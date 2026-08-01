Itt a bejelentés: be kell avatkozni, megindultak a munkák a Velencei-tónál

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a közösségi médiában számolt a kezdődő munkálatokról.

Sustainable World 2026 Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.

A tárcavezető elmondta, hogy a Velencei-tavon a rendkívül alacsony vízszint miatt kell beavatkozásokat végrehajtani, hogy a vízterek közötti kapcsolatok fennmaradjanak. Amennyiben az összeköttetést biztosítani tudják, az a kedvezőtlen folyamatok mérséklődésében segíthet. Gajdos László kiemelte, hogy a beavatkozás megkezdése előtt több szakember véleményét is figyelembe vették, azt ugyanakkor elmondta, hogy csak a legszükségesebb pontokon kezdték meg a munkákat.

Tíz helyszínen zajlik majd a beavatkozás. Elsőként Dinnyés térségében, a Névtelen-tisztás és a Kis Mihály-tisztás közötti átjáró mélyítése kezdődik meg egy munkagéppel szombaton. Hétfőn pedig egy olyan kétéltű munkagép érkezik a Velencei-tóhoz, amit természetvédelmi területeken és tavakon használnak

– írja.

A beavatkozással eltávolítják a felhalmozódott lágy iszapot, az összekötőket és az átjárókat mélyítik, amivel fennmarad a meglévő természetes élőhelyek közötti kapcsolat, és a tevékenységek a vízmozgás helyreállítására irányulnak.

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