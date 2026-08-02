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Felrobbantanak egy sziklát a Dunában, hogy megmentsék a román atomerőművet
Gazdaság

Felrobbantanak egy sziklát a Dunában, hogy megmentsék a román atomerőművet

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A román hadsereg rendkívüli beavatkozást hajt végre a Dunán, hogy több vizet irányítson a cernavodai atomerőműhöz. A történelmi mélypontra süllyedt vízállás miatt az erőmű egyik blokkja már leállt, a jelenleg még termelő második blokk működése pedig néhány napon belül veszélybe kerülhet.
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A román haditengerészet vasárnap megkezdte a Pârjoaia nevű gránitszikla felrobbantásának előkészítését a Bala-ág térségében. Dél körül már végrehajtottak egy ellenőrzött próbarobbantást – írja a Digi24.

A szikla eltávolítását követően négy, egyenként mintegy 70 méter hosszú, kővel megrakott uszályt süllyesztenek le ellenőrzött módon. Az ezekből kialakított víz alatti terelőmű lassítaná a víz áramlását a Bala-ágban, így nagyobb vízmennyiség maradhatna az Öreg-Duna ágában, amely Cernavoda felé vezet.

A beavatkozás rendkívül összetett, és várhatóan 24–36 órát vesz igénybe. A román vízügyi hatóság szerint az alacsony vízállás miatt az sem garantálható, hogy sikerül elérni a kívánt hidraulikai hatást. A munkálatokra a kormány 7 millió lejt különített el – számolt be az Antena 3.

A cernavodai atomerőmű első, mintegy 700 megawattos blokkját napokkal ezelőtt leállították.

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A második blokk kiesésével Románia összesen körülbelül 1400 megawattnyi stabil termelőkapacitást veszítene el, ami az ország áramtermelésének megközelítőleg ötödét jelenti.

A víz elterelése a jelenlegi körülmények között várhatóan további 3–5 nappal hosszabbíthatja meg a második blokk működését.

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