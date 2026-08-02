Elérte a kritikus szintet a Duna Paksnál!

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság mérései szerint a vízállás vasárnap 14 órakor még mínusz 133 centiméter volt, 15 és 16 órakor azonban már mínusz 134 centimétert mértek.
Magyar Péter vasárnap délelőtt még arról beszélt, hogy a Duna mínusz 133 centiméteren áll Paksnál, így mindössze egy centiméter választja el a kritikus küszöbtől. A miniszterelnök szerint mínusz 134 centiméternél a 2. blokk utolsó működő gépegységét is le kell kapcsolni.
A délutáni mérés alapján ezt a szintet mostanra elérte a folyó.
A mínusz 134 centiméter a paksi vízmérce helyben meghatározott nullpontjához viszonyított adat. A negatív érték nem azt jelenti, hogy a meder kiszáradt, hanem azt, hogy a vízfelszín 1,34 méterrel a mérce nullpontja alatt húzódik.
A miniszterelnök közlése szerint még ma sor kerülhet az erőmű leállítására. Az OAH 16 óra 13 perckor rögzített üzemi adatai viszont azt mutatták, hogy a leállítás addig még nem történt meg: az 1., a 3. és a 4. blokk teljesítménye nulla megawatt volt, a 2. blokk pedig 231 megawattot adott a hálózatnak. Ez a paksi erőmű valamivel több mint 2000 megawattos névleges összteljesítményének alig 11 százaléka. Paks normál körülmények között a magyarországi villamosenergia-termelés több mint 40 százalékát adja.
A kritikus vízállás elérése a villamosenergia-termelés leállítását teszi szükségessé, nukleáris veszélyhelyzetet azonban nem jelent. Magyar Péter korábbi tájékoztatása szerint az erőmű beépített rendszere mínusz 144 centiméteres vízállásig képes biztosítani a biztonsági hűtést, emellett mobil szivattyúkat is készenlétbe helyeztek.
A teljes leállítás pontos időpontjáról hivatalos erőművi vagy hatósági közlés szükséges, ilyen egyelőre még nem jelent meg.
Magyar Péter szerint a következő öt nap lehet a legkritikusabb. A kormány ezért arra kéri a vállalatokat, a közintézményeket, az önkormányzatokat és a háztartásokat, hogy 17 és 22 óra között csökkentsék vagy más időpontra ütemezzék a nagyobb áramfogyasztással járó tevékenységeket. A kormány arról is dönthet, hogy hétfőtől kötelező fogyasztási korlátozásokat vezet be egyes ipari nagyfogyasztóknál. A Dunamenti Erőmű egyik korábban kiesett egysége időközben újra termelni kezdett, ami 380 megawattnyi kapacitást adott vissza a rendszernek.
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