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Tisza-kormány: Hegedűs Zsolt belenyúl a statisztikai módszerekbe, energiaválsággal küzd az ország
Gazdaság

Tisza-kormány: Hegedűs Zsolt belenyúl a statisztikai módszerekbe, energiaválsággal küzd az ország

Portfolio
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Megváltoztatják a mentők kiérkezési idejének számítását: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint a mérés kezdőpontja ezentúl a segélyhívás beérkezése lesz, és az óra a mentőegység helyszínre érkezésekor áll meg. Az Országos Mentőszolgálat honlapján közzétett statisztikák leírásában már ez a módszertan szerepel, az adatokat pedig országos és területi bontásban, rendszeresen frissítve teszik elérhetővé. Közben az újabb hőhullám, és a folyók rendkívül alacsony vízszintje miatt le kellett állítani a paksi atomerőmű több blokkját, várhatóan a jövő hét első felében pedig teljesen be kell fejezni az energiatermelést. A krízis következtében a kormány rendkívüli lépésekre szánta el magát. Cikkünk folyamatosan frissül a Tisza-kormány legújabb lépéseivel.
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Tisza-kormány: Hegedűs Zsolt belenyúl a statisztikai módszerekbe, energiaválsággal küzd az ország

Cikkünk folyamatosan frissül a magyar kormány legfrissebb döntéseivel.

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