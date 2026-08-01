Hőségkrízis: újra teljes gőzzel megy a Dunamenti Erőmű, a Duna viszont folyamatosan apad

Hévízen és Keszthelyen leállították vagy időben korlátozzák a szökőkutak működését, lekapcsolták a díszkivilágításokat, illetve a hivatali klímahasználatot is csökkentik.

Naszádos Péter hévízi polgármester szombaton közösségi oldalán arról számolt be, hogy a takarékossági intézkedésekhez csatlakozva lezárják a városháza előtti téren működő szökőkutat, két másiknak pedig csökkentik a működési idejét. A polgármesteri hivatalban mérséklik a klímahasználatot, így az épület tetején lévő a napelemekkel - ha a hálózat fel tudja venni - mások számára is képesek áramot termelni.

Tóth Gergely, Keszthely polgármestere ugyancsak szombaton adott hírt arról a közösségi médiában, hogy leállították a Fő tér és a várkert díszkivilágításának túlnyomó részét, illetve a Helikon Park futókörének megvilágítását. A Balaton-parton és a Fő téren található szökőkutakat takarékosabb üzemmódra állították át, de higiéniai okokból nem eresztik le, hanem időnként keringetik a vizet, így a belvárosban tizedére tudják csökkenteni a látványosság áramfelhasználását.

A Fő téren leállították a párakapu működését, amivel naponta négy köbméter vizet takarítanak meg - tette még hozzá.

(MTI)