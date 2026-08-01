Kritikus szintre emelkedhet a terhelés, vízhiány fenyeget több magyar települést

A Fejérvíz Zrt. összesen hat településen rendelte el a hőségriadó idejére a vízfogyasztás korlátozását.

Megemelkedtek a rendkívüli hőhullám miatt a vízigények, emiatt a vízellátó rendszereik terhelése kritikus szintre is emelkedhet - írta a társaság a közösségi médiás felületén. Közölték, hogy az üzemeltetési területükön

jelenleg stabil az ivóvízellátás, azonban egy esetleges műszaki probléma vagy a megnövekedő hétvégi vízfogyasztás hatására ellátási problémák alakulhatnak ki.

A korlátozás célja a település lakossági ivóvízellátásának, valamint az egészségügyi, köznevelési és egyéb létfontosságú intézmények vízigényének folyamatos biztosítása. Kérik a lakosságtól a tudatos vízhasználatot. Ennek része, hogy mellőzzék a kertek, gyepfelületek és zöldterületek locsolását; a medencék feltöltését; a gépjárművek ivóvízzel történő mosását; az utak, járdák és egyéb burkolt felületek mosását.

Az érintett települések: Tabajd, Mány, Felcsút, Etyek, Vasztélypuszta és Alcsútdoboz.

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