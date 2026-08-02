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Energiakrízis: hamarosan teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű
Gazdaság

Energiakrízis: hamarosan teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű

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Vasárnap tovább fokozódik a hőség Magyarországon, a csúcshőmérséklet több helyen megközelítheti a 40 fokot. Paksnál reggel mínusz 133 centiméterre süllyedt a Duna, éjszaka pedig leállították a 4. blokk még működő turbinagenerátorát, így az atomerőműben már csak a 2. blokk termel, az is 50 százalékos teljesítménnyel. Az ország ezzel a teljes paksi leállás küszöbére került, miközben a következő napokban tovább nőhet az áramigény és fokozódhat a vízhiány. Cikkünk folyamatosan frissül a hőségkrízis és az energiaellátási helyzet legfontosabb fejleményeivel.
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Nyílt levélben fordultak Kapitány Istvánhoz a magyar napelemesek

A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) nyílt levélben fordult Kapitány István miniszterhez, amelyben egy hét pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg a hazai ellátásbiztonság növelése és az importfüggőség csökkentése érdekében. A szervezet szerint jelentős állami beruházások nélkül, pusztán szabályozási módosításokkal is gyors eredményeket lehetne elérni a napenergia és az energiatárolás területén.

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Nyílt levélben fordultak Kapitány Istvánhoz a magyar napelemesek
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Magyar Péter rendkívüli bejelentése: teljesen leáll a Paksi Atomerőmű

A Duna vízszintjének további csökkenése miatt hajnali 1:30-kor lekapcsolják az utolsó előtti termelő gépegységet a Paksi Atomerőműben - közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon.

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Magyar Péter rendkívüli bejelentése: teljesen leáll a Paksi Atomerőmű
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Energiakrízis: éjszaka érkezett a fontos hír a Paksi Atomerőműről

Magyarországot újabb hőhullám érte el, a következő egy hétben országosan 40 fok körüli hőmérsékletre lehet számítani, jelentős csapadékra pedig egyelőre nincs kilátás sem a Duna, sem pedig a Tisza vízgyűjtőjén. A helyzet miatt hamarosan le kell állítani a paki atomerőművet, ez súlyos energiaellátási helyzetbe hozza az országot, a kormány, az önkormányzatok és a vállalatok sorra jelentik be az energiahasználat csökkentésére irányuló lépéseiket. Cikkünk folyamatosan frissül a hőség miatti krízis legfrissebb információival.

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Energiakrízis: éjszaka érkezett a fontos hír a Paksi Atomerőműről

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