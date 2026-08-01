Segítséget ajánlott Magyarországnak Robert Fico

Szlovákia kész segítséget nyújtani Magyarországnak az energiakrízis kezelésében – jelentette be Facebookon Robert Fico szlovák miniszterelnök.

Fico szolidaritását fejezte ki Magyarország felé, illetve azt is közölte, hogy kész segítséget nyújtani hazánknak.

A szlovák vezető azt is közölte, hogy egyeztetett Szlovákia energiaügyi miniszterével és az erőmű-testület vezetésével. Elmondása szerint a szlovák nukleáris erőművek nincsenek a Pakshoz hasonló krízishelyzetben.

Címlapkép forrása: EU