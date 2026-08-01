Nyugdíjkorhatár felett a forint

Nyolcvan éves a magyar forint. Ennek a magas kornak az első felét szocialista valutaként élte meg, a tervgazdaság korlátai között. A korszak második felét a rendszerváltás sokkja és az EU-integráció megnyíló perspektívája keretezte, de olyan kihívások is, mint a nagy pénzügyi válság és a Covid-19-es recesszió. E hosszú időszak áttekintése során elsősorban azt kell vizsgálni, hogyan töltötte be a forint az egyes pénzfunkciókat. Ugyanakkor az is kiolvasható belőle, hogy a valuta nem egyszerűen pénz, hanem kulturális szimbólum, és az állami szuverenitás kifejezője is.

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Születési fájdalmak

A forint születését 1946-ban a pengő hiperinfláció általi kivégzése előzte meg. A forint elődjét maga alá temető, elszabadult inflációt fél évszázadon át világrekordként tartotta számon a Guinness könyv. Háborús pusztítás után szinte törvényszerű az infláció, vagy akár hiperinfláció. A kapacitásokat lerombolják, de az embereknek már jövedelmet kell biztosítani; a túl kevés áru és túl sok készpénz közötti ellentétet az árak emelkedése egyensúlyozza ki – ideig, óráig.

Az árszínvonal gyors emelkedése mögött sok esetben kimutatható az is, hogy maga az állam érdekelt a lakossági jövedelmek és megtakarítások elinflálásában, mégpedig annak érdekében, hogy az erőforrásokat az állami beruházások növelésére, vagy meghatározott nemzeti erőfeszítésekre összpontosítsa.

A szándékosság a pengő végnapjaiban mindenképpen szerepet játszott, hiszen a felhalmozott pénzvagyon leértékelése összekapcsolódott az újjáépítést irányító Kommunista Párt hatalomváltó céljaival.

1946 nyarán a szükséges közös erőfeszítés az újjáépítés volt a nemzeti vagyon 40 százalékát elpusztító háború után. Ahhoz pedig, hogy a pénzcserét sikeresen meg lehessen valósítani, az újjáépítésnek már meg kellett indulnia. Egyáltalán nem véletlen, hogy a forintbankjegyek nyomtatása a nyári betakarítással egyidőben kezdődött, így az új pénz értéke a lakosság szemében konkrétan rendelkezésre álló árukra, terményekre, élelmiszerekre volt lefordítható. A stabilizáció sikere pedig hozzájárult a Hároméves Terv megvalósításához, amelynek keretében 1949-re a magyar gazdaság ismét elérte a háború előtti utolsó év (1938) termelési szintjét.

A szocialista rendszer valutája

Negyven éven keresztül, vagyis életének leghosszabb szakaszában a forint „szocialista valuta” volt. Értékállóságát nem az aranyparitás és nem az árubőség szavatolta, hanem az, hogy a szovjet típusú gazdasági rendszerben a fogyasztási cikkek és a beruházási javak nagy részének árát központilag szabályozták. A Nemzeti Bank a tervgazdaságban sajátos módon működött: a pénzügyminisztériumnak alárendelve a pénzkibocsátással és számlavezetéssel foglalkozott, miközben az árszínvonal fölötti őrködés feladata jórészt az Országos Anyag- és Árhivatalra hárult.

Az államszocialista rendszerben (különösképpen az erőltetett iparosítás időszakában) a lakosság nap mint nap azt tapasztalhatta, hogy az áruk és szolgáltatások ugyan nem kerültek sokba, de nem volt belőlük elegendő kínálat. Másképpen mondva: a pénz értékmérő funkciójának adminisztratív korlátozása szorosan összefüggött a Kornai János által leírt hiánygazdaság kialakulásával. Az 1960-as évek második felében elindult gazdasági reformok egyik fő célja az volt, hogy ennél jobb egyensúlyt állítson be a lakosság számára is.

Az 1970-es években a részleges árliberalizáció és a külgazdasági nyitás együttes hatására meg-meglódult a forint inflációja.

Az 1973 utáni kőolajár-robbanások hatásait a KGST (Kölcsönös Gazdasági Segítségnyújtás Tanácsa) árképzési rendszere fokozatosan engedte rá a szocialista gazdaságokra. Ekkoriban a szokatlanul magasra kúszó infláció politikai instabilitással is fenyegetett már. Ennek belátásához elég arra gondolni, hogy ebben az időszakban Lengyelországban sztrájkmozgalomba fordult a társadalmi elégedetlenség és szükségállapotot vezettek be, Románia az autokrácia irányába fordult, Jugoszlávia pedig megindult a dezintegráció útján. Hozzánk hasonlóan ezek az országok magas külső adósságot halmoztak fel az 1970-es években.

A külső és belső pénzügyi egyensúlytalanságok leküzdése érdekében a magyar kormány 1982-ben felvételét kérte a Nemzetközi Valutaalapba (IMF) és a Világbankba (az ún. Bretton Woods-i szervezetekbe), vagyis megint a piaci reformok felé vette az irányt. Ez a forint életpályája szempontjából is mérföldkő volt. Az IMF ugyanis elvárja, hogy tagjai biztosítsák nemzeti valutájuk konvertibilitását. Odáig a keleti (KGST) kereskedelemben transzferábilis rubelben, a nyugatiban főleg amerikai dollárban számoltunk el, de az átválthatóság korlátozása miatt többféle árfolyam is létezhetett. Ezeket az intervenciókat a piacgazdaságra való áttérés lépésről lépésre felszámolta.

A készpénz üzenetei

A pénz, a bankjegy, az érme a nemzet egységét, karakterét megjelenítő szimbólumként is működött a szocialista korszakban is. Az állam Magyarországon is ügyelt arra, hogy a forgalomba kerülő készpénz esztétikus is legyen. A magyar forint bankjegyeinek tervezését olyan művészekre bízták, mint Horváth Endre, Nagy Zoltán és Vagyóczky Károly. A bankjegyek „ismeretlen alakjai” is többnyire valódi személyek voltak. A legelső százforintoson (amely 1946-tól 1951-ig volt forgalomban) megjelenő női arc Tőkés Jánosné Várszegi Gizelláé, a pénzjegynyomda dolgozójáé volt. A húszas bankjegy által emlékezetessé tett, kidolgozott felsőtestű férfi Hegedűs István öttusázó volt.

Az ötvenes-hatvanas években a bankjegyek frontoldalán jól tartotta magát a Petőfi–Dózsa–Kossuth hármas. Ehhez a trióhoz 1966-ban társult Rákóczi (az ötvenforintoson). Ez tökéletes összhangban volt azzal, hogy szinte minden magyar településen volt Petőfi Sándor, Dózsa György, Kossuth Lajos és II. Rákóczi Ferenc utca. A szocialista rendszer sok helyütt megemlékezett a munkásmozgalom vezető figuráiról, de a bankjegyeken a nemzeti függetlenség és a népiesség motívumai domináltak, jelezve, hogy ezekkel a rendszer igyekszik folytonosságot vállalni.

A papírpénzen megjelenő hírességek sora 1970-ben egészült ki Ady Endrével. Tizenhárom évvel később egy másik, a mai Románia területén született humanista művész, Bartók Béla arcmása került az ezer forintosra. Ezután nyolc évvel, 1991-ben érkezett meg az ötezresre a legnagyobb reformer, Széchenyi István. Ezt követően – az infláció csillapodásának köszönhetően – 1997 júliusáig kellett várni a tízezres (Szent István) megjelenéséig, majd azután négy év kellett a máig legmagasabb forint címlet, a húszezres bankjegy bevezetéséhez (Deák Ferenc).

Inflációs hullámvasút

Nemzeti valutánk hosszú távú értékváltozásáról sokat mond, hogy bevezetésének évében a százas volt a legmagasabb papírpénz-címlet, ma viszont az ötszázas a legkisebb. Az államszocializmus hanyatlásának időszakában az árszabályozás és a hiánygazdaság technikái még valamelyest mérsékelték a kimutatott inflációt, 1989 után viszont fordulat és reform következett.

A gazdasági rendszerváltás egyik kritikus területe a pénzügyi rendszer volt.

Az 1990-es évtized politikai nyitást, de egyúttal gazdasági megrázkódtatásokat is hozott. A bankrendszer teljesen átalakult, a tőkepiac újonnan jött létre. A külgazdasági kapcsolatok szétzilálódásának sokkja megrángatta a nemzeti valutát, amelynek legnagyobb egyszeri leértékelését 1991-ben hajtották végre, ami a legmagasabb forintinfláció (35 %) éve is lett egyben. A jövedelmek és megtakarítások devalválódása társadalmi stresszel járt, de a magyar átmenetet érdemes összevetni például Lengyelországgal, ahol olyan mértékű infláció alakult ki, amely után (1995-ben) négy nulla levágásával lehetett a valutastabilizációt végrehajtani.

Komoly eredménynek kell tekinteni, hogy az 1991-es csúcs után hullámzott ugyan az árszínvonal, de a pénzromás üteme onnantól kezdve egy lefelé mutató trendet követett. Hogy Magyarországon 2001 óta a húszezres bankjegy a legmagasabb címletünk, az az infláció egyszámjegyűvé szelídülésének, vagyis az erősebb forintnak a jele, de egyúttal árulkodik az elektronikus fizetési formák elterjedéséről is. A dezinfláció eszközeiről (csúszó leértékelés, inflációs célkövetés stb.) és azok mellékhatásairól tanulságos viták maradtak vissza az utókorra.

Köztes Európában

Miután a 90-es évek végén megindultak az EU-tagsághoz vezető tárgyalások, a 2001-es jegybank-törvény volt hivatva felkészíteni a hazai monetáris rendszert az EU-konformitásra. Abból azonban, hogy ez a törvény utat nyitott a gazdaság euróizálása előtt (tehát hogy számos pénzfunkcióba, így például a lakossági hitelezésbe is benyomult az euró), inkább felfordulás lett, hiszen egy évtized múltán kiderült: „a híd túl messze van”, a deficitcsökkentés az eredeti ütemezés szerint nem végrehajtható, és a pénzügyi rendszer megerősítése (a devizahitel-válság lezárása) érdekében vissza kell forintosítani a gazdaságot, de legalább is a belföldi hitelezést.

A 2010-es években – a lakosság egy részét megvédendő a pénzügyi konszolidációval és a nacionalista modellváltással járó terhektől – visszatértek a tervgazdaságból ismert árszabályozó módszerek. Ezek ellenére – egyes vélemények szerint ezek miatt is – a Covid-19-es recessziót követő helyreállítási időszakban (2022-23) a forint egy időre megint Európa inflációs rekordere lett. A koronavírus okozta sokk ugyan nem okozott háborús pusztítást, de az európai gazdaságokat jelentősen visszavetette. A kilábalás szakaszában mindenütt élénkült az infláció, de sehol sem annyira, mint a balti országokban (azol a vírus következményei interferáltak az orosz-ukrán háború hatásaival), majd pedig nálunk.

A mi esetünkben a makacs infláció nem egyszerűen a külgazdasági nyitottságokról és sebezhetőségről tanúskodott már, hanem az oligarchikus gazdaságszervezés okozta belső torzulásokról is.

Az inflációs hullámok (mint például a 2023-as) összefüggtek a politikai ciklusokkal is, ami azt jelenti, hogy választások előtt rendszerint az államháztartási hiány növekedése jellemző, a választások utáni időszakban viszont a kiáramlott többletjövedelem és juttatások elinflálása. A visszaforintosítás mellékhatása pedig az volt, hogy a kormány az euróra való átállás lehetőségét akkor sem használta ki, amikor a szükséges mutatók valóban konvergálni kezdtek az elvárt kritériumok felé. Az ország tartósan egy köztes helyzetben: az EU-tagok között, de az eurózónán kívül rekedt.

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