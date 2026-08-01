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FONTOS Itt a döntés: újabb leállítás Pakson, hamarosan bejelentések jönnek
Hőségkrízis: sorra lépnek a nagyvállalatok, sosem látott szinten a Duna
Gazdaság

Hőségkrízis: sorra lépnek a nagyvállalatok, sosem látott szinten a Duna

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Magyarországot újabb hőhullám érte el, a következő egy hétben országosan 40 fok körüli hőmérsékletre lehet számítani, jelentős csapadékra pedig egyelőre nincs kilátás sem a Duna, sem pedig a Tisza vízgyűjtőjén. A helyzet miatt hamarosan le kell állítani a paki atomerőművet, ez súlyos energiaellátási helyzetbe hozza az országot, a kormány, az önkormányzatok és a vállalatok sorra jelentik be az energiahasználat csökkentésére irányuló lépéseiket. Cikkünk folyamatosan frissül a hőség miatti krízis legfrissebb információival.
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Itt a döntés: újabb leállítás Pakson, hamarosan bejelentések jönnek

Magyar Péter miniszterelnök a közösségi médiában tett bejelentést az újabb csökkentésről.

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Itt a döntés: újabb leállítás Pakson, hamarosan bejelentések jönnek
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Hőségkrízis: sorra lépnek a nagyvállalatok, sosem látott szinten a Duna

Cikkünk folyamatosan frissül a hőségkrízis és az energiaválság legfrissebb híreivel.

A tegnapi hírfolyamot itt tudja elolvasni:

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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