  • Megjelenítés
Fontos lépésekre készül a kormány a gyermekvédelem megerősítése érdekében
Gazdaság

Fontos lépésekre készül a kormány a gyermekvédelem megerősítése érdekében

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A kormányhivatalok szakmai vezetői Both Emőke gyermekvédelmi helyettes államtitkárral egyeztettek a rendszer egységesebb működéséről, valamint a gyermekvédelem legsürgetőbb válsághelyzeteiről. A megbeszélésen a legfontosabb feladatok között azonosították a kórházban hagyott csecsemők helyzetének rendezését, a speciális szükségletű gyermekek megfelelő elhelyezését, valamint a férőhelyhiány felszámolását – derült ki Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter Facebook-bejegyzéséből.

A kormányhivatali vezetők és a tárca egyeztetésének fő célja a gyermekvédelmi munka hatékonyabb összehangolása volt.

Jelenleg ugyanis az egyes területeken eltérő gyakorlatok alakultak ki, ami nehezíti az egységes ellátást. A jövőben a folyamatos egyeztetések mellett külön munkacsoportokban dolgoznak majd a szakemberek, emellett közös képzésekkel és a szakmai támogatás megerősítésével törekednek a kiszámíthatóbb működésre.

A szakmai találkozón több, azonnali beavatkozást igénylő strukturális probléma is felszínre került. A legsürgetőbb feladatok közé tartozik a kórházban ragadt csecsemők sorsának megnyugtató rendezése, a speciális szükségletű gyermekek ellátása, valamint az intézményi férőhelyek és gondozási helyek hiányának kezelése.

A minisztérium és a területi szakemberek álláspontja megegyezik a prioritásokban, így a jövőben szoros együttműködés várható a feszítő problémák elhárításában. A tárca célja egy olyan stabil szakmai gyakorlat meghonosítása, amely gyorsan képes reagálni a hirtelen fellépő nehézségekre.

Még több Gazdaság

Energiakrízis: hamarosan teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű

Tisza-kormány: energiaválsággal küzd Magyarország

Rendkívüli takarékosságra szólít fel Magyar Péter a magyar energiarendszer kritikus helyzete miatt

A gyermekvédelmi rendszerben felmerülő válsághelyzetekre gyors és közös megoldásokat kell találnunk

– hangsúlyozta a miniszter, utalva arra, hogy a szakemberek javaslatai és a minisztérium céljai teljesen egy irányba mutatnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Varoufakis meg a lánya

Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Nyílt levélben fordultak Kapitány Istvánhoz a magyar napelemesek
Trump bejelentette: elmarad a második világháború utáni legnagyobb katonai támadás
Veszélyes viharok söpörnek végig Európán - Most jön a fordulat, amire egész Magyarország vár?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility