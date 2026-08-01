Meghibásodott a klíma, nem fogad betegeket a Balaton-parti város intenzív osztálya

A klímaberendezés meghibásodása miatt a hétvégén nem fogad új betegeket a Keszthelyi Kórház intenzív terápiás osztálya - számolt be az MTI.

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Az intézmény főigazgatója úgy nyilatkozott, hogy a berendezés meghibásodása miatt a bent fekvő pácienseket ideiglenesen egy másik, klimatizált helyiségben helyezték el. Sahin-Tóth Gábor közölte: a napokban meghibásodott légkondicionáló berendezés gyorsjavítását pénteken nem sikerült megoldani, ezért a hétvégén új betegeket nem tudnak fogadni. Az osztályon ápolt pácienseket egy másik, klimatizált helyiségben helyezték el, az ellátásuk folyamatos és biztonságos.

A betegellátás nincs veszélyben a kórházban, a felmerülő problémákra átszervezésekkel találták meg a megoldásokat. Hangsúlyozta a főigazgató, hogy az intenzív osztályon dolgozó orvosok és ápolók kiválóan feltalálják magukat haváriahelyzetben is.

Amennyiben Keszthelyen intenzív terápiára szoruló új beteg felvételére lenne szükség, őt a mentők közvetlenül a zalaegerszegi Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba szállítják

- tette hozzá.

Beszámolóját azzal zárt,a hogy a probléma jól ismert a klímaberendezéssel az intézményben, ám ezúttal nem a visszatérő meghibásodás lépett fel, de már ennek is dolgoznak a megoldásán.

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