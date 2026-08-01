Leszakadóban a Duna: éles törésvonal nyílt az európai belvízi árufuvarozásban

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A Duna papíron Európa egyik legkézenfekvőbb árufuvarozási útvonala, a friss Eurostat-adatok szerint azonban a folyó menti országok egyre látványosabban leszakadnak a Rajna-központú nyugat-európai belvízi logisztikától. Miközben Németország és Hollandia 2025-ben lényegében tartotta pozícióit, a vizsgált Duna-menti uniós országokban kétjegyű visszaesés rajzolódik ki. Magyarországon a helyzet különösen éles: a belvízi árufuvarozási teljesítmény a 2019-es csúcshoz képest több mint egyharmadával zsugorodott, a fennmaradó forgalom többsége pedig tranzit. A magyar Duna-szakasz így ma inkább átjáróként működik, mint erős hazai kikötői, ipari és logisztikai kapcsolódásokkal rendelkező gazdasági térként.

Két külön liga: a Rajna-rendszer mérete és a Duna-menti országok visszaesése

Az Európai Unió belvízi árufuvarozási teljesítménye 2025-ben 118 milliárd tonnakilométer körül alakult, ami nagyjából 3 százalékos visszaesést jelentett 2024-hez képest. Az uniós átlag mögött azonban erős földrajzi szétválás látszik. Németország és Hollandia együttesen továbbra is az EU belvízi árufuvarozásának döntő részét adja: Németország 42,7 milliárd, Hollandia 42,0–42,2 milliárd tonnakilométer körüli éves teljesítménnyel zárt.

A vizsgált Duna-menti országokban ezzel szemben jóval erősebb volt a visszaesés. Ausztria belvízi árufuvarozási teljesítménye 2024-ről 2025-re 1301 millió tonnakilométerről 1035 millióra csökkent, ami 20,4 százalékos esés. Románia 12,57 milliárd tonnakilométerről 10,94 milliárdra mérséklődött, vagyis 13,0 százalékot veszített. Magyarország 1541 millió tonnakilométerről 1384 millióra esett vissza, ami 10,2 százalékos csökkenés, Szlovákia pedig 709 millióról 625 millió tonnakilométerre zsugorodott.

Az abszolút volumeneket bemutató grafikon elsősorban azt érzékelteti, hogy a német–holland belvízi árufuvarozási piac nagyságrendileg elkülönül a vizsgált Duna-menti országoktól. Németország és Hollandia egyenként is tízmilliárd tonnakilométer feletti éves teljesítményt produkál, miközben a Duna-menti országok közül csak Románia közelíti meg ezt a súlycsoportot. Magyarország, Ausztria és Szlovákia a közös skálán az alsó sávban jelenik meg, ami nem grafikai torzítás, hanem a belvízi árufuvarozási piacok tényleges méretkülönbségét mutatja.

A visszaesés dinamikáját ezért érdemes indexált ábrán is bemutatni. Ez nem a piaci súlyt, hanem azt mutatja meg, hogy az egyes országok teljesítménye hogyan mozdult el a 2024 első negyedévi kiindulóponthoz képest.

Gyenge ipari kereslet, agrárlogisztikai átrendeződés és alacsony vízállás

A Duna-menti visszaesés mögött nem egyetlen ok áll. Az Eurostat áruosztályi bontása szerint 2025-ben az uniós belvízi árufuvarozás legnagyobb szegmensét a fémércek adták, 22,2 százalékos részesedéssel.

Ez különösen érzékennyé teszi a vízi fuvarozást az acélipar és a kohászati alapanyagok iránti kereslet változásaira.

A közép-európai ipari környezet 2025-ben gyenge maradt: a EUROFER értékelése szerint az európai acélpiacot továbbra is a gyenge kereslet, a globális túlkapacitás, az energiaárak és a geopolitikai bizonytalanság terhelte.

Magyar szempontból különösen fontos a dunaújvárosi acélipari bázis leépülése.

A Dunai Vasműhöz kapcsolódó több társaság felszámolási eljárását 2025-ben stratégiailag kiemelt jelentőségű eljárássá minősítették. Ez önmagában nem magyarázza a magyar dunai forgalom visszaesését, de jól mutatja, hogy a belvízi fuvarozás hagyományos tömegáru-bázisa Magyarországon is szűkült.

A másik fontos tényező az agrárlogisztika.

Az uniós belvízi árufuvarozásban 2025-ben a mezőgazdasági termékek szállítása szenvedte el az egyik legnagyobb éves visszaesést.

Ez a Duna szempontjából különösen lényeges, mert az ukrán háború első szakaszában a dunai kikötők és folyami útvonalak felértékelődtek, később azonban a fekete-tengeri útvonalak részleges helyreállása, az ukrán dunai kikötőket érő biztonsági kockázatok és a változó kereskedelmi irányok csökkentették a dunai kerülőútvonalak korábbi szerepét.

A hidrológiai helyzet szintén rontotta a Duna versenyképességét. A Duna Bizottság 2025-ös piaci megfigyelései szerint az alacsony vízállás több időszakban korlátozta a hajók terhelhetőségét és az engedélyezhető merülést, ami közvetlenül rontja a vízi fuvarozás költséghatékonyságát. A probléma 2026 nyarán a magyarországi közbeszédben is látványosan megjelent: ahogy arról a Portfolio is beszámolt július során, a Duna több hazai mérőállomáson rekordközeli vagy rekordalacsony szintekre süllyedt, a hajózási társaságok egyes szakaszokon csak a normál kapacitás töredékével tudtak működni, miközben a fuvardíjak emelkedtek.

Magyarország: a 2025-ös visszaesés egy hosszabb leépülés része

Magyarország esetében a 2025-ös visszaesés nem egyszeri kisiklás, hanem egy hosszabb távú folyamat újabb állomása. A hazai belvízi árufuvarozási teljesítmény 2019-ben még 2120 millió tonnakilométer volt, 2025-re azonban 1384 millió tonnakilométerre esett vissza.

Ez hat év alatt 34,7 százalékos zsugorodást jelent.

Az abszolút értékeket bemutató ábra érzékelteti, hogy Magyarország belvízi árufuvarozása az uniós összteljesítményhez képest kisméretű piac. A változás mértékét ugyanakkor az indexált grafikon mutatja meg pontosabban: míg az EU-27 teljesítménye 2015 és 2025 között mérsékeltebben csökkent, a magyar adatsor a 2019-es csúcs után látványosan leszakadt.

A magyar adatok különösen akkor válnak beszédessé, ha a teljesítményt forgalmi relációk szerint bontjuk fel. A magyar külkereskedelemhez közvetlenebbül kapcsolódó nemzetközi belvízi árufuvarozás a 2019-es 931 millió tonnakilométerről 2025-re 546 millió tonnakilométerre csökkent. Ez 41,4 százalékos visszaesés, vagyis a magyar gazdasághoz erősebben kapcsolódó dunai áruszállítás még a teljes hazai belvízi teljesítménynél is nagyobb mértékben zsugorodott.

A belföldi vízi árufuvarozás közben lényegében marginális szereplő maradt. Magyarországon 2025-ben mindössze 6 millió tonnakilométer belföldi belvízi áruszállítási teljesítményt mértek, ami a teljes magyar belvízi teljesítmény 0,4 százaléka. Összehasonlításként Franciaországban a belföldi szállítás a belvízi teljesítmény 60,2 százalékát, Belgiumban 34,5 százalékát, Romániában pedig 20,6 százalékát adta.

A tranzit dominanciája: erős átmenő forgalom, korlátozott hazai hasznosulás

Mivel a belföldi vízi fuvarozás alig létezik, a magyar külkereskedelmi kapcsolódású belvízi forgalom pedig zsugorodik, a magyar Duna-szakasz egyre inkább tranzitfolyosóként jelenik meg az Eurostat-adatokban.

Magyarországon 2025-ben a belvízi árufuvarozási teljesítmény 60,1 százalékát tranzit adta.

Ez azt jelenti, hogy a tonnakilométerben mért teljesítmény többsége olyan szállításból származott, amely Magyarország területén áthaladt, de nem belföldi feladóhoz vagy címzetthez kapcsolódott.

A nagyon kis volumenű országok százalékos arányai óvatosan értelmezendők, mert alacsony abszolút teljesítményből számított megoszlásokról van szó.

A magas tranzitarány önmagában nem probléma: Magyarország földrajzi helyzete természetes módon kedvez az átmenő dunai forgalomnak. A gond inkább az, hogy a tranzit dominanciája mellett a magyar kikötői, ipari és logisztikai kapcsolódás gyenge. A magyar szakaszon áthaladó áruforgalom egy része korlátozottan jelenik meg hazai kikötői rakodásként, tárolásként, ipari feldolgozásként vagy magasabb hozzáadott értékű logisztikai szolgáltatásként.

A Duna így Magyarország számára egyszerre adottság és kihasználatlan gazdasági lehetőség.

A hajóút fenntartása, a kapcsolódó vízügyi feladatok és az infrastruktúra működtetése jelentős részben közfeladatként jelenik meg, miközben a pusztán áthaladó forgalom gazdasági haszna csak korlátozottan csapódik le a hazai kikötői és logisztikai szolgáltatóknál. Ez nem azt jelenti, hogy a tranzit értéktelen, hanem azt, hogy önmagában nem pótolja a hazai fel- és lerakóhelyek, ipari kapcsolatok és intermodális logisztikai láncok hiányát.

A magyar Duna-szakasz ma inkább átjáró, mint logisztikai tér

A 2025-ös adatok alapján a Duna továbbra is fontos európai árufuvarozási folyosó, de a vizsgált Duna-menti uniós országok teljesítménye jóval erősebben romlott, mint a német–holland magterületé. A különbség egyszerre mennyiségi és szerkezeti: a Rajna-központú országok sokkal nagyobb belvízi árufuvarozási piacot működtetnek, miközben a Duna-menti térségben a tömegáru-bázis, az ipari kereslet, az agrárlogisztikai szerep és a hajózási feltételek is nyomás alá kerültek.

Magyarország szempontjából a legnagyobb kérdésnem az, hogy lesz-e forgalom a Dunán, hanem az, hogy a magyar gazdaság mennyit tud ebből a forgalomból valódi hozzáadott értékké alakítani.

A hazai belvízi árufuvarozás teljesítménye jóval alacsonyabb, mint a 2019-es csúcson volt, a belföldi vízi szállítás szerepe elenyésző, a külkereskedelmi kapcsolódású forgalom visszaesett, a tranzit pedig többségi részesedést ért el. Ez nem logisztikai összeomlás, hanem szerkezeti figyelmeztetés: a magyar Duna-szakasz ma inkább átjáró, mintsem erős hazai gazdasági kapcsolódásokkal rendelkező logisztikai tér.

Címlapkép forrása: Andrei Pungovschi/Bloomberg via Getty Images