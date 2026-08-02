10-20 településen akadozik az ivóvízellátás

Sustainable World 2026 Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.

A politikus a vízügyi szakemberekkel lefolytatott egyeztetés után számolt be a hazai ivóvízellátás aktuális helyzetéről. A hirtelen megugró vízigényt követően bevezetett önkéntes korlátozások és a locsolási tilalmak betartása gyors eredményt hozott, így jelenleg az egész országban biztosított a szolgáltatás.

Bár mintegy tíz-húsz településen még adódhatnak átmeneti nehézségek, a szakemberek folyamatosan kezelik a felmerülő problémákat.

Az időjárás-előrejelzések szerint a következő két hétben továbbra is rendkívüli hőség várható. Ezért arra kérek mindenkit, hogy továbbra is takarékosan és körültekintően használja a vizet

– hívta fel a figyelmet a miniszter, egyúttal megköszönve a lakosság eddigi felelősségteljes magatartását.

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