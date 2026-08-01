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Kiszivárgott: jelentős átalakulás készül a Fidesz-frakcióban, több személycsere is jöhet
Gazdaság

Kiszivárgott: jelentős átalakulás készül a Fidesz-frakcióban, több személycsere is jöhet

Portfolio
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Jelentős személyi változások várhatók a Fidesz-frakcióban, Budai Gyula is távozhat a parlamentből - értesült az ATV.

Az ATV információi szerint komoly átalakításra készül a Fidesz parlamenti frakciója.

A változások keretében Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi szóvivője, valamint Hortay Olivér, a Századvég energetikai és klímapolitikai szakértője is képviselői mandátumhoz juthat.

Az ATV úgy tudja, hogy, a képviselőcsoport tagjait szombat délelőtt tájékoztatták a közelgő változásokról.

A lap arról is beszámol, hogy az egyik megüresedő parlamenti hely Szijjártó Péteré lehet. A másik távozó személyéről egyelőre nincs hivatalos megerősítés, ám az ATV szerint Budai Gyuláról lehet szó.

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Az ATV arról ír:

elképzelhető, hogy a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjának 10–15 százalékát átszervezik majd.

Az ATV szerint az ellenzéki párt arra készül, hogy a következő időszakban az energetikai és gazdaságpolitikai kérdések kerülnek a politikai napirend középpontjába, ezért olyan politikusokat akarnak a parlamentbe ültetni, akiknek e kérdések kapcsán van kellő szakértelmük.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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