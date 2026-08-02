Felrobbantanak egy sziklát a Dunában, hogy megmentsék a román atomerőművet

A román hadsereg rendkívüli beavatkozást hajt végre a Dunán, hogy több vizet irányítson a cernavodai atomerőműhöz. A történelmi mélypontra süllyedt vízállás miatt az erőmű egyik blokkja már leállt, a jelenleg még termelő második blokk működése pedig néhány napon belül veszélybe kerülhet.

Sustainable World 2026 Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.

A román haditengerészet vasárnap megkezdte a Pârjoaia nevű gránitszikla felrobbantásának előkészítését a Bala-ág térségében. Dél körül már végrehajtottak egy ellenőrzött próbarobbantást – írja a Digi24.

A szikla eltávolítását követően négy, egyenként mintegy 70 méter hosszú, kővel megrakott uszályt süllyesztenek le ellenőrzött módon. Az ezekből kialakított víz alatti terelőmű lassítaná a víz áramlását a Bala-ágban, így nagyobb vízmennyiség maradhatna az Öreg-Duna ágában, amely Cernavoda felé vezet.

A beavatkozás rendkívül összetett, és várhatóan 24–36 órát vesz igénybe. A román vízügyi hatóság szerint az alacsony vízállás miatt az sem garantálható, hogy sikerül elérni a kívánt hidraulikai hatást. A munkálatokra a kormány 7 millió lejt különített el – számolt be az Antena 3.

A cernavodai atomerőmű első, mintegy 700 megawattos blokkját napokkal ezelőtt leállították.

A második blokk kiesésével Románia összesen körülbelül 1400 megawattnyi stabil termelőkapacitást veszítene el, ami az ország áramtermelésének megközelítőleg ötödét jelenti.

A víz elterelése a jelenlegi körülmények között várhatóan további 3–5 nappal hosszabbíthatja meg a második blokk működését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images