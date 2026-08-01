Két kéréssel fordult Magyar Péter az ország lakosságához

A magyar vezető köszönetet mondott a lakosságnak, vállalatoknak, önkormányzatoknak és intézményeknek, hogy komolyan veszik a kormány döntéseit és felhívásait.
Azt írta: közös feladatunk és felelősségünk a zavartalan energia- és vízszolgáltatás fenntartása.
A miniszterelnök azt kérte a lakosságtól, hogy
a következő napokon is mindenki igyekezzen visszafogni az áramfelhasználását a kritikus 17:00 és 22:00 óra közötti időszakban, illetve lehetőség szerint mindenki tartózkodjon a locsolástól, az autómosástól, a medencék feltöltésétől és az átütemezhető ivóvíz-felhasználástól.
Mutassuk meg, hogy közösen képesek vagyunk túljutni ezeken, a soha nem látott kihívásokon! Vigyázzunk egymásra!”
– írta.
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