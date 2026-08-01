Kritikussá vált a helyzet: már 200 magyar településen van vízkorlátozás

Az érintett településeken

tilos az ivóvizet locsolásra, autómosásra és medencetöltésre használni.

A rendelkezést megsértőknek pénzbírság jár, melyet a település jegyzője szabhat ki.

A Budapest környéki agglomerációban a legrosszabb a helyzet – egyes településeken már péntek óta vízkorlátozás van érvényben.

Kurdi Viktor, a Magyar Vízközmű Szövetség elnöke azt javasolja a lakosságnak, hogy takarékoskodjanak a vízhasználattal azokon a településeken is, ahol nincs vízkorlátozás.

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