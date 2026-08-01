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Itt a döntés: újabb leállítás Pakson, hamarosan bejelentések jönnek
Gazdaság

Itt a döntés: újabb leállítás Pakson, hamarosan bejelentések jönnek

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Magyar Péter miniszterelnök a közösségi médiában tett bejelentést az újabb csökkentésről.

Az elmúlt napok folyamatos leállításait követően Magyar Péter ismételten egy leállításról beszélt Pakson. Bejegyzése szerint

az összesen 2000 MW kapacitású paksi atomerőmű már csak 480 MW energiát termel.

Az elmúlt napokban már több blokkot is le kellett állítani a Duna szélsőségesen alacsony vízszintje miatt, a kormányfő a posztjában jelezte, hogy a folyó tovább apadt, emiatt volt szükség az újabb lépésre.

Az atomerőmű 44 éves történelmének első teljes leállítására is sor kerülhet, az előrejelzések szerint jövő hét kedden vagy szerdán történhet ez meg. Az utolsó működő blokk leállítására -134 centiméteres vízállásnál lesz szükség, jelenleg -130-nál áll a mérce. Magyar Péter elmondta, hogy

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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