gazdasági tervezés eszközeként jelent meg) összevetése jelentette.

Ezek a 20. századi tanulságok maguk is az ipari forradalom által előidézett átalakulásból fakadtak. Az acél- és széntermelés olyan kapacitást teremtett, amely lehetővé tette az emberi és állati izommerő szénalapú energiával való helyettesítését – ez pedig az erő alapvető forrása volt. Mára azonban az ipari kapacitásra való összpontosítás egyre inkább helytelennek bizonyul. Egy újfajta ipari forradalom forgatja fel a régi realista számításokat.