Nem tágít a kánikula: rekordok dőltek, rekordok dőlhetnek

A HungaroMet előrejelzése szerint augusztus 1-én továbbra is rendkívül melegre kell számítani.

Sustainable World 2026 Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.

A szombati nap folyamán az előrejelzések szerint az ország nagy részén 35 fok fölé emelkedik a levegő hőmérséklete, több helyen a 40 fok sem kizárt. Az ég tiszta lesz, ám néhány területen előfordulhatnak fátyolfelhők vagy gomolyfelhők. Az ország északkeleti részét, Sopron és Mosonmagyaróvár környékét kisebb hidegfront érheti el, itt a záporok vagy zivatarok kialakulása sem kizárt.

Tegnap megdőlt a 105 éves napi fővárosi melegrekord, Újpesten 39,4 fokot mértek, ez kerek két Celsius-fokkal magasabb, mint az 1921-ben a Gellérthegyen és Törökvész állomásokon mért 37,4 fokos érték. Az országos melegrekordot beállította ez a hőmérséklet, 1917-ben Szerepen mértek ugyanennyit. Az augusztus 1-i napi hőmérsékleti csúcs szintén ehhez a településhez köthető ugyanebből az évből, 1917. augusztus 1-én 40,3 fokot mértek, nem kizárt, hogy ezt eléri ma a hőmérséklet, vagy akár át is ugorja.

A következő napokban sem lehet számítani jelentős változásra, továbbra is velünk marad a rendkívül meleg, az előrejelzések szerint legkorábban jövő hét végén van esély a felfrissülésre.

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