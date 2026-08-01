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Kritikus napok jönnek Magyarországon: bezárhatnak az óvodák és bölcsődék a tarthatatlan hőség miatt
Gazdaság

Kritikus napok jönnek Magyarországon: bezárhatnak az óvodák és bölcsődék a tarthatatlan hőség miatt

MTI
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Valamennyi bölcsőde és óvoda számára megfontolásra ajánlja az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a hőségriadó idejére a zárvatartás lehetőségét, erről tájékoztatott Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook-oldalán szombaton.

A miniszter közölte, hogy Kereki Judit koragyermekkori jóllétért felelős államtitkár valamennyi bölcsőde és óvoda számára levelet küldött, amelyben

a kritikus időjárásra való tekintettel a rendkívüli zárvatartás lehetőségét ajánlotta fel mind a gyermekek, mind a dolgozók biztonsága érdekében,

mivel a legtöbb intézményben a hűtés nem megoldott.

Az intézményvezetőktől azt kérte az államtitkár, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek az esetleges intézkedés kapcsán.

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A miniszter megjegyezte, hogy remélhetőleg a legtöbb munkáltató lehetővé teszi a kisgyermekes szülők számára az otthoni munkavégzést a következő kritikus napokban.

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