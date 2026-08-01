Tisza-kormány: Hegedűs Zsolt belenyúl a statisztikai módszerekbe, energiaválsággal küzd az ország

Portfolio 2026. augusztus 01. 08:48

Megváltoztatják a mentők kiérkezési idejének számítását: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint a mérés kezdőpontja ezentúl a segélyhívás beérkezése lesz, és az óra a mentőegység helyszínre érkezésekor áll meg. Az Országos Mentőszolgálat honlapján közzétett statisztikák leírásában már ez a módszertan szerepel, az adatokat pedig országos és területi bontásban, rendszeresen frissítve teszik elérhetővé. Közben az újabb hőhullám, és a folyók rendkívül alacsony vízszintje miatt le kellett állítani a paksi atomerőmű több blokkját, várhatóan a jövő hét első felében pedig teljesen be kell fejezni az energiatermelést. A krízis következtében a kormány rendkívüli lépésekre szánta el magát. Cikkünk folyamatosan frissül a Tisza-kormány legújabb lépéseivel.