Veszélyes viharok söpörnek végig Európán - Most jön a fordulat, amire egész Magyarország vár?

Ma késő délutántól kiterjedt zivatartevékenység várható az Alpok térségében, ahol helyenként az 50 millimétert is meghaladhatja a csapadék mennyisége, ez pedig komoly veszélyt jelent az ott túrázók számára. A zivatarok a magyar határt legfeljebb érintőlegesen érik el, az éjszaka folyamán ugyanakkor a kifutószél hatása már a Dunántúlon is érezhetővé válik. A napközben tapasztalható meleg, déli légáramlást követően ez némi enyhülést hozhat, és segítheti az éjszakai szellőztetést is.

Vasárnap a Felvidék felől érkező zivatarok okozhatnak kisebb élénkülést, miközben az alapáramlás átmenetileg északi irányba fordul. Egy-egy elszórt zivatar emellett az Északi-középhegység térségében is kialakulhat.

Mindez azonban a lényegen nem változtat, a szárazság és a hőség ugyanis továbbra is kitart, így a hazai folyókon sem lehet érdemi vízszintemelkedésre számítani.



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