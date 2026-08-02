FŐKERT: súlyos károkat okozhat az öntözés teljes leállítása – öt pontba szedték a legfontosabb szempontokat

Klímavészhelyzeti forgatókönyvet dolgoz ki a FŐKERT a rendkívüli vízkorlátozás miatt – közölte Dezsényi Péter, a BKM FŐKERT főigazgatója. A szakember arra figyelmeztetett, hogy az öntözés teljes leállítása visszafordíthatatlan károkat okozhat Budapest közel 400 milliárd forintra becsült zöldvagyonában, ezért meghatározták, mely növények megmentésére kell fordítani a korlátozott vízkészleteket.

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Dezsényi Péter, a BKM FŐKERT főigazgatója közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a rendkívüli vízkorlátozás miatt klímavészhelyzeti forgatókönyvet dolgoz ki a FŐKERT. Erre azért van szükség, mert több önkormányzat és magánkert-tulajdonos is az öntözés teljes leállítását fontolgatja, ami súlyos, akár visszafordíthatatlan károkat okozhatna Budapest zöldinfrastruktúrájában.

A főigazgató elmondásában a forró augusztusi időszakban a kertek és parkok öntözése normális körülmények között akár a teljes városi ivóvíz-felhasználás 10 százalékát is kiteheti, ezért a fogyasztást most valóban jelentősen vissza kell fogni. Emellett azonban nem szabad teljesen leállítani az öntözést, mincsa

csak a FŐKERT által kezelt zöldfelületek becsült értéke megközelíti a 400 milliárd forintot, az elpusztult növényállomány pótlásához pedig a pénz mellett évekre, egyes esetekben évtizedekre lenne szükség.

A társaság operatív csoportja vasárnap délután egyeztet a részletes szakmai forgatókönyv kidolgozásához, amelyről várhatóan másnap adnak tájékoztatást. Addig az önkormányzatoknak és a kertek tulajdonosainak az alábbi öt alapelv betartását javasolják:

Minden elérhető és jogszerű alternatív vízforrást mozgósítani kell. Az öntözésben a fiatal fáknak kell elsőbbséget biztosítani ültetéstől legalább 5 éves korig. Őket követik a frissen telepített cserjék, évelő- és rózsaágyások, vagyis azok a növényi kultúrák, amelyek élettartama, ökológiai értéke és újraelőállítási költsége a legmagasabb. A gyep most nem elsődleges prioritás. A gyep a legkönnyebben regenerálható vagy pótolható növényi kultúrák közé tartozik. Természetesen nem mindegy, hogy csak a levelei barnulnak meg, miközben a föld alatti részek életben maradnak, vagy már a talajszerkezet is károsodik.

A gyep azonban – a termőhelytől, a használat intenzitásától és korábbi állapotától függően – viszonylag hosszú ideig megőrizheti regenerációs képességét. Most ezért elsősorban az életben tartás, nem pedig a folyamatosan zöld látvány fenntartása a cél. Talajtakarás bármilyen zöldhulladékkal, ami kéznél van. Kaszálék, apríték, széna, mulcs. Sokkal fontosabb, mint azt sokan gondolják: nemcsak a kipárolgást csökkenti, de védi a talajt a túlmelegedéstől. A gyepen kívül minden növényi kultúrát takarjatok be a fentiek szerint. A nem létfontosságú vízfelhasználást azonnal vissza kell fogni! A FŐKERT egyetlen nap alatt leállította mind a negyven szökőkútját és vízesését. A közös érdek most azt kívánja, hogy mindenki hasonlóan járjon el a medencék és más, nem létfontosságú, nagy víz- és energiafaló létesítmények használatakor.

A főigazgató szerint minden kertben és parkban külön prioritási listát kell készíteni, a korlátozott mennyiségű vizet pedig oda kell irányítani, ahol annak hiánya a legsúlyosabb és legnehezebben helyreállítható károkat okozná. A lakosság segítségét is kérte a közterületi fiatal fák öntözésében: egy-egy ilyen növénynek alkalmanként legalább 50–100 liter vízre van szüksége ahhoz, hogy az öntözés tartós hatást fejtsen ki.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd