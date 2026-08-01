Hőségkrízis: újra teljes gőzzel megy a Dunamenti Erőmű, a Duna viszont folyamatosan apad

A Rajnán is rekordalacsony a vízállás
Rekordalacsony a vízállás a Rajnán Kölnnél, Bonn-nál, Düsseldorfnál és Reesnél is. A nagyon alacsony vízszint jelentős fennakadásokat okoz a teherhajózásban Európa egyik legfontosabb folyami kereskedelmi útvonalán.
Hévízen és Keszthelyen a szökőkutak leállításával takarékoskodnak
Hévízen és Keszthelyen leállították vagy időben korlátozzák a szökőkutak működését, lekapcsolták a díszkivilágításokat, illetve a hivatali klímahasználatot is csökkentik.
Naszádos Péter hévízi polgármester szombaton közösségi oldalán arról számolt be, hogy a takarékossági intézkedésekhez csatlakozva lezárják a városháza előtti téren működő szökőkutat, két másiknak pedig csökkentik a működési idejét. A polgármesteri hivatalban mérséklik a klímahasználatot, így az épület tetején lévő a napelemekkel - ha a hálózat fel tudja venni - mások számára is képesek áramot termelni.
Tóth Gergely, Keszthely polgármestere ugyancsak szombaton adott hírt arról a közösségi médiában, hogy leállították a Fő tér és a várkert díszkivilágításának túlnyomó részét, illetve a Helikon Park futókörének megvilágítását. A Balaton-parton és a Fő téren található szökőkutakat takarékosabb üzemmódra állították át, de higiéniai okokból nem eresztik le, hanem időnként keringetik a vizet, így a belvárosban tizedére tudják csökkenteni a látványosság áramfelhasználását.
A Fő téren leállították a párakapu működését, amivel naponta négy köbméter vizet takarítanak meg - tette még hozzá.
(MTI)
Bejelentette Magyar Péter: újra teljes kapacitással üzemel a Dunamenti Erőmű, 360 megawattot nyert az ország
Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán bejelentette, hogy a vártnál hamarabb újraindult a Dunamenti Erőmű működése.
Gajdos László: érezhetően csökkent a vízfogyasztás Szentendrén
Érezhetően csökkent a vízfogyasztás Szentendrén, ezen belül is Pismány városrészben az önkéntes víztakarékosságra felszólító felhívás nyomán, ugyanakkor továbbra is érvényben marad a harmadfokú vízhasználati korlátozás - közölte az élő környezetért felelős miniszter szombaton a Facebook-oldalán.
Gajdos László arról tájékoztatott, hogy a szolgáltatás teljes helyreállítása a hálózat légtelenítése miatt fokozatosan történik. Az érintett városrészekben a mozgó lajtkocsis ellátás mellett kilenc állandó ivóvíz-vételezési pont működik, amelyek készletét folyamatosan ellenőrzik, és szükség szerint pótolják.
A bejegyzésében kitért arra, hogy a rendkívül alacsony dunai vízállás miatt a kutakból jelenleg mintegy 30 százalékkal kevesebb ivóvíz termelhető ki, miközben a megnövekedett - elsősorban locsolási célú - vízigény jelentősen megterheli a rendszert. Ezután vezettek be korlátozásokat és a lakosságot is önkéntes víztakarékosságra kérték - tette hozzá.
(MTI)
A Pannon Egyetem két napra bezár a hőség miatt
Zárva tartanak hétfőn és kedden a Pannon Egyetem épületei, a dolgozókat mentesítik a munkavégzési kötelezettségek alól.
Azt írták: az épületek átmeneti bezárásával az egyetem csökkenti a hűtéshez, a világításhoz, valamint az egyéb berendezések üzemeltetéséhez kapcsolódó energiafelhasználást, és ezzel hozzájárul az energiakrízis hatásainak mérsékléséhez.
(MTI)
A Nemzeti Színház is takarékoskodik
Több olyan intézkedést vezet be a Nemzeti Színház szombattól, amelyek az energia- és vízfelhasználás csökkentését szolgálják.
A tájékoztatás szerint szombaton lekapcsolják az épület díszvilágítását. Az intézkedés érinti a homlokzat, a szoborpark és a kert díszvilágítását is, az esti órákban kizárólag a biztonságos közlekedéshez szükséges világítás marad üzemben.
A takarékossági intézkedések részeként a nyári karbantartási munkálatok során leengedték a színház körüli tó vizét, amelyet egyelőre nem töltenek vissza. Emellett szombattól korlátozzák a színházpark öntözőrendszereinek működési idejét, ezzel is mérsékelve a vízfelhasználást.
(MTI)
Bejelentés a Széchenyi István Egyetemtől
A győri Széchenyi István Egyetem is energiatakarékossági intézkedéseket vezet be, többek közt csökkentett munkaidőben, 9:00 és 14:00 óra között üzemelnek az egyetem épületei, engedélyezik az otthoni munkavégzést és átütemezik a laboratóriumi munkát.
Két kéréssel fordult Magyar Péter az ország lakosságához
Energiatakarékossági kérésekkel fordult Magyar Péter miniszterelnök a magyar lakossághoz Facebookon.
Halasztások a magyar focimeccseken
Három mérkőzés elmarad, háromnak pedig módosult a kezdési időpontja a labdarúgó Merkantil Bank Liga hétvégi második fordulójában.
A magyar szövetség (MLSZ) honlapja alapján nem rendezik meg a szombatra (mára) kiírt Diósgyőri VTK-Szentlőrinc, Mezőkövesd Zsóry FC-FC Ajka, illetve Szeged-Csanád Grosics Akadémia - BVSC-Zugló összecsapásokat, míg az eredetileg szintén 19.00-s kezdéssel meghirdetett Kecskeméti TE-Tiszakécskei LC, illetve Gyirmót FC Győr - HR-Rent Kozármisleny találkozó 17.30 órakor kezdődik majd.
Vasárnap egy összecsapást érint a módosítás: a Csákvár és a Nagykanizsa 19.00 helyett ugyancsak 17.30 órakor csap össze.
Az MLSZ szombaton tette közzé arra vonatkozó szabályozását, miszerint "az energiamegtakarítás érdekében módosítja a bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait."
"A rendelkezés szerint 2026. augusztus 1., szombattól kezdődően – határozatlan ideig – valamennyi NB I-es, NB II-es és NB III-as bajnoki mérkőzés olyan időpontban kezdődik, amely az energiafogyasztást jelentősen mérsékli, különös tekintettel a villanyvilágítás használatának elkerülésére. A legkésőbbi időpont, amikor mérkőzés villanyfény nélkül rendezhető: 17.30 óra" - áll a közleményben.
(MTI)
A 4iG Csoport is reagál az energiaválságra
A 4iG Csoport az energiaellátási helyzet alakulására reagálva már a hét elején megkezdte a fogyasztáscsökkentő intézkedések előkészítését, amelyeket péntektől a vállalatcsoport életbe léptetett - olvasható a társaság közleményében.
A vállalatcsoport munkanapokon, a kritikus fogyasztási időszakban, 17:00 és 7:00 óra között megszünteti a helyszíni munkavégzést legnagyobb irodaépületeiben: a munkavállalók hazatérését követően leállítja a központi hűtést, lekapcsolja a világítást, és áramtalanítja a működéshez nem szükséges berendezéseket.
A One Magyarország teljes országos üzlethálózatában leállítják az ügyfélkiszolgáláshoz nem nélkülözhetetlen, nagy fogyasztású marketingeszközöket, LED-falakat és kijelzőket.
A védelmi ipari portfólióban a fennálló energiaellátási helyzetre tekintettel, a szokásos éves karbantartási időszakkal összehangoltan, ütemezetten csökkentjük a RÁBA Nyrt. győri üzemének és az Arzenál Fegyvergyár Zrt. kiskunfélegyházi gyárának energiafelhasználását. A két üzemben augusztus 10-én kezdődik meg a korábban tervezett, kéthetes éves karbantartási leállás, amely tovább mérsékli a vállalatcsoport ipari villamosenergia-felhasználását.
Hajmeresztő pletykák terjednek a Duna vízállásával kapcsolatban - Reagált a kormány
Közleményt adott ki az Élő Környezetért Felelős Minisztérium, melyben reagálnak a Duna vízállásával kapcsolatos pletykákra.
Bejelentette a MÁV: energiatakarékossági korlátozások jönnek
A tartós kánikula és az országos villamosenergia-rendszer megnövekedett terhelése miatt a MÁV-csoport átmenetileg csökkenti az általa használt ingatlanok és létesítmények energiafogyasztását - jelentette be a MÁV Csoport.
Veszélyes viharok söpörnek végig Európán - Most jön a fordulat, amire egész Magyarország vár?
Az Alpokban kialakuló zivatarok és egy gyenge front hozhat némi felfrissülést a következő napokban, ám a hőségen és a szárazságon érdemben nem változtatnak - írta meg a The Weather on Maps.
Bejelentette Kapitány István: különleges protokoll lépett életbe
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-oldalán rendkívüli tájékoztatást tett közzé a hőség miatt létrejött energetikai helyzet kapcsán.
Budapest belassul: ezzel spórol energiát a főváros
Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi médiában jelentette be a lépést.
Itt a bejelentés: be kell avatkozni, megindultak a munkák a Velencei-tónál
Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a közösségi médiában számolt a kezdődő munkálatokról.
Meghibásodott a klíma, nem fogad betegeket a Balaton-parti város intenzív osztálya
A klímaberendezés meghibásodása miatt a hétvégén nem fogad új betegeket a Keszthelyi Kórház intenzív terápiás osztálya - számolt be az MTI.
Magyar Péter az energiakrízisről: kötelező fogyasztáscsökkenést rendelhetünk el, nagyfogyasztókat kapcsolhatnak le az áramhálózatról
A magyar miniszterelnök a szombat délelőtti órákban tett bejelentést, ebben az energiakrízis miatti lépések szerepeltek.
Kritikus szintre emelkedhet a terhelés, vízhiány fenyeget több magyar települést
A Fejérvíz Zrt. összesen hat településen rendelte el a hőségriadó idejére a vízfogyasztás korlátozását.
Itt a döntés: újabb leállítás Pakson, hamarosan bejelentések jönnek
Magyar Péter miniszterelnök a közösségi médiában tett bejelentést az újabb csökkentésről.
Hőségkrízis: sorra lépnek a nagyvállalatok, sosem látott szinten a Duna
Cikkünk folyamatosan frissül a hőségkrízis és az energiaválság legfrissebb híreivel.
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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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