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Újraindul a komlói vasútközlekedés
Gazdaság

Újraindul a komlói vasútközlekedés

Portfolio
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Mától ismét menetrend szerinti személyvonatok közlekednek Komló és Dombóvár között - jelentette be Hegyi Zsolt, a MÁV-Csoport vezérigazgatója.

A MÁV a pályakarbantartási munkákkal megteremtette a 60 km/órás közlekedés feltételeit, a lassújeleket felszámolták.

A fejlesztések a komlói állomás biztosítóberendezésének korszerűsítésével folytatódnak, amellyel a sorompók zárva tartási idejét csökkentik.

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