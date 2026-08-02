Döntött az olajkartell, lezárul egy korszak

Az OPEC+ vasárnap jóváhagyta a kőolajkitermelési kvóta napi mintegy 188 ezer hordós emelését szeptembertől, amivel lezárul a 2023-ban vállalt önkéntes termeléscsökkentés kivezetése. A szervezet ugyanakkor egyelőre nem közölte, mire számíthat a piac az év utolsó negyedévében.

A szeptemberi emelésről a csoport hét meghatározó tagja – Szaúd-Arábia, Oroszország, Irak, Kuvait, Algéria, Kazahsztán és Omán – döntött.

Ezzel teljessé válik az eredetileg napi 1,65 millió hordós önkéntes termeléscsökkentés fokozatos kivezetése.

A 2023-as megállapodásban még az Egyesült Arab Emírségek is részt vett, ám az ország májusban kilépett az OPEC-ből.

Az idei év folyamán végrehajtott havi termelésnövelések a gyakorlatban alig éreztették hatásukat a piacon. Az iráni feszültségek és az ukrajnai háború miatt ugyanis a Perzsa-öbölből, Oroszországból és Kazahsztánból induló exportkihozatal többször is akadozott, így a kvótaemelések nagyrészt csupán papíron valósultak meg.

Az OPEC+ forrásai szerint a szervezet a negyedik negyedévben valószínűleg szünetelteti a további emeléseket, noha a hivatalos közleményben erről nem tettek említést. Jorge Leon, a Rystad Energy elemzője szerint a leállás reális forgatókönyv.

Az OPEC+ befejezte az önkéntes csökkentések kivezetését. A következő kihívás az esetlegesen kialakuló túlkínálat kezelése lesz, amint az exportszállítások normalizálódnak

– fogalmazott a szakértő, hozzátéve, hogy alapesetben a negyedik negyedéves szünetre számít, amíg a csoport a 2027-es kvótatárgyalásokra készül.

A szeptemberi emelésen túl az OPEC+ szélesebb tagságára vonatkozó, 2022-ben elfogadott, napi mintegy 2 millió hordós termeléscsökkentés az év végéig változatlanul érvényben marad. A szervezet jelenleg a tagállamok kitermelési kapacitásait méri fel, amelyek a 2027-es kvóták alapjául szolgáló referenciaértékek meghatározására szolgálnak. A tárgyalások nehéznek ígérkeznek, mivel egyes tagállamok, köztük Irak, a megnövekedett kapacitásuknak megfelelő, magasabb egyéni kvótákat követelnek.

Forrás: Reuters

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