Magyar Péter az energiakrízisről: kötelező fogyasztáscsökkenést rendelhetünk el, nagyfogyasztókat kapcsolhatnak le az áramhálózatról

Magyar Péter kiemelte, hogy az elmúlt órákban tovább csökkent a Duna vízszintje, emiatt tovább kellett csökkenteni a paksi atomerőmű termelését, jelenleg már csak 480 megawatt a paksi erőmű teljesítménye a normál 2000 megawatthoz képest. A helyzet miatt a MAVIR életbe léptette a villamosenergia rendszer jelentős zavara esetére kialakított protokollt, ez azonnali és összehangolt kormányzati intézkedéseket követel. Emiatt a magyar kormány intézkedéseket hozott:
a mai napon új kormányrendeletet léptetünk hatályba, amely alapjaiban változtatja meg a korlátozások eddigi rendjét. A rendelet alapján először önkéntes korlátozást kérünk a nagyfogyasztóktól. A vállalások teljesülését folyamatosan ellenőrizzük. Aki vállalást tesz és azt nem tartja be, szankcióra számíthat
- mondta.
A vállaltoktól eddig összesen 240 MW-nyi önkéntes vállalás érkezett be, ezt folyamatosan ellenőrizni fogják és ha kell közbe is avatkoznak. Azt is hozzátette, hogy a lakossági korlátozás az utolsó, előbb az állam, a nagyvállalatok, az ipari üzemek és a halasztható energiafogyasztású intézmények viselik a terheket.:
MAVIR előzetes figyelmeztetés után kötelező fogyasztáscsökkentést rendelhet el, és meghatározott nagyfogyasztókat ideiglenesen akár le is kapcsolhat a hálózatról. A korlátozási lánc legvégén áll a lakosság.
Áttekintették a magyar erőművi kapacitást, az importlehetőségeket és várható terhelést is. Magyar Péter elmondása szerint minden kisegítő energiatermelő készenlétben áll, ég azok is amelyek már rossz állapotban vannak, vagy már nem üzemelnek. A miniszterelnök megerősítette, hogy a százhalombattai erőmű javítása folyamatban van, az újraindításra vasárnap kerülhet sor. A kormány más intézkedéseket is hoz, például a lakossági visszatáplálás is változik:
Az új rendelet átmeneti jelleggel megnyitja a lehetőséget arra, hogy ilyen helyzetben a visszatáplálásra alkalmas erőművek, mint például a háztartási napelemes rendszerek, a jövőben szélesebb körben termelhessenek vissza a villamosenergia-hálózatba az import csökkentése érdekében.
Hétfőtől a legkritikusabb, 17 és 22 óra közötti időszakban leáll a vasúti teherforgalom is, hogy ezzel is több energiát takarítsanak meg. A közszféra dolgozóit is érinti a változás: A kormány elrendeli az otthoni munkavégzést a jövő hét első három napjára az államigazgatás minden olyan munkakörében, ahol a folyamatos feladatellátás ezt lehetővé teszi - mondta Magyar Péter és a piaci szerelőket is a home office-ra kérik, hogy ezzel csökkentsék az irodaépületek energiafogyasztását. A díszkivilágítások lekapcsolását is elvárja a kormány:
Minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását lekapcsoljuk, és a lehető legmagasabb szintű energiatakarékossági intézkedéseket várjuk el hazánk minden önkormányzatától
- mondta a kormányfő.
Az ivóvíz-ellátásáról is több döntést hoztak. Kiemelték például, folyamatos kapcsolatban áll a kormány az osztrák és a szlovák kormánnyal, és Magyar Péter cáfolta a neten terjedő, vízvisszatartásról szóló dezinformációkat is. A következő napokban
nem várható csapadék a folyóink vízgyűjtő területén, ami további vízszint-csökkenést idézhet elő, ami a lakossági fogyasztást is veszélyeztetheti.
Elmondta, hogy állami szinten korlátozni fogják a locsolásokat például a sportpályákon, majd kitért arra, hogy a lakosságot is az elkerülhető vízfogyasztás csökkenésére kérje.
A miniszterelnök a videó végén újra arra kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak, ne ezekben a napokban locsoljanak, vagy töltsék meg a medencét, illetve ne ezt az időt használják ki autómosásra. Azt is megismételte, hogy a kritikus 17-22 közötti időszakban az energiafogyasztással is spóroljanak, hogy ezzel is a lehetős legkevésbé terheljék a rendszert, és Magyarország kevesebb energiaimportra szoruljon.
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