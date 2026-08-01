Vitézy Dávid aláírta: megalakult az Országos Közlekedésszervező és a Vonatflotta társaság

A magyar közlekedési és beruházási miniszter döntése nyomán megkezdődhet a járművek beszerzése és a flottacsere.

A közösségi médiában számolt be a tárcavezető arról, hogy az aláírásával megalakult az Országos Közlekedésszervező és az állami flottakezelő, vonatlízinggel foglalkozó társaság, a Magyar Vonatflotta Zrt. Arról írt, hogy ez a döntés teszi lehetővé, hogy

megteremtsék a feltételeit a korában bejelentett, mintegy 700 milliárd forintos értékű közbeszerzések kiírásának, aminek segítségével a kiöregedett HÉV-kocsik lecserélését és 35 új InterCity kocsi beszerzését tudják megoldani.

Ez a Magyar Vonatflotta Zrt. feladta lesz.

Az Országos Közlekedésszervező feladata az lesz, hogy a jövőben országosan is egyetlen, egységes rendszerben, modern alkalmazások segítségével lehessen tájékozódni a járatokról és a tarifákról. Vitézy szerint a rendszer minden közlekedési szolgáltatót magába fogja foglalni. A feladatai közé fog tartozni továbbá, hogy összehangolja a a helyközi, elővárosi és távolsági vonatok, valamint a buszok menetrendjét, és ezzel elérje, hogy felgyorsuljon a közösségi közlekedés fejlődése.

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