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Veszélyes viharok söpörnek végig Európán - Most jön a fordulat, amire egész Magyarország vár?
Gazdaság

Veszélyes viharok söpörnek végig Európán - Most jön a fordulat, amire egész Magyarország vár?

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Az Alpokban kialakuló zivatarok és egy gyenge front hozhat némi felfrissülést a következő napokban, ám a hőségen és a szárazságon érdemben nem változtatnak - írta meg a The Weather on Maps.

Ma késő délutántól kiterjedt zivatartevékenység várható az Alpok térségében, ahol helyenként az 50 millimétert is meghaladhatja a csapadék mennyisége, ez pedig komoly veszélyt jelent az ott túrázók számára. A zivatarok a magyar határt legfeljebb érintőlegesen érik el, az éjszaka folyamán ugyanakkor a kifutószél hatása már a Dunántúlon is érezhetővé válik. A napközben tapasztalható meleg, déli légáramlást követően ez némi enyhülést hozhat, és segítheti az éjszakai szellőztetést is.

Vasárnap a Felvidék felől érkező zivatarok okozhatnak kisebb élénkülést, miközben az alapáramlás átmenetileg északi irányba fordul. Egy-egy elszórt zivatar emellett az Északi-középhegység térségében is kialakulhat.

Mindez azonban a lényegen nem változtat, a szárazság és a hőség ugyanis továbbra is kitart, így a hazai folyókon sem lehet érdemi vízszintemelkedésre számítani.

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Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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