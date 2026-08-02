Fontos lépésekre készül a kormány a gyermekvédelem megerősítése érdekében

A kormányhivatali vezetők és a tárca egyeztetésének fő célja a gyermekvédelmi munka hatékonyabb összehangolása volt.

Jelenleg ugyanis az egyes területeken eltérő gyakorlatok alakultak ki, ami nehezíti az egységes ellátást. A jövőben a folyamatos egyeztetések mellett külön munkacsoportokban dolgoznak majd a szakemberek, emellett közös képzésekkel és a szakmai támogatás megerősítésével törekednek a kiszámíthatóbb működésre.

A szakmai találkozón több, azonnali beavatkozást igénylő strukturális probléma is felszínre került. A legsürgetőbb feladatok közé tartozik a kórházban ragadt csecsemők sorsának megnyugtató rendezése, a speciális szükségletű gyermekek ellátása, valamint az intézményi férőhelyek és gondozási helyek hiányának kezelése.

A minisztérium és a területi szakemberek álláspontja megegyezik a prioritásokban, így a jövőben szoros együttműködés várható a feszítő problémák elhárításában. A tárca célja egy olyan stabil szakmai gyakorlat meghonosítása, amely gyorsan képes reagálni a hirtelen fellépő nehézségekre.

A gyermekvédelmi rendszerben felmerülő válsághelyzetekre gyors és közös megoldásokat kell találnunk

– hangsúlyozta a miniszter, utalva arra, hogy a szakemberek javaslatai és a minisztérium céljai teljesen egy irányba mutatnak.

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