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Két kéréssel fordult Magyar Péter az ország lakosságához
Gazdaság

Két kéréssel fordult Magyar Péter az ország lakosságához

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Energiatakarékossági kérésekkel fordult Magyar Péter miniszterelnök a magyar lakossághoz Facebookon.

A magyar vezető köszönetet mondott a lakosságnak, vállalatoknak, önkormányzatoknak és intézményeknek, hogy komolyan veszik a kormány döntéseit és felhívásait.

Azt írta: közös feladatunk és felelősségünk a zavartalan energia- és vízszolgáltatás fenntartása.

A miniszterelnök azt kérte a lakosságtól, hogy

a következő napokon is mindenki igyekezzen visszafogni az áramfelhasználását a kritikus 17:00 és 22:00 óra közötti időszakban, illetve lehetőség szerint mindenki tartózkodjon a locsolástól, az autómosástól, a medencék feltöltésétől és az átütemezhető ivóvíz-felhasználástól.

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Mutassuk meg, hogy közösen képesek vagyunk túljutni ezeken, a soha nem látott kihívásokon! Vigyázzunk egymásra!”

– írta.

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