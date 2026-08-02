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10-20 településen akadozik az ivóvízellátás
Gazdaság

10-20 településen akadozik az ivóvízellátás

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Az elmúlt napok rendkívüli hősége miatt több mint 25 százalékkal ugrott meg a napi vízfogyasztás, ami komoly terhelést rótt az országos hálózatra, a lakossági takarékosságnak köszönhetően azonban sikerült stabilizálni a helyzetet – derült ki Gajdos László, a TISZA élő környezetért felelős miniszterének Facebook-bejegyzéséből.
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A politikus a vízügyi szakemberekkel lefolytatott egyeztetés után számolt be a hazai ivóvízellátás aktuális helyzetéről. A hirtelen megugró vízigényt követően bevezetett önkéntes korlátozások és a locsolási tilalmak betartása gyors eredményt hozott, így jelenleg az egész országban biztosított a szolgáltatás.

Bár mintegy tíz-húsz településen még adódhatnak átmeneti nehézségek, a szakemberek folyamatosan kezelik a felmerülő problémákat.

Az időjárás-előrejelzések szerint a következő két hétben továbbra is rendkívüli hőség várható. Ezért arra kérek mindenkit, hogy továbbra is takarékosan és körültekintően használja a vizet

– hívta fel a figyelmet a miniszter, egyúttal megköszönve a lakosság eddigi felelősségteljes magatartását.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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